Eurovisión 2024: canciones, apuestas y orden de actuación de la primera semifinal del festival

Este martes 7 de mayo arranca por fin la competición en Eurovisión 2024. Aunque como repasamos el festival ya había dado el pistoletazo de salida, su calendario alcanza ahora sus tres citas principales: comienza por la primera semifinal sobre el escenario del Malmö Arena en la ciudad de Suecia, que inaugurará el show antes de la segunda semi del jueves y la gran final del sábado día 11.

Las dos presentadoras serán la estrella de Hollywood Malin Åkerman, conocida especialmente por Watchmen y por la serie Billions; y la cantante y cómica Petra Mede, con amplia experiencia en estas funciones. En España, de la retransmisión en RTVE se encargarán nuevamente Tony Aguilar y Julia Varela, junto al experto en Eurovisión Víctor Escudero como asesor y comentarista.

Esta edición tiene como una de sus grandes novedades las actuaciones en semifinales del “Big Five” y del anfitrión. Es decir, podrá verse dos veces a Nebulossa con su tema 'Zorra' sobre el escenario de Malmö, aunque para ello habrá que esperar a la segunda semifinal, ya que en la primera los “invitados” serán Reino Unido (con Olly Alexander y su Dizzy), Alemania (con Isaak y su Always on the run), y la anfitriona Suecia (con Marcus & Martinus y su Unforgettable). Por ese motivo, tampoco podrá votarse desde España.

Ellos tres tienen un hueco garantizado en la final, mientras que los otros 15 participantes tendrán que ganarse estar entre los 10 clasificados para la gran final del sábado, a los que se sumarán otros 10 de la segunda semifinal, los cinco del Big Five, y la anfitriona para alcanzar los 26 definitivos.

Para que no te lo pierdas, teniendo en cuenta además que se emitirá por La 2 de TVE, te resumimos a continuación cómo ver la primera semifinal, cuál es su orden de actuación y las canciones, y cómo están las apuestas para anticipar las bazas preferidas por el público.

Horario, cuándo y dónde ver la primera semifinal de Eurovisión 2024

Horario: La primera semifinal de Eurovisión 2024 empieza a las 21:00 horas y acaba en torno a las 23:00 horas.

Cuándo: Este martes 7 de mayo.

Dónde: En La 2 de TVE y en la plataforma RTVE Play.

Orden de actuación y canciones de la primera semifinal de Eurovisión 2024

Chipre: Sília Kapsis - Liar Serbia: Teya Dora - Ramonda Lituania: Silvester Belt - Luktelk Irlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue [Reino Unido: Olly Alexander - Dizzy] Ucrania: alyona alyona y Jerry Heil - Teresa & María Polonia: Luna - The Tower Croacia: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim Islandia: Hera Bjork - Scared of Heights [Alemania: Isaak - Always on the run] Eslovenia: Raiven - Veronika Finlandia: windows95man - No Rules! Moldavia: Natalia Barbu - In The Middle [Suecia: Marcus & Martinus - Unforgettable] Azerbaiyán: Fahree feat Ilkin Dovlatov - Ozünle Apar Australia: Electric Fields - One Milkali (One blood) Portugal: Iolanda - Grito Luxemburgo: Tali - Fighter

Apuestas y favoritas de la primera semifinal de Eurovisión 2024

Hay dos grandes favoritas que participan en esta primera semifinal de Eurovisión 2024. Una de ellas es Ucrania, que se sitúa en el tercer puesto de las apuestas del festival, sólo tras Croacia y Suiza. En verTele hemos entrevistado a sus representantes, alyona alyona y Jerry Heil, que con su tema Teresa & María han conquistado a los eurofans y esperan hacerlo con el público en general mientras reconocen que su canción y su puesta en escena están influenciadas por la situación que vive su país: “Estamos en guerra y Eurovisión es apolítica, pero no podemos callarnos”.

La otra gran favorita es, precisamente, Croacia. Las apuestas siguen dando el primer lugar a Baby Lasagna con su tema Rim Tim Tagi Dim, que tras sus primeros vistazos sobre el escenario de Malmö se ha destacado como el gran aspirante para suceder a Loreen y conquistar el Micrófono de cristal.

Aunque como siempre explicamos las apuestas aún no son fiables, ya que el volumen de juego en torno a Eurovisión no es muy alto y además todo cambia cuando el público general (y no sólo el eurofán) se suma al festival en las semifinales y la final, se supone que los 10 clasificados de esta primera semifinal serían Croacia, Ucrania, Irlanda, Lituania, Finlandia, Eslovenia, Chipre, Serbia, Australia y Luxemburgo. Veremos si se cumplen esos pronósticos.