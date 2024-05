'Tu cara me suena' “enfila” a su primer gran favorito tras el loco 'Osito gominola' de Valeria Ros y la emoción de Julia

Tu cara me suena continúa con buen pie la andadura de su undécima edición en Antena 3, que este viernes ha ofrecido una cuarta gala en la que los concursantes han mantenido el buen nivel que desplegaron durante las tres primeras entregas, protagonizando una competición de lo más igualada.

Tanto es así, que los votos del jurado han propiciado un múltiple empate con 7 de los 9 participantes equiparados a puntos en diferentes puestos de la clasificación. Àngel Llàcer, como presidente de la mesa, tuvo más poder que nunca para poner orden entre ellos aunque, eso sí, el ganador estuvo más que claro -con unanimidad de público y jueces- con un Raoul Vázquez “enfilado” como primer gran favorito a llevarse el triunfo de esta temporada.

El exconcursante de OT 2017 ha conseguido una merecida victoria en la piel de Guitarricadelafuente, siendo 'bendecido' además por la que para muchos es la 'ganadora moral' de Tu cara me suena 10, Andrea Guasch. La actriz de musicales regresó un año después al talent de imitaciones para acompañar a Raoul en su actuación, donde hizo de Natalia Lacunza para cantar juntos su famosa Nana Triste.

El programa ha recibido también la visita de Almácor, finalista del Benidorm Fest 2024 con sus Brillos Platino, que visitó el plató en calidad de “amigo” de Miguel Lago, aunque ambos reconocieron entre bromas que no se conocían hasta ahora. El joven ayudó al humorista con uno de los grandes éxitos de la música latina de hace unos años.

Además, la cuarta gala de Tu cara me suena 11 ha contado con dos invitadas que debutaron en el formato: Henar Álvarez y Carolina Iglesias, aka Percebes y grelos, que antes de salir al escenario reprocharon con humor a Manel Fuentes que hubiesen tardado tanto en llamarlas. Las comunicadoras se tomaron muy en serio su actuación, imitando respectivamente a Thalía y Kenia Os en su versión del hit de La Mosca Tsé-Tsé Para no verte más. Las jóvenes montaron una gran fiesta final con la que se ganaron el crédito para poder participar en una futura edición del programa.

Julia sobresale y Miguel Lago envía mensajes a España

Conchita fue la primera en meterse en el clonador para hacer de Kylie Minogue con Padam, uno de los grandes éxitos del pasado verano. La cantante bromeó al asegurar que, tras el buen resultado que obtuvo hace siete días con María Becerra, a partir de ahora haría todas sus actuaciones imitándola a ella. Efectivamente, se trataba de un simple vacile porque Conchita logró una muy buena aproximación a la superestrella australiana, tanto en su fina voz como en su actitud y movimientos sobre las tablas, en las que estuvo acompañada del cuerpo de baile del programa.

“Llegaste a la primera gala como pidiendo perdón, ha pasado un mes y estás aquí dándolo todo. Lo que ha hecho este programa por ti y lo que tu has hecho a este programa, es la relación amorosa más grande que yo he visto en tan poco tiempo entre un programa y una persona”, le ha reconocido Llàcer, encabezando los elogios de un jurado que finalmente no premió con sus votos a la concursante como merecía, dejándola en última posición empatada con Valeria Ros.

Miguel Lago cogió su testigo, como decíamos, en compañía de Almácor para hacer juntos, respectivamente, de Bad Bunny y Jhay Cortez con su hit Dákiti. Antes de subirse al clonador, el cómico lanzó varios mensajes “a España”, primero dándole con ironía “las gracias por ese amor que me brindas semana a semana” y, después, para asegurar que su número era “un reto que España, en estos momentos de incertidumbre, necesita”. El humorista, acostumbrado a realizar chascarrillos políticos contra el Gobierno, consiguió involuntariamente un 'timming' perfecto al producirse estos comentarios en la semana en la que Pedro Sánchez paralizó la política con su reflexión sobre si seguir o no al frente del Gobierno. Y decimos “involuntariamente” porque cabe recordar que las galas del programa de Antena 3 se graban con varias semanas de antelación.

Sobre el escenario, Lago intentó con su actitud parecerse a Bad Bunny en unos movimientos y gestos que, desafortunadamente, rozaron la caricatura y la parodia. También lo intentó cambiando su acento, aunque con bastantes desafinaciones al cantar que le fueron señaladas desde la mesa del jurado. Por su parte, Almácor, aparentemente ayudado de un efecto de voz, logró una solvente imitación de Jhay Cortez.

Julia Medina cerró el primer bloque de actuaciones a examen con un número con el que volvió a brillar ante las cámaras, protagonizando su mejor imitación hasta la fecha. La gaditana, que interpretó el conocido himno de ABBA The Winner Takes It All, consiguió por primera vez esta edición desprenderse por completo de su color de voz para reproducir de forma muy fidedigna -con su característico vibrato en los agudos- el de Agnetha Faltskog, cantante del grupo sueco que entonó este popular tema y a la que también se aproximó con su contenida actitud durante la canción. Julia logró que pareciese fácil una actuación que encerraba más dificultad de la aparente, tal y como le reconoció durante su valoración Àngel Llàcer.

Delirio con el 'Osito gominola' de Valeria Ros

Y fue entonces cuando toda la emotividad conseguida por Julia Medina voló por los aires gracias a Valeria Ros, que protagonizó un show puramente cómico al hacer del dibujito animado Gummy Bear y su tema Osito Gominola. La cómica recuperó el espíritu humorístico de actuaciones histriónicas como las que protagonizaron en el pasado exconcursantes de Tu cara me suena como Susi Caramelo (con Bip Bippadotta o Peppa Pig), Silvia Abril (con Heidi) o Yolanda Ramos (con David el gnomo), entre otros. Ros revolucionó el plató en un caótico y divertido número en el que se empleó un efecto a su voz para parecerse más a la del famoso osito.

Acto seguido, le llegó el turno a un David Bustamante, que al contrario de lo ocurrido con Julia, no fue capaz esta vez de esconder para nada su particular entonación. El cántabro imitó a Ricky Martin con su éxito María, pero por primera vez esta edición no pudo evitar sonar más que nunca a David Bustamante. El concursante, eso sí, se defendió muy bien en su actitud y en los incesables pasos de baile durante la interpretación del tema. A pesar de todo, el artista recibió la tercera mejor puntuación por parte del público, que le valió para salvar los muebles y no descolgarse de la clasificación.

Tras el triunfito, saltó al escenario la gran revelación de Tu cara me suena 11: Juanra Bonet. El presentador de Antena 3 lleva cuatro semanas demostrando que es un gran imitador aunque, tal vez por timidez o tal vez por sentido del show, impregne siempre de comedia sus actuaciones. Una maniobra que, no obstante, y como ya hemos comentado, casa a la perfección con el espíritu del formato. El catalán hizo de Peso Pluma y su hit Ella baila sola, calcando la desgana y los desafines que el mexicano desarrolló en la actuación original. “¡Juanra puede ganar!”, volvió a gritar el público, alentado por Llàcer.

Raquel vuelve a brillar, y Raoul clava a Guitarricadelafuente

Otra concursante que no baja el listón es Supremme de Luxe, afincada desde hace tres galas a su cuidadísimo falsete, con el que esta noche ha logrado hacer una gran imitación de Xuxa y su canción La danza de Xuxa. La presentadora de Drag Race España se empleó a fondo en un show que requirió de un gran esfuerzo físico, con la concursante sin parar de moverse durante toda la actuación. Supremme reprodujo el acento y pronunciación de Xuxa, manteniéndose en el personaje también durante la valoración de los jueces.

Y de presentadora a presentadora, Raquel Sánchez Silva recuperó el brillo de su gala de debut tras dos semanas algo flojas. La extremeña ha destacado en la piel de Dua Lipa con el tema Dance the night de la BSO de la película Barbie. Haciendo honor al título de la canción, Raquel sorprendió con una muy bien ejecutada coreografía que logró que nos olvidáramos de sus limitaciones vocales. La participante arrancó cantando con un tono muy susurrado con el que logró dosificarse para llegar con aire hasta el final. Esto, sumado al alto volumen de la base musical, impidió que se le escuchara bien desde casa.

“A todas las mujeres que ya no tienen 20 años, que tienen 50 o más, y que me estáis viendo así y estáis pensando: 'Qué necesidad...'. Yo os digo: '¡Qué necesario!'. No penséis en el qué dirán y veniros conmigo de fiesta”, exclamó excitada Sánchez Silva antes de ser valorada por los jueces. “Si a mí hace un mes y medio, alguien me dice que tú, Raquel Sánchez Silva, presentadora maravillosa, persona que adoramos, un mes y medio después haría esto que has hecho hoy, yo no me lo creo. Además de ser una gran profesional en lo tuyo, a partir de hoy puedes decir bien alto: 'Yo también soy artista'”, elogió el presidente de la mesa a la concursante, que volvió a colarse en el podio de la gala.

Un podio que acabó conquistando Raoul Vázquez, como mencionábamos, en compañía de Andrea Guasch, interpretando juntos la Nana triste de Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza. Al contrario de la semana pasada, cuando el catalán venció haciendo de un Harry Styles que le vino vocalmente cómodo, esta vez el concursante sí logró una brillante imitación de Guitarricadelafuente consiguiendo replicar su tono rasgado y su gestualidad al cantar y al tocar la guitarra.

“Vas muy enfilado para ser el ganador”, le dijo Chenoa tras una actuación muy emocionante que logró crear un clima especial en plató. Así lo sintieron también los asistentes al público que, igual que el jurado, dieron a Raoul su 12 para que acabara venciendo la gala. El joven entregó esta vez los 3.000 euros del premio benéfico de la noche a la Fundación PKU y otros trastornos metabólicos hereditarios, que tal y como reivindicó el cantante, investigan “enfermedades raras que nunca se tratan”.

Así fueron los votos de la Gala 4 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Raoul Vázquez: 46 (12)

46 (12) Raquel Sánchez Silva: 39 (11)

39 (11) Julia Medina: 39 (10)

39 (10) Supremme de Luxe: 38 (9)

38 (9) David Bustamante: 26 (8)

26 (8) Juanra Bonet: 26 (7)

26 (7) Miguel Lago: 26 (6)

26 (6) Conchita: 24 (5)

24 (5) Valeria Ros: 24 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Conchita y Valeria Ros, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a la cantante por encima de la humorista. De la misma manera, desempató por un lado entre Juanra Bonet, Miguel Lago y David Bustamante, colocando al presentador por encima del cómico y este, a su vez, por encima del cantante; y, por otro, entre Raquel Sánchez Silva y Julia Medina, poniendo a la presentadora por encima de la cantante.

Voto del público:

Raoul Vázquez: 12

12 Julia Medina: 11

11 David Bustamante: 10

10 Raquel Sánchez Silva: 9

9 Supremme de Luxe: 8

8 Juanra Bonet: 7

7 Conchita: 6

6 Valeria Ros: 5

5 Miguel Lago: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Raoul Vázquez: 24

24 Julia Medina: 21

21 Raquel Sánchez Silva: 20

20 Supremme de Luxe: 17

17 David Bustamante: 16

16 Juanra Bonet: 15

15 Conchita: 11

11 Miguel Lago: 11

11 Valeria Ros: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 92

92 Julia Medina: 75

75 David Bustamante: 74

74 Supremme de Luxe: 66

66 Juanra Bonet: 64

64 Raquel Sánchez Silva: 60

60 Conchita: 56

56 Miguel Lago: 49

49 Valeria Ros: 40

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

El pulsador asigna las imitaciones de la Gala 5

Al final de la gala, antes de que Raoul y Andrea Guasch volviesen a cantar, los participantes fueron pasando por el Pulsador del programa. Este designó las actuaciones de la próxima quinta gala, con dos casillas especiales, una de ellas inédita hasta la fecha. Se trata de Copia VIP, que mezcla la casilla de Original y Copia con la de Training VIP. Esta consiste en que el concursante deberá elegir qué integrante de un dúo quiere imitar (y que le hará el training para prepararse), mientras que el otro componente le acompañará durante su actuación.

Esta recayó sobre Conchita, que eligió hacer de Dioni de Camela en un número en el que cantará junto a Ángeles Muñoz, que participó también en la segunda edición de Tu cara me suena. Además, Supremme de Luxe se traerá a un amigo para hacer del Dúo Dinámico, aunque la identidad de este aún no ha sido revelada.

Todas las imitaciones de la quinta gala de Tu cara me suena 11: