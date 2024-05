Maestro Joao, sorprendido por Toñi Moreno, Dani Mateo y Rappel tras anunciar su transición a mujer

Maestro Joao anunció este jueves en Baila como puedas (La 1) que ha decidido comenzar su transición de cambio de género. Siempre se ha sentido mujer y próximamente trabajará para que su identidad se corresponda con ese sentimiento.

Horas después de compartir la noticia con los espectadores de TVE, Joao visitó el plató de Zapeando, programa con el que colabora habitualmente y del que recibió una grata sorpresa.

“Llevaba madurando esta decisión 60 años, pero entonces las cosas no eran como ahora”, explicó en laSexta. “Mi vida es mía, es solo una y haré con ella lo que me dé la gana. Me amoldo a los tiempos”.

El extertuliano de Sálvame insistió en la importancia de haber tenido tiempo para madurar esta importante decisión. No podía ser de otra manera, dijo: “Me parece una locura que esto sea algo que se tramite sin pensar. Creo que tiene que ser algo bien pensado y bien sentido, así como lo he hecho”.

A continuación, Zapeando le sorprendió con un vídeo en el que Dani Mateo, Toñi Moreno, Lola Lolita, Rappel y Sofía Surferss le transmiten todo su cariño: “Mi querida Benita, te quiero felicitar porque no es nada fácil y hay que ser muy valiente para hacer algo así”.