Alejandra Rubio apareció por un día en La 1 para dar una sorpresa a Terelu Campos: “Esto no lo esperaba”

Alejandra Rubio apareció este domingo por sorpresa en La 1 de TVE. La tertuliana de Telecinco lo hizo por un buen motivo: dar una sorpresa a Terelu Campos por el Día de la madre. “Mamá, feliz día de la madre. Ya sabes que me dan mucha vergüenza estas cosas, siempre te lo digo, pero te quería felicitar. Ya sabes que para mí eres la mejor madre del mundo mundial y muchas gracias por estar conmigo siempre, apoyarme y todo, que eres la mejor. Te quiero”, dijo Alejandra en el vídeo que grabó para D Corazón, programa en el que colaboradora su progenitora.

“Esto no lo esperaba”, aseguró Terelu en repetidas ocasiones. Y no se lo esperaba porque, como la propia Alejandra dijo en el vídeo, y ella misma refrendó después, la pequeña del clan Campos “es muy vergonzosa” a la hora de mostrar sus sentimientos. “De pronto tuvo una época que decía ‘te quiero’ como cualquier cosa. Y le dije: ‘Oye, Alejandra, a mí no me lo digas as'”, llegó a reconocer Terelu, que aun así se deshizo en elogios hacia su hija: “Menos mal que la tengo a ella. Es muy buena y muy guerrera. Me gusta que sea guerrera, creo que lo ha heredado de su abuela porque ella ha vivido mucho con ella”.

Con “su abuela” se refería, claro está, a María Teresa Campos, que este domingo también fue recordada en el magacín. Sobre todo, al tratarse del primer Día de la madre que Terelu y Carmen Borrego pasaban sin ella, pues la veterana comunicadora falleció el pasado septiembre a los 82 años de edad.

Por tanto, este domingo no fue un día fácil para Terelu. De hecho, pidió trabajar para sobrellevarlo mejor: “Imagínate tú levantarme esta mañana y no tener otra cosa que hacer que ver que mi madre no está. Entonces dije: 'Compañeros, me haríais un gran favor y me ayudarías mucho [si me dejarais trabajar este domingo], porque cuando acabe el programa ya serán las tres de la tarde y estaré con mi hija y con mi hermana”.

Como era de esperar, la otrora tertuliana de Sálvame se emocionó al hablar de su madre. De ella desveló que “le gustaban mucho los pañuelos y las pasminas”, así que solía regalarle uno cada año por el primer domingo de mayo. También que el último Día de la madre que pasaron juntas, el de 2023, no fue especialmente feliz para María Teresa. “No le sentó nada bien este día, se enfadó. Debió de levantarse recordando a su madre, sufrió y me dijo: ‘¿Qué Día de la madre? Si mi madre no está’. Hoy no es un día fácil ni para mi hermana ni para mí, evidentemente”, comentó Terelu.