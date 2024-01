Benidorm Fest 2024: Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina, primeros cuatro finalistas

El Benidorm Fest 2024 ya tiene a sus cuatro primeros finalistas. Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina han sido los clasificados de la primera semifinal del certamen, que se ha emitido en directo este martes 30 de enero en La 1 de TVE.

La gala, presentada por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada desde el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, ha estado marcada por la victoria de Nebulossa, que ha arrasado en las votaciones con un total de 149. Segunda ha sido Angy con 137, mientras que Sofía Coll y Miss Caffeina han cerrado el cupo de cuatro primeros clasificados para la final del próximo sábado 3 de febrero.

Mantra, Noan, Lérica y Quique Niza, por su parte, han quedado fuera de la gran cita y también de la carrera por un billete a Eurovisión 2024 en Malmö. El grupo de ocho finalistas definitivos se completará el próximo jueves 1 de febrero durante la segunda semifinal, que ya ha dado a conocer su orden de actuación.

Ranking semifinal 1:

Nebulossa Angy Fernández Sofía Coll Miss Caffeina

Así ha sido el reparto de votos

Puntos del jurado:

Nebulossa: 84 puntos

Miss Caffeina: 74 puntos

Angy Fernández: 62 puntos

Sofía Coll: 58 puntos

Noan: 46 puntos

Quique Niza: 45 puntos

Lérica: 40 puntos

Mantra: 33 puntos

Voto demoscópico:

Angy Fernández: 40 puntos

Nebulossa: 35 puntos

Sofía Coll: 30 puntos

Noan: 28 puntos

Mantra: 25 puntos

Lérica: 22 puntos

Quique Niza: 20 puntos

Miss Caffeina: 16 puntos

Televoto:

Mantra: 40 puntos

Angy Fernández: 35 puntos

Nebulossa: 30 puntos

Sofía Coll: 28 puntos

Miss Caffeina: 25 puntos

Noan: 22 puntos

Lérica: 20 puntos

Quique Niza: 16 puntos

Siguiendo la mecánica de votaciones de las dos ediciones anteriores, detallada y explicada de nuevo por parte de RTVE, el jurado presidido por Beatriz Luengo y compuesto por Ángela Carrasco, Carlos Baute, Guille Milkyway y los expertos internacionales Lee Smithurst, David Tserunyan, Nicoline Refsing y Marta Piekarska, ha elegido a Nebulossa como sus favoritos de esta primera semifinal con un total de 84 puntos, seguidos de Mis Caffeina y Angy Fernández. Las menores puntuaciones han caído sobre Quique Niza, Lérica y Mantra.

Así han sido las actuaciones de la semifinal 1

La primera semifinal del Benidorm Fest 2024 ha arrancado con un número de percusión a ritmo de canciones eurovisivas míticas de Suecia, anfitrión de esta edición, que ha culminado con la aparición sobre el escenario de Ruth Lorenzo en el décimo aniversario de su Dancing in the rain.

En lo que a la competición se refiere, los primeros en pisar el escenario han sido Lérica con su Astronauta, mientras que la fiesta la ha cerrado Nebulossa con su hit viral Zorra. En lo que a invitados se refiere, Beret y Mr. Rain han visitado el festival para interpretar su tema Superhéroes y Vicco ha regresado a Benidorm un año después de ser tercera con Nochentera, con un número que ha incluido su canción más exitosa y también su último lanzamiento a dúo con Abraham Mateo, Te quiero.

· Lérica, como un 'Astronauta' a bordo de un cohete 'gamer'

Lérica han sido los encargados de romper el hielo con una puesta en escena en la que lo han apostado todo a una nave espacial en la que se desarrolla gran parte de la performance. El cohete, iluminado con leds rosas y blancos, tiene un control de mando de estética gamer, con las sillas y volantes habituales de los aficionados a los videojuegos. Toni y Juan Carlos (y sus cuatro bailarines astronautas) se suben al aparato para iniciar un viaje por el universo en el que los visuales de las pantallas y la realización regalan uno de los golpes efectos más atractivos de toda la propuesta. Sin embargo, no todo sale como esperaban y acaban 'estrellados' en un nuevo planeta en el que acaban montando la fiesta, con un despliegue final de fuego, humo, baile y muchas acrobacias.

· Noan convierte su 'videoclip' en un concierto con su banda

Menos artificiosa pero de lo más efectiva es la propuesta de Noan, que apuesta en su puesta en escena por jugar con los espacios para cantar, y contar, a quién 'echa de -'. La actuación arranca con el artista en su propia habitación, con las paredes llenas de pósters y un efecto visual vintage que incluye una primera parte en formato 4/3, como si fuera un videoclip. Allí, en su refugio, el cantante interpreta su tema hasta que con un golpe de efecto cambia de espacio y, tras convertir en cómplice al público de casa, transforma la actuación en un concierto con su banda en vivo con apoyo de los visuales y lluvia incluida.

· Sofía Coll homenajea el arte y arquitectura catalana

No mentía Sofía Coll cuando definió en palabras a verTele la puesta en escena de Here to stay como “artística”. Tampoco cuando aseguró que el videoclip de la canción contenía algunas pistas sobre la misma. Y es que, como ocurriera en la pieza, la cantante hace durante su actuación varias referencias a la pintura y a la arquitectura catalana, con elementos en las pantallas que van desde los 'huevos dorados' de Salvador Dalí (que coronan su famoso museo en Girona) hasta las sinuosas escaleras de La Muralla Roja de Ricardo Bofill en Calpe (aquellas que inspiraron también a El Juego del Calamar). La escenografía está presidida por una gran torre rosa, por la que se mueve Sofía Coll -y su tocado de pintora- en compañía de sus cinco bailarines, con los que acaba haciendo -tras unos potentes giros vocales- un inesperado dance break que se erige como la sorpresa final de su número.

· Mantra, 'todo ojos' con 'Me vas a ver'

Tras la joven catalana ha llegado el turno de Mantra con Me vas a ver, un tema en el que los ojos han tenido prácticamente todo el protagonismo. Y es que a lo largo de la actuación, los visuales de las pantallas se inundan de ojos, incluidos los de los tres integrantes del grupo que hacen su aparición en el momento final del show. La puesta en escena está marcada por una gran estructura metálica, con leds de colores y compartimentos a través de los cuales se mueven los cantantes hasta el clímax de la canción, cuando hacen 'chas' y aparecen en la zona más alta de la plataforma. El trío comandado por el ex de Auryn Carlos Marco llega al colofón con una fiesta de chispas y baile.

· Miss Caffeina sorprende para callar a los que tienen opinión para todo

Y de un grupo relativamente emergente a una banda con años de carretera que da la sorpresa con una propuesta diferente a lo que acostumbra a llevar a sus directos. Para esta aventura en el Benidorm Fest, Miss Caffeina amplía el trío con un grupo de tres bailarines que, junto al vocalista Alberto Jiménez, expresan su mensaje a aquellos que siempre tienen una opinión para todo. La banda apuesta por una puesta en escena dinámica que va de menos a más, apoyada sobre una gran estructura central blanca e impulsada por las interacciones del cantante con la cámara.

· Quique Niza, 'prisionero' de un bosque en llamas

Quique Niza y Prisionero han traído una de las propuestas más intimistas de la noche, al menos, en el primer tramo de su actuación, cuando el joven aparece en mitad del escenario tocando el piano bajo una bonita luz cenital y rodeado de la representación de varios árboles. Sin embargo, en el estribillo todo 'salta por los aires', incluido el piano que se eleva sobre el cantante en un recurso de lo más efectista. A partir de ahí, comienza un incendio (apoyado por los visuales) que 'encarcela' al artista y sus bailarines del mismo modo que lo hace la camisa de fuerza que todos acaban vistiendo.

· Angy Fernández se reafirma en Benidorm

Angy Fernández ahora sabe quién es y lo ha querido dejar claro durante su actuación en el Benidorm Fest, en la que refleja el proceso artístico y personal que ha atravesado a lo largo de los últimos años. Por eso, la carga interpretativa del número es elevada, con la mallorquina representando su renacer en la música al tiempo que se mueve entre las diferentes estructuras de ventiladores y focos de su puesta en escena. Acompañada de dos músicos y dos bailarines, Angy se multiplica a través de las pantallas -que ofrecen varios visuales de su rostro- hasta un momento de 'dance break' final que ha sorprendido a muchos.

· Nebulossa recrea un burdel para resignificar 'Zorra'

El broche a la noche lo ha puesto Nebulossa, interpretando el que a estas alturas es el primer hit del Benidorm Fest 2024. Para su resignificación de Zorra, María Bas y Mark Dasousa se acompañan de una integrante más a la percusión y de dos bailarines que acompañan a la vocalista en todo momento, en esa especie de burdel que han querido recrear sobre el escenario del festival. El color rojo del espacio y el negro de sus vestuarios contrastan en un número que se ha visto impulsado por el énfasis del público presente en el plató, que ha coreado la canción de principio a fin.