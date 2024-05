Maestro Joao anuncia en TVE que ha decidido iniciar su transición: “Yo llevo dentro de mí, en mi alma, a una mujer”

Baila como puedas vivió este jueves un momento de lo más emotivo durante su semifinal en La 1. El talent presentado por Anne Igartiburu, que ha tenido cinco días de emisión en nueve entregas por sus bajas audiencias, dio altavoz a Maestro Joao para que compartiese con los espectadores el gran paso personal que ha decidido dar. “He decidido hacer la transición”, anunció ante las cámaras de la televisión pública, desvelando que siempre se ha sentido mujer.

Todo se desencadenó después de que Joao hiciese una coreografía junto a su bailarina Sandra Lee en la que se intercambiaban los supuestos roles de género a ritmo del clásico My Way [A mi manera] de Frank Sinatra. Al final de la actuación, se fundían entre lágrimas en un largo abrazo, mientras agradecían la oportunidad de contar su historia personal a través de la danza.

Enseguida, Beatriz Luengo tomó la palabra para elogiar su valentía: “La danza cura y yo quiero decirle a Joao que gracias porque has preparado con sigilo algo dentro de ti y has utilizado la más humilde de las artes, que es la danza, para contarle al mundo como te sientes”, empezó diciendo la jueza. “Quiero decirte que me encanta que nos has enseñado a todos que no hay un tiempo y un momento para hacer las cosas, que el tiempo lo marcas tú. Y si algo me puedo llevar de ti grabado en mi corazón es: vive, vive como puedas, pero mientras estés aquí en la Tierra, hasta el último momento, vive. Gracias”, concluyó muy emocionada.

Joao revela que va a hacer la transición a mujer

Joao pidió entonces la palabra para expresar lo que sentía: “Gracias a Sandra Lee porque ella ha sido la que me ha conocido y ha querido darme esta oportunidad para darle visibilidad a mucha gente y poder desnudarme delante de vosotros en una plataforma como Televisión Española y mostrar que se puede todo”, empezó afirmando. “Yo el otro día escribí que si esta no era la primavera, habría otra primavera, pero yo quiero que sea esta primavera y aquí lo voy a hacer”, prosiguió mientras Igartiburu destacaba que estaba temblando mientras hablaba.

“Voy a aprovechar esta oportunidad porque me estará viendo mi madre y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo. Yo he decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque ella sabe lo que llevaba dentro, y con una mirada sabía lo que había. Y ahora he podido dar ese paso. Gracias a Baila como puedas, a todos vosotros y al apoyo del público que me acepta tan bien, he decidido dar este paso y voy a ser quien soy”, explicó la vidente mientras todos sus compañeros y el público se ponían en pie para ovacionarla.

“Es algo muy meditado y muy sentido. Estoy muy seguro, muchísimo. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, a una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y lo que yo soy”, aseguró la concursante al tiempo que la presentadora le preguntó si había pensado ya, en esa transición a mujer, cómo quería llamarse. “Me llamaré Benita, como mi madre”, respondió entre lágrimas.

“Benita, ahí tienes a tu hija”, dijo a cámara Anne Igartiburu. “Mamá, te adoro. Gracias por luchar, gracias por hacerte millones de kilómetros en metro para sacarnos adelante. Sé que vas a estar muy orgullosa. Y yo he tenido la mejor madre, la que, en los años que no se podía, te pusiste todo por bandera y dijiste 'este es mi hijo y lo apoyo en lo que sea'. Pues por ti, mamá”, sentenció antes de llevarse un último aplauso.