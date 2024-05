Julia agita 'Tu cara me suena', que vivió la baja de Àngel Llàcer, el bajón de Miguel Lago y una injusticia con Juanra Bonet

Noche de risas, baile y grandes emociones en Tu cara me suena 11, que continúa manteniendo un gran nivel de imitaciones durante su undécima edición en Antena 3. La quinta gala de la temporada ha estado marcada por la ausencia de Àngel Llàcer que, como informamos, ha causado baja durante varias de las grabaciones al ser hospitalizado por una bacteria estomacal. Su vuelta al trabajo, tal y como desveló Lolita, ya se habría producido, pero habrá que esperar varias semanas para ver su regreso al concurso de Atresmedia.

El catalán ha sido sustituido en esta ocasión en el jurado por Silvia Abril y la 'presidencia' de la mesa ha sido heredada por Chenoa, que tuvo que emplearse a fondo ante un nuevo múltiple empate que ha sido determinante en la clasificación final. Esta ha terminado con victoria por la mínima de Julia Medina, que se anotó su segundo triunfo en lo que va de edición en un palmarés copado hasta la fecha por cantantes.

La gala arrancó con Manel Fuentes notificando la falta de Llàcer, al que desearon una pronta recuperación entre vítores de los presentes al grito de “¡presidente!”. “Pero, como dicen los americanos, el show debe continuar y esta cuarta silla tiene que estar ocupada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues creemos básicamente en el público de este programa”, anunció antes de hacer un juego con el respetable en el que se descubrió por sorpresa a Silvia Abril entre las gradas. La elegida era ella y su humor impregnó el plató desde el primer minuto.

La velada ha contado además con la actuación especial de Manu Baqueiro, que pasó como invitado por el clonador para meterse en la piel de Loquillo. El actor de la ya extinta Amar es para siempre realizó un curioso homenaje a Marcelino, su querido personaje en la ficción, al entonar el tema Feo, fuerte y formal. La canción de Loquillo lanza un guiño a John Wayne, actor que da nombre a sus famosas croquetas en El Asturiano. Abril, en nombre de Llàcer, entonó el esperado “¡Manu Baqueiro tiene que estar en Tu cara me suena 12!”, una idea con la que el intérprete se mostró muy entusiasmado.

Raoul flaquea con Dani Martín y Bustamante sorprende

Raoul fue el encargado de abrir las actuaciones 'a examen' y lo hizo flaqueando después de dos semanas consecutivas alzándose con la victoria. Tras brillar con Harry Styles y con Guitarricadelafuente, el catalán 'pinchó' haciendo de Dani Martín con el mítico Zapatillas de El canto del loco. El joven intentó acercarse al madrileño a través de una gestualidad facial y corporal sorprendente, pero falló al intentar reproducir la característica voz del cantante. “Tenías que habértelo creído más, haber exagerado más. No tengáis miedo de venir aquí a pasaros de rosca, a disfrutar, a iros por arriba”, le aconsejó Carlos Latre, que esta semana ha sido noticia por su inesperado fichaje por Telecinco.

Valeria Ros fue la siguiente en subirse al escenario para hacer de Madonna, según Manel Fuentes, “la ruina del pop” en lugar de “la reina del pop” en la piel de la humorista. Esta tuvo que interpretar su icónico Material Girl en una de sus actuaciones durante la gira The Blond Ambition Tour de 1990. Al tratarse de “una Madonna más teatral”, la vasca lo decidió apostar todo nuevamente a la comedia, calcando por enésima vez la coreografía del número pero descontrolándose de nuevo vocalmente al mismo tiempo. “Iba a empatizar contigo, pero yo al menos bailaba bien”, bromeó Silvia Abril desde el jurado.

Su testigo lo cogió David Bustamante, que se ha encumbrado de forma discreta como uno de los grandes imitadores de la temporada. El cántabro hizo de Carín León con su éxito Primera cita, replicando a la perfección la nasalidad de su voz, con inflexiones que le alejaron de su propio tono. Además, empleó el acento mexicano en el fraseo a lo largo de toda la canción, que acabó con concursantes, jurado y público puestos en pie. “Estás descubriendo registros que no conocías de ti mismo”, destacó Latre del cantante, que volvió a rozar el triunfo.

Bajón de Miguel Lago e injusticia con Juanra Bonet

Miguel Lago fue el cuarto en pasar por el clonador, que lo transformó en Engelbert Humperdinck para entonar su clásico Quando quando quando. Una vez más, el humorista volvió a mostrarse solvente vocalmente, imitando también a la perfección la actitud corporal del británico sobre el escenario. Al final de la noche, durante las puntuaciones, el cómico se puso serio durante unos segundos para compartir con los espectadores las dudas que tuvo antes de su actuación.

“El día de hoy, durante esta grabación y los ensayos, lo he pasado muy mal. En los ensayos no salía, por lo que sea, no salía. Y gracias a Íñigo, los compañeros de sonido, y a dirección, que me ha dedicado tiempo a la hora de comer para generarme confianza y poder hacer el número, lo he podido sacar adelante. Mi actuación de hoy es para esos compañeros que me han hecho sentir tan arropado”, se sinceró el tertuliano de Atresmedia antes de ser valorado.

Y para emoción la vivida con Conchita y el estreno de Copia VIP, una nueva casilla gracias a la cual la concursante se metió en la piel de Dioni Martín, de Camela, para cantar junto a Ángeles Muñoz su hit Lágrimas de amor. La cantante fue asesorada por el propio Dioni, que le dio un 'training' para apuntalar su imitación: “Lo importante es la vuelta”, bromeó el invitado, aludiendo a su característico paso de baile. Pero Conchita fue un paso más allá y se acercó notablemente a sus giros y quejíos vocales al cantar. “Yo me he visto maravilloso, como siempre. A Conchita la conocemos, es amiga, es una artistaza y me ha hecho hoy un honor. No me has clavado, sino que me has mejorado”, aseguró Martín, que fue ovacionado junto a su compañera por el público del plató.

Juanra Bonet fue el encargado de cerrar el segundo bloque de actuaciones. Y, una semana más, lo hizo a través de una brillantísima imitación que no recibió el reconocimiento merecido, ni por el jurado ni por los asistentes. El presentador de Antena 3 hizo del excéntrico Vitad y su tema 7th element un gran e hipnótico ejercicio interpretativo que no fue tomado en serio por la dosis de comedia implícita en la surrealista performance que tenía que reproducir. Por desgracia, fue lastrado por el 4 de los jueces a la cola de la clasificación de la gala.

Julia sacude el plató con el 'Madrid City' de Ana Mena

En la recta final de la gala, Raquel Sánchez Silva se metió en la piel de Massiel con su tema Eres, una canción que también tuvo que defender la propia Silvia Abril durante su paso por Tu cara me suena 4. La extremeña, cómoda al parecerse su tono de voz al de la cantante, logró una buena imitación a través de la actitud corporal y de esa dicción dejada al cantar, con matices sutiles que la acercaron mucho a la artista.

Como curiosidad, durante las valoraciones, aludiendo a Silvia, Lolita trajo de vuelta el mítico “abril-cerral” de su hija Elena Furiase en Password. “¡Mi hija me mata! Lo siento Elena, pero me ha venido a la cabeza”, se justificó la jueza, dándose cuenta del malestar que en numerosas ocasiones ha mostrado la actriz con un simpático momento por el que cariñosamente es cada año recordada.

Y, tras este 'desliz', llegó uno de los momentazos de la noche. Y es que Julia Medina revolucionó el gran plató de Antena 3 ante el que ella misma definió como “su reto más difícil” hasta la fecha en el talent show: hacer de Ana Mena con su hit Madrid City, reproduciendo el gran espectáculo que la malagueña realizó recientemente en el plató de OT 2023. Un desafío mayor para Julia ya que, al contrario que la joven estrella del pop, ella sí lo tuvo que hacer con la voz íntegramente en directo. La gaditana no sólo calcó el baile de la performance, sino que logró acercarse incluso al tono soplado de la artista.

Supremme de Luxe ha sido la encargada de poner el broche a la noche con una actuación muy especial en la que estuvo acompañada de Raúl, cantante del mítico Sueño su boca. Juntos hicieron del Dúo Dinámico y su canción Quisiera ser en la que lo más complicado era empastar sus dos voces. Un examen que aprobaron de forma sobresaliente, con el invitado haciendo las armonías de la segunda voz, lo que elevó el número a otro nivel de credibilidad. Un gran show de cierre que estuvo a punto de rozar una victoria que se llevó por la mínima Julia Medina.

La exconcursante de OT 2018 acabó imponiéndose en la tabla final de la gala, superando en solo un punto a David Bustamante y a Supremme de Luxe, que una semana más se quedó a un paso del triunfo. “Aparte de cantante soy maestra, un gran trabajo que está muy poco valorado socialmente. Los 3.000 euros se los quiero dar a la FISC, una ONG de la Compañía de María, que además fue mi colegio”, anunció Julia antes de ver cómo la clasificación general se apretaba en la parte alta, con varios candidatos a convertirse en el ganador definitivo de Tu cara me suena 11.

Así fueron los votos de la Gala 5 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

David Bustamante: 44 (12)

44 (12) Supremme de Luxe: 41 (11)

41 (11) Julia Medina: 41 (10)

41 (10) Conchita: 41 (9)

41 (9) Raquel Sánchez Silva: 32 (8)

32 (8) Miguel Lago: 26 (7)

26 (7) Raoul Vázquez: 23 (6)

23 (6) Valeria Ros: 20 (5)

20 (5) Juanra Bonet: 20 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Valeria Ros y Juanra Bonet, Chenoa, como presidenta interina del jurado, puso a la humorista por encima del presentador. De la misma manera, desempató entre Supremme De Luxe, Julia y Conchita colocando a la presentadora de Drag Race por encima de las dos cantantes.

Voto del público:

Julia Medina: 12

12 Conchita: 11

11 Supremme de Luxe: 10

10 David Bustamante: 9

9 Raquel Sánchez Silva: 8

8 Juanra Bonet: 7

7 Miguel Lago: 6

6 Raoul Vázquez: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Julia Medina: 22

22 David Bustamante: 21

21 Supremme de Luxe: 21

21 Conchita: 20

20 Raquel Sánchez Silva: 16

16 Miguel Lago: 13

13 Juanra Bonet: 11

11 Raoul Vázquez: 11

11 Valeria Ros: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 103

103 Julia Medina: 97

97 David Bustamante: 95

95 Supremme de Luxe: 87

87 Conchita: 76

76 Raquel Sánchez Silva: 76

76 Juanra Bonet: 75

75 Miguel Lago: 62

62 Valeria Ros: 49

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las cinco primeras galas

El pulsador asigna las imitaciones de la Gala 6

Al final de la gala, antes de que Julia Medina volviese a cantar, los concursantes fueron pasando por el Pulsador del programa. Este designó las imitaciones de la próxima sexta gala, con dos casillas especiales. Por un lado, el tradicional Training VIP con el que Valeria Ros dispondrá de un ensayo especial con Diego Domínguez de Eurojunior antes de interpretarlo. Por otro, el Original y copia que propiciará por un día la vuelta de Ella baila sola, con Raquel Sánchez Silva haciendo de Marilia junto a Marta Botía.

Todas las imitaciones de la sexta gala de Tu cara me suena 11: