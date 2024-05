Nebulossa contestó en 'De Viernes' a los críticos de 'Zorra' con un factor que “condiciona mucho” en Eurovisión

Casi una semana después de poner a bailar a medio mundo con Zorra, Nebulossa concedió anoche una entrevista al programa De Viernes (Telecinco).

Además de repetir su actuación, el dúo que ha representado a España en Eurovisión 2024 tuvo la oportunidad de responder a las críticas que han recibido dentro y fuera de los platós de Mediaset.

“Todo el mundo puede tener su opinión y no podemos gustar a todo el mundo”, dejó bien claro Mery Bass, sorprendida por la incomprensión de parte del público: “La gente no ha entendido la ironía de la canción. Yo no quiero que me llamen zorra, ¡todo lo contrario! Lo que digo es que si hago lo mismo que hace un hombre, ¿por qué me tienes que llamar zorra?”.

Y aunque respetan las críticas de la audiencia, Mark Dasousa matizó un comentario de Aurelio Manzano, que el domingo pasado, después de la final de Eurovisión, dijo lo siguiente en Fiesta: “Hemos hecho el ridículo. Hemos hecho el absoluto ridículo. Que se diga que es una maravilla que hemos quedado entre los últimos cuatro [países]... ¡hombre, por favor! No nos han votado más que 30 personitas”.

En este sentido, el teclista de Nebulossa fue tajante: “Discrepo con una cosa que ha dicho este chico sobre lo de hacer el ridículo y las votaciones. No es cierto, nos votó casi la misma gente que a Francia, pero condiciona mucho que el jurado te haya votado o no y tienen el control de quién quieren que esté o no esté”. Además, “el ganador es justo ganador”, sentenció.

El televoto representa un 50.6% de la puntuación final que recibe cada candidatura, frente al 49.4% que aportan las valoraciones del jurado de cada país.