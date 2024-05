Kiko Matamoros estalla contra 'Así es la vida' y avisa a 'Supervivientes': “Las consecuencias os hacen pupita”

Continúa la guerra entre Kiko Matamoros y Supervivientes. Este viernes, Así es la vida (programa que, al igual que el reality, está producido por Cuarzo), se hizo eco de una noticia que molestó al tertuliano.

El magacín de Telecinco compartió con sus espectadores un artículo de La Razón en el que se decía que mientras Laura Matamoros concedía su primera entrevista al llegar de Honduras, donde ha sido concursante de Supervivientes, su padre “disfrutaba de un divertido plan familiar” con Benji Aparicio, expareja de la influencer.

“En lugar de ir a recibir a Laura, su padre habría decidido pasar el día junto a Benji, algo que llama la atención sobre todo después de lo que la propia Laura ha contado sobre su ruptura”, cuestionaron desde el programa, donde se aclaró, eso sí, que a dicho plan asistieron también los nietos del colaborador televisivo.

La reacción de Matamoros fue casi inminente y tuvo lugar en Ni que fuéramos, la nueva versión de Sálvame que se acaba de estrenar en Canal Quickie. Ambos programas se estaban emitiendo al mismo tiempo.

Matamoros admitió que Supervivientes le ofreció asistir a la recepción de su hija en la gala del jueves, pero él declinó la invitación porque, en cambio, le habían impedido defenderla en todas las galas anteriores. Ese día asistió a una fiesta con sus nietos en la que también estuvo el padre de los niños, motivo por el que coincidieron.

“En el programa que, curiosamente, pertenece a la productora de Supervivientes, han estado trabajando con una imbecilidad para desacreditarme como padre”, empezó diciendo este viernes. “Hace fata ser sucio, un puñetero mentecato y burdo. Todo el mundo ha visto que yo estaba realmente con mis nietos. Con independencia de con quién estuviera, mi hija no había aterrizado todavía en el plató de Supervivientes, por lo tanto era compatible que yo estuviera con mis nietos y no pudiera ver a mi hija, bobitos”, prosiguió.

“Conmigo no vais a jugar”, les advirtió muy cabreado, “con mi nombre no vais a jugar y con mi reputación como padre tampoco”. “No os voy a permitir más trampas, pedazo de torpes”.

Además, Matamoros, totalmente enfrentado a la organización del reality, recordó lo que ya había explicado el día de antes, que no estuvo en la gala porque se le había “vetado” en las anteriores, por lo que “escandalizarse ahora porque yo no he estado allí recibiendo a mi hija es de ser o muy tonto o muy manipulador”.

Por si no había quedado claro el motivo, fue aún más preciso. “Como no se me ha dejado estar en ese plató para defender a mi hija, ni participar en ningún programa ni tener una intervención telefónica para animarla y defenderla, y como no se ha permitido ni nombrarme, no voy a ir el día que regresa mi hija a plató para blanquearos a la cadena de enfrente [Telecinco], a la productora [Cuarzo] y a los que estáis colaborando en ese aquelarre. ¿Os queda claro?”, sentenció.

Y antes de abandonar el tema, el extertuliano de Sálvame lanzó un aviso a Telecinco: “Si sois tan malintencionados de cuestionar mi relación con mi hija me vais a seguir teniendo enfrente con consecuencias que parece que os hacen pupita”.

Días atrás, Matamoros aseguró que su hija había recibido instrucciones de la organización del reality para provocar una nueva polémica con su exmujer, Makoke. Lo que parecía espontáneo estaba totalmente guionizado, según el tertuliano.