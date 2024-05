'Tu cara me suena' vivió la vuelta de Llàcer, victoria 'in extremis' y nostalgia por el 'Chachi Piruli' y Ella baila sola

Tu cara me suena ha emitido este viernes la sexta gala de su undécima edición en Antena 3. Una noche de gran nivel en la que los concursantes le han puesto las cosas muy difíciles al jurado a la hora de repartir sus puntuaciones. A su mesa ha regresado Àngel Làcer, que fue sustituido la semana pasada por Silvia Abril al ausentarse de la grabación con motivo de su primera hospitalización por una infección intestinal.

Al comienzo de la velada, Manel Fuentes jugó al misterio con la silla vacía del catalán, asegurando que volvían a dirigirse al público para encontrar a su nuevo sustituto. Fue entonces cuando, para sorpresa de los asistentes, apareció el propio Llàcer disfrazado de bacteria en una de las gradas. El “presidente” del jurado explicó su baja temporal tras sufrir una intoxicación alimentaria a la vuelta de un viaje a Vietnam.

“Allí me curé, pero volví y el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido en mi intestino, provocándome una colitis aguda”, explicó. “Ha sido muy heavy, ¿eh?”, advertía Àngel, agradeciendo las muestras de cariño recibidas. Un apoyo que también recibió de parte de compañeros y concursantes, a lo largo de esta sexta gala.

Cabe destacar que la grabación de esta sexta gala se produjo hace ya varias semanas, antes de que Àngel Llàcer fuera ingresado por segunda vez la semana pasada al recaer de este delicado problema de salud. Tal y como informó el pasado lunes Espejo Público, Llácer ha tenido que ser sometido “a varias intervenciones”. Eso sí, desde el magacín presentado por Susanna Griso tranquilizaban a la audiencia asegurando que “ahora está más estable”.

Miquel Valls explicó que la bacteria reproduce su infección por todo el cuerpo y puede llegar a causar una peligrosa sepsis, y conectó con Concha Gimeno, doctora de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que explicó que afortunadamente, y pese a que ese tipo de bacterias causan cuadros realmente graves, Llàcer no tendrá secuelas. No obstante, esta recaída a buen seguro le apeará de nuevo de las grabaciones de Tu cara me suena, por lo que se volverá a ausentar en las entregas que Antena 3 emita en las próximas semanas.

La gala contó con la actuación especial de Eduardo Navarrete, exconcursante de Maestros de la costura, que sorprendió a todos con su imitación al mexicano Vicente Fernández y su canción Estos celos. El modista, que impactó con vozarrón y su parecido físico con el artista tras un increíble trabajo de caracterización, confesó la ilusión que le hacía estar en el programa: “Gracias a toda la gente que hace este programa. Yo he hecho ya muchos programas, pero aquí he visto un equipo maravilloso, unido, de gente que lleva desde el primer día y eso dice mucho”, valoró tras reencontrarse con Raquel Sánchez Silva, la presentadora del formato que lo catapultó a la fama.

Raquel Sánchez Silva emociona con 'Ella baila sola'

Precisamente, la extremeña fue protagonista de uno de los momentos más especiales de la noche al ejecutar el Original y copia que le tocó hace siete días, para hacer de Ella baila sola junto a Marta Botía. Raquel se metió en la piel Marilia Andrés para interpretar su éxito Lo echamos a suertes, afrontando el reto de armonizar sus voces como en la versión original. Un desafío que la presentadora superó de forma solvente, ayudada por la generosidad de Marta al cantar a un volumen más bajo para no confundirla. Tras el número, Sánchez Silva no pudo evitar emocionarse, asegurando que “esta es una de sus canciones favoritas” de toda su vida.

Antes de eso, Miguel Lago fue el encargado de abrir las actuaciones a examen, haciendo de Chayanne con su último hit Bailando bachata. El cómico intentó agudizar su voz, susurrándola para intentar llegar a la del puertorriqueño, aunque le quedó demasiado 'soplada'. El gallego hizo un gran esfuerzo para reproducir la coreografía del tema -con aparición estelar de Chenoa-, pero se mostró algo torpe con alguno de los pasos.

Tras él llegó el turno de Supremme de Luxe, que sorprendió por Ava Max y su Sweet by psycho. La presentadora de Drag Race España, que ha impactado varias semanas con su dominadísimo falsete, ofreció un registro distinto de su voz para diferenciar a la cantante del resto de personajes que ha realizado hasta la fecha. Desde el jurado, valoraron el gran esfuerzo que ha realizado semana a semana por ofrecer números de altura.

Momentazo con Diego Domínguez y el 'Chachi piruli'

Juanra Bonet, por su parte, volvió a demostrar que es el concursante más infravalorado de la edición, recibiendo multitud de elogios que luego no se traducen en puntos a la hora de establecer el reparto de calificaciones. El catalán hizo de Tight Fit con The lion sleeps tonight, replicando una actuación cómica que de nuevo se tomó muy en serio. “Que salgas tú al escenario es garantía de dos cosas: eres sinónimo de calidad y de diversión y eso es Tu cara me suena”, le reconoció Llàcer, que prometió devolverle la semana que viene los puntos que esta vez no le dio.

Su testigo lo cogió Raoul, que brilló una noche más haciendo de Michael Bubblé con Cry me a river. El programa empleó una muy trabajada realización que calcaba la de la performance original. El joven cantante, por su parte, buscó una voz más grave para parecerse a la del 'crooner' canadiense. Al acabar el tema, todo el público, compañeros y jurados se pusieron en pie: “Cada reto es un aprendizaje y creo que este es el programa de mi vida”, valoró emocionado el catalán.

Y, antes de entrar en la recta final de la gala, se produjo el momentazo “nostálgico” de la velada, con Valeria Ros haciendo de Diego Domínguez con su recordado éxito infantil Chachi Piruli. Para ello, la humorista contó con un 'training VIP' con el propio cantante y actor, y con la ayuda de los coristas originales de aquella actuación -famosos por las primeras ediciones de OT-, que la acompañaron sobre el escenario y que se reencontraron también con Chenoa y Bustamante.

Ros hizo muy bien de niño, con una actitud y movimientos que se asemejaban mucho a los del pequeño artista. Este acabó entonando 20 años después una versión a la guitarra de aquella mítica canción, que quedó para siempre en la memoria de muchos españoles.

Conchita roza el triunfo por Ana Torroja

Tras este remember televisivo, Julia se subió al clonador para convertirse en Miley Cyrus y entonar el Used to be young de su último disco. La gaditana hizo un numerazo en el que intentó rasgar su voz para aproximarse a la de la estrella internacional, consiguiendo por momentos un resultado más que notable. No obstante, le faltó ponerle más emoción a su interpretación -un 'pero' que también le puso Llácer en su valoración- para calcar la empleada por Miley en el videoclip del tema que estaban reproduciendo con un gran juego de luces en plató.

Acto seguido, fue el turno de un David Bustamante que no tuvo su mejor noche en Tu cara me suena. El cántabro hizo de Magneto con Vuela, vuela, canción con el que reconoció haberlo pasado “chungueras”. Y es que el cantante se mostró bastante asfixiado al intentar no perder la voz mientras desplegaba todos los pasos de la aeróbica coreografía que el mítico grupo mexicano realizaba en la actuación original.

Finalmente, Conchita puso broche de oro a la velada imitando a la perfección a una Ana Torroja con la que acarició su primera victoria en el talent de Antena 3. Al ritmo del recordado Cruz de Navajas, y aunque su tono puede ser parecido al de la vocalista de Mecano, Conchita supo encontrar unos matices a su voz que hicieron que por momentos se pareciera mucho a la de la cantante imitada.

Sin embargo, a pesar de que Conchita consiguió la máxima puntuación del jurado, el público con sus votos la hizo empatar con Raoul, lo que decantó la victoria para el extriunfito al prevalecer su criterio en las valoraciones finales. “A mí me sabe fatal esto. Se lo merecía más que yo, de hecho, vas a donar tú por mí hoy”, anunció el catalán, cediendo los 3.000 euros del premio a su compañera para que se lo diese a la organización que ella quisiese.

“Me hace mucha ilusión donarlo, porque todos sabemos lo que es adoptar a un niño, pero poco se habla de lo que es la acogida. Y hay un montón de familias que acogen a niños desde los 2 años hasta los 18 y luego aparecen los padres, por lo que sea, y es durísimo. Y GAIA hace una labor increíble con estas familias, les echa una mano a hacer un seguimiento de todos esos niños, hacen una labor brutal. Así que para ellos, gracias”, declaró la concursante.

Así fueron los votos de la Gala 6 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Conchita: 47 (12)

47 (12) Raoul Vázquez: 45 (11)

45 (11) Julia Medina: 37 (10)

37 (10) Raquel Sánchez Silva: 37 (9)

37 (9) Valeria Ros: 33 (8)

33 (8) Supremme de Luxe: 28 (7)

28 (7) David Bustamante: 21 (6)

21 (6) Juanra Bonet: 21 (5)

21 (5) Miguel Lago: 19 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre David Bustamante y Juanra Bonet, Llàcer, como presidente del jurado, puso al cantante por encima del presentador. De la misma manera, desempató entre Julia y Raquel colocando a la cantante por encima de la presentadora.

Voto del público:

Raoul Vázquez: 12

12 Conchita: 11

11 Julia Medina: 10

10 David Bustamante: 9

9 Valeria Ros: 8

8 Raquel Sánchez Silva: 7

7 Supremme de Luxe: 6

6 Juanra Bonet: 5

5 Miguel Lago: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Raoul Vázquez: 23

23 Conchita: 23

23 Julia Medina: 20

20 Valeria Ros: 16

16 Raquel Sánchez Silva: 16

16 David Bustamante: 15

15 Supremme de Luxe: 13

13 Juanra Bonet: 10

10 Miguel Lago: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público. Ante el empate en cabeza entre Raoul y Conchita, el voto del público prevaleció, otorgando el triunfo al joven cantante.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 126

126 Julia Medina: 117

117 David Bustamante: 110

110 Supremme de Luxe: 100

100 Conchita: 99

99 Raquel Sánchez Silva: 92

92 Juanra Bonet: 85

85 Miguel Lago: 70

70 Valeria Ros: 65

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las cinco primeras galas

El pulsador reparte las imitaciones de la Gala 7

Al final de la gala, antes de que Raoul volviese a entonar su canción, los participantes fueron pasando por el pulsador del programa. Este deparó las actuaciones de la séptima gala, con tres casillas especiales. Por un lado, el Original y copia con el que Supremme de Luxe actuará junto a Despistaos. Por otro, el Trae a un amigo con el que Julia imitará a Demi Lovato junto a Joe Jonas. Además, Bustamante ejerció su derecho al 'robo', para quitarle a Miguel Lago a Ryan Gosling. El cómico imitará finalmente a Mary Poppins.

Todas las imitaciones de la séptima gala de Tu cara me suena 11: