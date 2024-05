Carmen Borrego amenaza con una demanda a un paparazzi en directo en Telecinco: “Vas a tener un problema”

Momento bronco el vivido este lunes 6 en Así es la vida de Telecinco. Carmen Borrego ha acabado amenazando con demandar al paparazzi Pablo González, que intervino en directo en la sobremesa para hablar sobre el caso de robo en el que está presuntamente implicado Antonio Tejado pero que acabó sacando a colación a Carmen Borrego.

El reportero gráfico entró por conexión para hablar de la situación de Tejado, acusado de estar implicado en el robo a su tía, María del Monte. De acuerdo al invitado, el sobrino de la tonadillera habría maniobrado en contra de esta en otras ocasiones, facilitando información sobre ella a la prensa del corazón. De acuerdo a González, Tejado habría actuado de forma similar con otros famosos.

No obstante, la participación del fotógrafo no se quedaba ahí, puesto que revelaba, en otro orden de cosas, que él había sido el autor de las fotografías a Edmundo “Bigote” Arrocet con una mujer en Londres. El tema había sido abordado con extensión en los primeros minutos del programa, y Sandra Barneda quiso saber cómo surgió el reportaje. Aprovechando la presencia en el plató de Borrego, quien no tiene remilgos en cargar contra el que fuera última pareja de su madre, González salió en defensa del cómico.

“Hasta por respirar cobra”

El fotógrafo insistió en que Arrocet no había acordado el reportaje previamente. “En ningún momento pacté con Edmundo hacer esas fotografías”, defendió, y negó que tanto el humorista como su pareja supieron que los estaban fotografiando. Eso sí, la sospecha estaba sobre la mesa de Así es la vida, dado que el mismo paparazzi también le hizo una entrevista al personaje.

“A ver si vamos a creer que por el hecho de que Edmundo dé una entrevista tiene que ser como Carmen, que hasta por respirar cobra”, comenzó apuntando a Borrego. “Lo que queréis es que os diga que Edmundo ha cobrado, y no es así. ¿Queréis que os diga eso? Entonces miento”, dijo, y añadió momentos después. “¿Pero qué vende, y tenéis ahí para apoyar a Carmen? Pues que Edmundo cobró y me dio una entrevista”.

“A mí no me hace falta que nadie me apoye ni me defienda”, reaccionó la tertuliana con rapidez, antes de que González asegurase que la exconcursante de Supervivientes contaba con “una banda de palmeros” en el plató. “Estoy muy cansada de que todos los que hablan de mi familia digan que tal parte no se ha dicho. ¡Ya está bien! Dígalo todo”.

“Lo vas a explicar en un juzgado”

Lejos de suavizar el tono, González atacó a Borrego, aludiendo a un tema delicado: “¿Qué lo cuente todo, Carmen? No, Carmen, cuéntalo tú, cuenta cómo recuperaste la custodia”. González se refería a un tema personal de la televisiva, que se enervó: “Cuidadito, que te pongo una demanda que te cagas”.

“¿Cómo que me vas a poner una demanda? ¿Cuento o no cuento?”, replicó él desafiante. Dicho y hecho. “Estás mintiendo y te acabas de retratar. Lo vas a explicar, lo vas a explicar delante de un juez”. Y remachó: “¡Se acabó! No sigas, porque vas a tener un problema. Ya lo tienes, porque lo has insinuado y lo vas a explicar en un juzgado”.

“Venga, vale, donde tú quieras te lo explico”, contestó él, antes de que Sandra Barneda zanjase el desencuentro, pidiendo no sacar temas que se alejasen del tema de la entrevista.