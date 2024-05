Eurovisión 2024 celebró su inauguración con el desfile de Nebulossa y la llamativa ausencia de Israel

Eurovisión 2024 levantó el telón este domingo 5 de mayo con la celebración de su clásica Opening Ceremony, un evento al que acudieron las delegaciones participantes de la edición, previo desfile por la también tradicional alfombra turquesa, y que estuvo marcado por la ausencia de Israel.

Como ya hemos analizado, la 68ª edición del festival europeo está marcada por la polémica participación de la radiotelevisión israelí, con Eden Golan como abanderada, mientras prosigue el genocidio en Gaza. Su representante ha viajado a Malmö y ha participado en los ensayos de la actuación con la que se jugará el próximo jueves el pase a la final, pero no así en la cita que ha dado inicio a la semana eurovisiva.

Aunque la UER no ha realizado ningún tipo de comunicación respecto a esta falta, la delegación de Israel ya había avisado de que se ausentaría de este evento, alegando como razón oficial la conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto.

Así las cosas, y sin el país de la polémica, por la alfombra turquesa desfilaron 36 de las 37 estrellas de Eurovisión 2024 con sus respectivos equipos. Incluidos los representantes españoles Nebulossa, la formación compuesta por Mery Bas y Mark Dasousa, que posaron acompañados por los bailarines Iosu Martínez y César Louzán, y por la baterista Ana Villa.

El vestuario de la delegación patria estaba inspirado, según desvelaba a la web de RTVE el estilista Raúl Amor, en una caza del zorro de 1900, pero renovada en 2024 con una visión absolutamente feminista: “La he presentado como una amazona de finales del XIX, pero en lugar de ser ella la zorra, es ella la que caza al zorro. Y como a mí no me gusta la caza, no quiero que los cace, sólo los domina, juega con ellos. Por eso lleva a los bailarines como perritos, como animales de compañía”.

Una imagen provocadora, pero llena de sentido para Amor: “Ella pasa de ser una víctima a ser una mujer empoderada. Ya no se deja. Lleva una fusta y los domina, pero se hace amiga de ellos”, explicaba.

No faltaron tampoco los 'otros' españoles de la edición, la banda madrileña Megara, que como ya hemos contado representan a San Marino con la actriz Aria Bedmar en sus filas. También pudo verse a grandes como Nemo de Suiza, Baby Lasagna de Croacia, Angelina Mango de Italia, las ucranianas alyona alyona y Jerry Heil, y el francés Slimane.

