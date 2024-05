Xelo Montesinos valora la marcha de 'TardeAR' y por qué no incluye política: “Lo hemos intentado y no tiene fuerza”

Xelo Montesinos es CEO y fundadora de Unicorn Content, la productora presidida por Ana Rosa Quintana que se ha reforzado como una de las empresas con más horas de emisión en directo gracias especialmente a sus programas en Mediaset: TardeAR, La mirada crítica, Vamos a ver, Tiempo al Tiempo y Fiesta. Además, su expansión con formatos de entretenimiento y ficción la convierten en una de las empresarias y directivas televisivas más importantes de España.

Montesinos ha concedido una entrevista a Informalia en la que habla de cómo marcha la productora, poniendo especialmente el foco en TardeAR, el salto a las tardes de Ana Rosa Quintana en Telecinco que no logra superar a Y ahora Sonsoles en Antena 3, como analizamos, en una competencia que la directiva reconoce que está siendo más difícil de lo que pensaban, con una razón principal: “No jugamos con las mismas armas. Si te vas 15 minutos a publicidad y vuelves, el espectador no espera. Se va y luego no sabes si vuelve. Tampoco sabía yo qué pauta de publicidad iba a hacer mi rival”.

La CEO de Unicorn Content destaca la ausencia de publicidad de Y ahora Sonsoles como hecho diferencial para las audiencias, y no oculta su sorpresa por la estrategia de su rival en Atresmedia: “Me sigue sorprendiendo, pero cada uno tiene su modelo de negocio. Yo me preocupo de retener al espectador de la mejor manera posible, porque yo sí tengo que retenerlo”.

Preguntada sobre si se ven capaces de dar el sorpasso, es prudente respondiendo simplemente que “nunca lo puedes saber”, y aún pide paciencia con el formato: “Cuando empieza un programa hay que lucharlo, solo llevamos seis meses, y para que un programa adquiera alma y familiaridad necesita un proceso y rodaje”. Montesinos descarta la idea de que sea más complicado luchar contra el recuerdo de Sálvame (“El público de Telecinco estaba acostumbrado a un tipo de programa y ahora es otro, ni mejor ni peor”, razona) que contra Sonsoles Ónega, que comparte las mismas señas de identidad: “Es más parecido al programa de Sonsoles, porque el programa de Sonsoles es Ya es mediodía... que lo hacíamos nosotros también. Al final la gente aprende y se va, que esto me suele pasar mucho”, aunque luego aclara que esa última frase no va por la presentadora.

Sobre Sonsoles Ónega, responde así sobre si hay cierto resquemor por su marcha: “Es lícito que cada uno decida dónde crecer, dentro de la productora o fuera. Pueden decir, 'mira, me han ofrecido esto'. Y si yo no te lo puedo ofrecer, pues lo entiendo”.

La política en 'TardeAR', y su opinión de La Fábrica de la Tele

Xelo Montesinos confirma que han descartado seguir introduciendo la política: “Queríamos dar un paso más, sobre todo sabiendo que la política no tenía cabida en la tarde. Lo hemos intentado un par de veces y no tiene fuerza, y la gente que lo quiere, ya tiene identificado dónde encontrarlo y se va, por ejemplo, a Todo es mentira, de Risto. Querían algo de más entretenimiento”. Pese a ello, la actualidad manda y TardeAR incluye noticias políticas, con opiniones de Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez.

La CEO de Unicorn Content aclara también que de momento seguirá encargándose de dirigir TardeAR ya que se encuentra en una fase de formar equipos, y aclara que Ana Rosa Quintana seguirá como presentadora mientras ella quiera.

Por su unión con Mediaset España, también habla de La Fábrica de la Tele, dejando claro que “nunca han sido rivales, sino compañeros. Otra cosa es el juego de la televisión”, y repitiendo: “Nunca he considerado un rival a La Fábrica. Mi rival está en frente, no en la propia casa. El rival es Antena 3 y TVE, que en su caso hace telenovelas y es más difícil, porque no es el mismo producto”. También asegura que la relación con Cuarzo, la productora que fundó Ana Rosa Quintana, es “buena”. Y analiza que el próximo paso de las plataformas de streaming es saltar al directo.