Ucrania, candidata a todo en Malmö 2024: “Estamos en guerra y Eurovisión es apolítica, pero no podemos callarnos”

Dos años después de su última victoria en Eurovisión, y tras una edición como anfitriona fuera de casa, Ucrania llega a Malmö como candidata a todo. Al menos eso dicen los pronósticos, que sitúan la propuesta de alyona alyona y Jerry Heil entre las favoritas a llevarse el Micrófono de Cristal en una de las ediciones del festival más abiertas de los últimos años. La noche de este martes 7 de mayo, en la primera semifinal del festival, tendrán oportunidad de empezar a demostrarlo.

Sobre su condición como aspirantes al triunfo hablamos con las representantes ucranianas, que dejan claro cuál es su propósito en este importante escaparate internacional: “Nuestro principal objetivo es poner la música de Ucrania en las listas de éxito”, declaran en una entrevista a verTele ofrecida en el marco de la PrePartyES 2024 de Eurovisión-Spain. Una charla en la que no ignoran la complicada situación que sigue viviendo su país tras dos años en guerra, y que aprovechan para alzar la voz.

“Es importante para reclamar atención”, dicen sobre la posibilidad de ganar de nuevo Eurovisión, y añaden: “Estamos en guerra y Eurovisión no es una competición política, pero no podemos estar en silencio y callarnos cuando tenemos este gran problema ya durante dos años (...) El opresor aprieta, bombardea con misiles... es algo de lo que tenemos que hablar”.

Sobre el mensaje de su tema Teresa & Maria, ambas artistas señalan que “queremos transmitir la unión de dos energías, la de la bondad y la del amor. Si las mezclas, puedes ganar cada guerra y superar cada obstáculo de tu vida”. Y puntualizan: “No hay ninguna palabra sobre la guerra en nuestra canción, pero sí se refleja en las circunstancias. Estuvimos escribiéndola durante los ataques”.

Además, alyona alyona y Jerry Heil, dos de las artistas más importantes de Ucrania en la actualidad, se pronuncian sobre la decisión de la UER de aprobar la participación de Israel en esta edición, tras expulsar a Rusia en 2022: “Nosotras creemos en Eurovisión, y la UER es la que toma las decisiones. Confiamos en ellos y en lo que crean que deben hacer. Creemos que para tomar cualquier decisión tienen que tener razones, quizás no hay suficientes razones para expulsarlos”.

¿Cómo os sentís al representar Ucrania en Eurovisión 2024?

alyona alyona: Nos sentimos agradecidas, orgullosas y emocionadas.

Jerry Heil: ¡Muy emocionadas! Lo más llamativo que he visto al coincidir con otros candidatos es la unión que hay entre todos, el apoyo... ¡es una celebración musical! Todos venimos aquí para celebrar nuestras culturas.

¿Sois seguidoras habituales del festival?

J.H: Yo he visto muchas ediciones.

A.A: En mi caso no soy súper eurofan, pero sí he seguido varias ediciones e incluso he votado por algunos artistas.

¿Cuál es vuestro primer recuerdo del festival como espectadoras?

A.A: La primera edición que ganó Ucrania [Ruslana, en 2004] centró mucho la atención de nuestro país y nuestra gente en el festival, y lo empezamos a seguir ese año.

¿Cuándo decidisteis que queríais ir a Eurovisión y por qué juntas, siendo dos artistas de renombre con carreras independientes?

A. A: Hace cosa de dos años, o año y medio, cuando empezamos a hacer música juntas, nuestro público nos pidió que teníamos que ir a Eurovisión. En ese momento no tuvimos tiempo para juntarnos y crear algo, pero este sí hemos tenido y aquí estamos.

Jerry Heil, en tu caso es la tercera vez que intentas ir a Eurovisión. ¿Crees que este es realmente tu momento, el año en el que estás totalmente preparada para ello?

J.H: ¡Sí! Creo que todo este tiempo he estado preparándome, buscando el tema adecuado sobre el que expresarme en una cita como esta. La primera vez que lo intenté fue con una causa socialmente importante, pero era una canción divertida. Y la segunda fue más seria porque la guerra empezó de nuevo y quería expresar qué estaba ocurriendo en Ucrania. Ahora, en mi tercera vez, cantamos sobre el poder de la unión.

¿Ese es el mensaje que queréis transmitir con 'Teresa & Maria'?

A.A: En primer lugar, en nuestra canción queremos transmitir la unión de dos energías, la de la bondad y la del amor. Si las mezclas, puedes ganar cada guerra y superar cada obstáculo de tu vida.

J.H: Y la segunda idea es que, a pesar de todo, todos nacemos como seres humanos y nuestras acciones definen quiénes somos.

¿Qué 'feedback' estáis recibiendo del público europeo?

A.A: ¡Totalmente inesperado! Nuestros oyentes han crecido muchísimo, nos escuchan desde diferentes países europeos, y es increíble. ¿Cómo es posible que la gente escuche música en ucraniano, la entienda y la ponga en sus playlists?

J.H: ¡Eso es un punto muy importante! Nuestra canción es en ucraniano y la gente no sólo la escucha, sino también se sabe la letra. Es una locura, y sentimos su energía.

Como sabéis, vuestra propuesta es una de las favoritas para ganar Eurovisión 2024. ¿Veis posible la victoria?

J.H: Nuestro principal objetivo es poner la música ucraniana en las listas de éxito y en vuestras playlists. Si hacemos esto, habremos ganado.

No hay ninguna palabra sobre la guerra en nuestra canción, pero sí se refleja en las circunstancias Jerry Heil — Representante de Ucrania en Eurovisión 2024

El año pasado, Ucrania no pudo albergar Eurovisión tras la victoria de 2022 por la situación del país. ¿Es una motivación extra para ganar y tener la oportunidad de organizar la edición de 2025 en casa?

J.H: Es importante para reclamar atención.

A.A: Es la motivación más importante, sí. Porque estamos en guerra y Eurovisión no es una competición política, pero no podemos estar en silencio y callarnos cuando tenemos este gran problema ya durante dos años. ¿Por qué nuestra canción habla de la unión? Porque durante el primer mes todos los países se unieron para ayudar al pueblo de Ucrania, echando una mano con los refugiados, pero parece que nos hemos acostumbrado. Y eso no puede ser, porque el opresor no se acostumbra. El opresor aprieta, bombardea con misiles... Es algo de lo que tenemos que hablar.

J.H: Pese a ello, no hay ninguna palabra sobre la guerra en nuestra canción, pero sí se refleja en las circunstancias. Estuvimos escribiéndola durante los ataques.

🇺🇦 Suspilne has shared a teaser of alyona alyona & Jerry Heil's second #Eurovision rehearsal!



[📹 https://t.co/oyWUrRWxIP] pic.twitter.com/WmjQ0axfQp — ESC Discord (@ESCdiscord) May 1, 2024

Este año, desgraciadamente el festival se ve salpicado por otra guerra. ¿Esperabais que la UER expulsara a Israel de la competición, como hizo con Rusia en 2022?

A.A: Nosotras creemos en Eurovisión, y entendemos la decisión que ha tomado la UER. En nuestro país no hablamos mucho sobre esa situación porque tenemos un panorama terrible, y tenemos que hablar sobre nosotros. Nosotras creemos en Eurovisión, y la UER es la que toma las decisiones. Confiamos en ellos y en lo que crean que deben hacer. Creemos que para tomar cualquier decisión tienen que tener razones, quizás no hay suficientes razones para expulsarlos.

J.H: Estamos trabajando lo mejor que podemos para representar la cultura ucraniana. Sentimos que la gente puede ver la belleza de la cultura ucraniana. Entendemos que mucha gente esté cansada de las noticias porque tienen su propia vida, y lo único que no pueden ignorar es la música.

Algunos participantes de esta edición han publicado un comunicado pidiendo a Israel un alto al fuego permanente en Gaza. ¿Fuisteis conocedoras de que lo estaban promoviendo?

A.A: Algunos artistas han publicado un comunicado y es una realidad que las guerras, y que maten a tanta gente, no está bien. En cualquier país. Ahora en el mundo hay 192 situaciones de guerra.

J. H: Es algo que asusta. Nosotras lo hemos visto, sabemos lo terrible que es y desde nuestra posición intentamos decirle a la gente que despierte, que aprecie las distintas culturas.

A. A: Tenemos que estar unidos para presionar a los opresores y que no sucedan más guerras.

¿Creéis que vuestra voz es importante en ese sentido?

A.A: Sí, y por eso nuestra canción habla de la unión. Unidos somos más fuertes, y no hay razones para que haya guerras si nos amamos los unos a los otros.

¿Cómo os gustaría que el público de Eurovisión os recordase en el futuro?

J. H: ¡Esa es una buena pregunta! Nos gustaría que nos recordaran como alguien que les inspiró a estar unidos, a crear algo para unirse en el amor y la música. Hay tantas cosas y tanta gente que destruye el mundo, que la música es lo único que puede inspirarnos a oponernos a ello. Creo que lo mínimo que podemos hacer es brindar no sólo nuestra música, sino la música ucraniana en toda su diversidad, a vuestras playlists. Queremos inspirar al público a eso, a buscar música ucraniana en 2024.