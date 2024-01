Sofía Coll mira a Europa con el Benidorm Fest: “Me niego a creer que lo que se entiende aquí no lo entienden fuera”

Here to stay (“Aquí para quedarme”, en español) es el título de la canción de la canción con la que Sofía Coll tratará de conquistar el Benidorm Fest 2024 y, por tanto, convertirse en la próxima representante de España en Eurovisión. Un objetivo que la catalana ha tenido en mente desde el mismo momento en el que compuso su tema, una de las propuestas más 'internacionales' de las que se escucharán este año en el certamen que se celebrará los próximos 30 de enero, 1 y 3 de febrero en la popular ciudad valenciana.

“For all of you that don't speak Spanish, this is a message for the ones that didn't believe in me” (“Para todos los que no hablan español, este es un mensaje para los que no creyeron en mí”), dice la cantante en medio de la pieza, aludiendo al público que la pueda escuchar desde fuera de nuestro territorio. “La hicimos con la motivada de decir: 'Vamos a imaginarnos en Eurovisión”, confiesa la joven a verTele, dejando claro que es toda una declaración de intenciones.

Sofía Coll reflexiona sobre los clichés que existen en torno al festival y se moja sobre si cree que este año puede salir beneficiada después de que el público apostase en 2023 por una propuesta muy representativa de nuestra cultura a través del flamenco de Blanca Paloma, el cual no fue reconocido en Europa durante su paso por el certamen celebrado en Liverpool. “Es que creo que no es inviable una cosa con la otra. ¿Por qué algo que nos represente a nosotros no lo tienen que entender fuera? Yo creo que ahí hay una combinación posible. O sea, me niego a pensar que lo que entendemos en España no lo entienden fuera”, reconoce pese a todo la artista, que actuará en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024.

“Si paso a la final, tengo más días para estar tranquila, asimilar todo y prepararme”, valora positiva Coll, que habla de los “guiñitos” que hay en su videoclip a la puesta en escena que presentará en Benidorm y que reconoce que aún no se ha planteado el alcance que puede acarrear participar en un formato de estas características: “No soy consciente de la magnitud que puede llegar a coger esto. No estoy acostumbrada a estar tan expuesta, entonces ya veremos cuando venga cómo lo gestiono”.

¿Qué te animó a presentarte al Benidorm Fest?

El formato me parecía superinteresante y creo que funciona mucho con mi persona. Creo que al final lo importante es lo que hagas encima del escenario y yo, aparte de que me apetecía muchísimo poder representar a España en Eurovisión, sentía que era también una oportunidad muy chula de dar a conocer mi universo y plantar esa semillita de interés en mucha gente que no me conoce a día de hoy para que luego quieran venir a mis shows y tengan interés en mi persona y lo que tengo que contar como artista.

¿Qué pesaba más en ti, ese hecho de usar el Benidorm Fest como plataforma para darte a conocer, o la posibilidad de ganar e ir a Eurovisión?

A ver, a mí me encantaría ir a Eurovisión, evidentemente. Lo único es que también lo otro también es algo a tener en cuenta. Creo que esto es un 'win win': si voy a Eurovisión, mejor que mejor; y si no, pues todo lo otro que me llevo también, que no es poco.

¿Pediste consejo a algún exparticipante del Benidorm Fest?

Sí, soy muy amiga de Rakky Ripper, de Marta Sango, de Famous y de José Otero también. Todos me han dicho que, sobre todo, disfrute muchísimo y ya está, que se pasa todo tan rápido que es mejor que disfrute. Es lo que hay que tener en cuenta, porque al final pasan cosas que una no controla.

¿Qué mensaje quieres transmitir, tanto con la canción como con tu propuesta artística?

Sí, la letra de la canción y el mensaje, en este momento, sobre todo, es vivir el momento presente, no juzgar los pensamientos que se te pasen por la cabeza, creer en una misma, en ese delirio que una tiene que tener para tirar adelante con lo que cree. Y sentir esa fuerza interna que creo que la canción transmite.

Esto es algo que va más allá de la canción, ya que intentas extrapolarlo a toda tu propuesta artística, incluida tu escenografía y tu vestuario, ¿no?

Sí, sí, total. Al final, creo que todo tiene que ir añadiendo matices. No hacer siempre lo mismo, sino ir añadiendo matices a la base de inicio. Entonces, esa es la intención, que todo lo que hagamos vaya sumando a la historia y al mensaje. Es muy importante eso y estamos trabajando para que sea como 360.

La canción está escrita en español, inglés y catalán. ¿Se escribió a conciencia visualizándola en el escenario de Eurovisión? ¿Para ti era importante que se entendiese fuera en Europa?

Totalmente, porque la canción la hicimos con la motivación de decir: “Vamos a imaginarnos en Eurovisión”. Aparte de que soy trilingüe, porque el inglés también lo uso en mi vida diaria, primero era una forma de hacer la canción más mía, como presentación de mi universo y lo que soy, y después estaba pensando también en Eurovisión. Pensaba: 'Ostras, si llegamos a ir, me gustaría que el resto de Europa entendiera el mensaje de la canción y se pudieran unir a la causa y a todo mi universo. ¿De qué manera podemos hacer que fácil y rápido entiendan y conecten con nosotros?'. Esa era un poco la intención de todo.

¿Qué crees que debe primar en el Benidorm Fest: votar lo que más represente al país o lo que más pueden entender fuera?

Es que creo que no es inviable una cosa con la otra. ¿Por qué algo que nos represente a nosotros no lo tienen que entender fuera? Yo creo que ahí hay una combinación posible. O sea, me niego a pensar que lo que entendemos en España no lo entienden fuera, ¿sabes? De hecho, hay muchísimos proyectos de artistas de aquí, nacionales, que funcionan internacionalmente y lo hemos visto. ¿Por qué tenemos que tener entonces esa creencia limitante? Creo que hay que intentar encontrar fórmulas que funcionen fuera de España y aquí dentro también. Esa es la intención.

¿Crees que el resultado del año pasado, cuando se votó algo que nos representaba pero no fue reconocido en Eurovisión, juega a tu favor al ser la candidatura más “internacional” o la que más parece pensada para el festival?

Pues no lo sé, es que no sé lo que va a querer la gente. Desde luego, yo traigo la propuesta que pienso que tiene sentido con mi persona, con mi proyecto, con la esperanza de que la gente apueste por ello este año. Si es verdad que al ser algo diferente a Blanca Paloma, pues puede ser que se decanten, pero es que puede ser que no. No lo sé. Creo que lo que puede jugar más a mi favor es el ser yo misma y hacer lo que quiero hacer. Y ya está, no estar pendiente de opiniones externas o condicionarme según lo que los demás puedan llegar a pensar.

¿Eres muy eurofán? ¿Cuáles son tus referentes?

A ver, muy eurofán como tal diría que no porque claro, los eurofans lo saben todo. Les tengo muchísimo respeto. Pero es verdad que veo el festival cada año, pero claro, no me sé las semifinales de la gente que ha ido otros años y eso. Pero siento que estoy adentrándome en un mundo absolutamente fascinante.

Acabas de estrenar el videoclip de la canción. ¿Qué feedback estás recibiendo?

De la canción ya venía recibiendo superbuén feedback, increíble la verdad, superando mis expectativas. Superbién, tanto nacional como internacionalmente por lo que estoy viendo. Y del videoclip no he visto aún muchas cosas, porque llevo unos días de locos, pero ayer para la premiere había muchísima gente conectada. Yo flipé. He visto algún tuit de gente que dice que no entiende algunas cosas... Tranquilidad, porque lo vamos a ir contando y nada es casual. Dentro de los recursos que tenemos, lo estamos intentando explotar al máximo y creo que va a ser guay.

¿Hay pistas en el videoclip de lo que será tu puesta en escena sobre el escenario?

Efectivamente, hay referencias, hay guiñitos y hay todo un universo que vamos a seguir explotando.

Sé que no puedes desvelar mucho pero, ¿cómo definirías esa escenografía?

Diría que es una escenografía con mucho poder de los visuales, con mucho poder a nivel artístico. Es una propuesta muy artística y creo que vamos a adentrarnos con ella en nuestro universo y en nuestra fantasía, nuestro mundo.

¿Por qué has decidido lanzar el videoclip antes del Benidorm Fest y no usarlo como baza después por si finalmente ganas y eres la representante de España en Eurovisión?

Pues no lo sé. Queríamos sacarlo cuando sacamos las canciones y al final la edición tardó más de lo que queríamos. Y quería lanzarlo antes del Benidorm porque, como decía, tiene que ver con la puesta en escena y es importante ir alimentando y generando ese imaginario colectivo. Sentía que sumaba.

Tu canción está entre las más destacadas. ¿Ir a Benidorm con la etiqueta de “una de las favoritas” te pesa? ¿Te pone presión?

La verdad es que no lo pienso mucho. Sí que la gente está diciendo eso, pero yo como vivo mi realidad, que es ajena al mundo, no lo pienso mucho. Evidentemente, estoy superagradecida porque la gente tenga ganas de verme, disfrutarme y que haya hype. Pero no pienso mucho en eso, porque todo puede cambiar y yo tengo que estar concentrada en lo que tengo que hacer, no me puedo relajar porque unos piensen esto o lo otro.

Chanel presentó en el escenario del Benidorm Fest una versión distinta (con el “dancebreak”) a la que se publicó cuando salieron las canciones. ¿Tu canción será la misma o habrá alguna variación o sorpresa?

Igual hay alguna sorpresa también, no será muy diferente, pero puede que cambien algunas cositas.

Una de las cosas que más preocupa a la gente es si los candidatos defenderán bien vocalmente el tema en el escenario del Benidorm Fest. ¿Te estás preparando de alguna manera especial para ello?

Sí, bueno, la estoy cantando muchísimo, la estoy ensayando un montón. Antes del Benidorm Fest y antes de Eufòria yo también me dedicaba a hacer shows y considero que conozco bastante bien mis tiempos. Y lo que estoy haciendo es ensayar mucho la canción, entrenar esa memoria interna y escucharme mucho y grabarme mucho para que se cuide el detalle lo máximo posible.

Precisamente, te iba a preguntar: ¿Tu experiencia en 'Eufória' te ha dado tablas para este tipo de eventos?

Me lo han preguntado mucho y, la verdad, no te sabría responder, porque evidentemente que sí, porque todo lo que haces en tu vida te va sumando y todo es aprendizaje, pero no sabes qué aprendizajes son hasta que no los tienes que aplicar. Yo me imagino que para bien me habrá ido, para mal seguro que no. Cada experiencia es única y no se pueden igualar las cosas. Va a ser otro plató, otra manera de realizarlo... Sí que yo me siento cómoda con las cámaras y tal, no es algo que me dé miedo o me achique, pero por lo demás no lo sé, mi amor, lo veremos cuando esté allí.

El público eurofán es muy exigente. ¿Estás preparada para el escrutinio que supone participar en un certamen como este? ¿Igual tu paso por 'Eufória' te dio bagaje también en este aspecto?

Sí, en Eufória, como no estábamos aislados, veías todas las críticas y todo. Pero creo que depende un poco del día, de cómo estés y de lo a gusto que estés con lo que hayas hecho, o no, que te puede afectar más una cosa u otra. Es muy importante protegerse, escucharse mucho y saber si hoy estás bien como para ver cosas, aunque sean malas, porque no te afectan o porque tu sabes cuál es la verdad, o si estas en un día más flojillo y lo que necesitas es apartarte y no dejarte llevar por el diablillo. Porque es muy fácil ver comentarios y siempre habrá negativos, es normal, no le puedes gustar a todo el mundo porque sería una cosa extrañísima, ni la comida le gusta lo mismo a todo el mundo. Es inviable gustar a todo el mundo y hay que estar en paz con ello. Yo con eso estoy en paz, pero sí que pienso que una se tiene que respetar. Igual eso sí que me lo ha dado más mi experiencia que si viniera de la nada. Aun así, no soy consciente de la magnitud que puede llegar a coger esto. No estoy acostumbrada a estar tan expuesta, entonces ya veremos cuando venga cómo lo gestiono.

Acaba de salir el reparto de las semifinales. ¿Qué te parece?

Bien. Me gusta estar en la primera semifinal, me apetece y pienso que así, si paso a la final, tengo más días para estar tranquila, asimilar todo y prepararme. Es menos fugaz. Así que perfecto.

Actúas la tercera de la primera semifinal. ¿Te gusta el puesto?

Perfecto también. Es que... Yo que sé, me daba igual realmente en qué puesto estar y en qué semifinal estar, porque al final voy a hacer lo mismo. Soy una firme creyente de que las cosas pasan como tienen que pasar y confío mucho.

¿Cuáles crees que son tus rivales a batir?

Es que no me gusta esa palabra. No hay rivales en la música, esto al final es un festival para disfrutar. Pienso que el máximo rival eres tú contigo misma, con tus miedos, con tus obstáculos. Ese es el verdadero rival. Tú no puedes controlar lo que hagan los demás, ni cómo gusten los demás. Hay una cosa que es azar, que es suerte, el momento en el que estés. Pero, de nuevo, eso no lo puedes controlar tú. No quiero pensar si hay rivales o no. No sé lo que van a hacer los demás, cada uno somos muy diferentes y eso es algo positivo. No hay nadie que tenga una propuesta como la mía, ni nadie lleva una propuesta parecida a otra. Eso va a favor del festival y no tenemos que olvidarnos de que estamos luchando, como aquel que dice, para representar a España en Eurovisión y a mí me haría muchísima ilusión, pero esto es música y no debemos perder el foco. Lo importante es compartir y gozar, porque si no, se pierde un poco la esencia y nada tiene sentido.