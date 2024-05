Hovik Keuchkerian genera malestar entre los guionistas al hablar de su trabajo: “Si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo”

Hovik Keuchkerian ha generado malestar entre el gremio de guionistas de ficción. ¿El motivo? Las declaraciones que realizó a mediados de abril en la inauguración del ciclo Serializados Presenta, en el que el actor habló junto a tres de los responsables de Reina Roja (Juan Gómez Jurado, Amaya Muruzabal Bornas y Koldo Serra) sobre su trabajo en la serie de Amazon Prime Video y otras producciones.

Keuchkerian dijo entonces que “en un guion hay un papel, no hay un personaje”, y que cada vez que recibe un guion hace una cosa en concreto: “Lo primero que hago es quitar todas las acotaciones, porque me condicionan. Me condicionan en general, ni tono ni hostias”. Para explicar su postura puso un ejemplo: “Michael entra triste al bar y se dirige a Muruzábal. Bueno, ¿y por qué cojones entra triste? Entonces, tacho”. En su opinión, la acotación correcta sería “Michael entra al bar”, sin adjetivos, “porque yo no sé qué cojones pasa en ese bar, lo voy a saber a medida que vaya trabajando”.

A continuación, el intérprete reiteró que “el personaje no está [en el guion], el personaje se construye” porque el libreto que está leyendo un día “definitivamente no es el mismo” con el que está trabajando “cuando ha pasado el ecuador del rodaje”, sino que va cambiando a medida que avanza la grabación.

“Si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo”

Las palabras del actor de Antidisturbios y La casa de papel se han hecho virales ahora, pasado casi un mes, debido a la multitud de guionistas que han reaccionado a las mismas. En la mayoría de casos, para cuestionar la opinión del intérprete y defender su trabajo como escritores. “Hovik, si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo. Y las acotaciones no se tachan, se leen. Ya sé que da pereza, pero no veas cómo ayudan a interpretar”, le ha respondido, por ejemplo, Alberto Caballero (Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Machos alfa).

Más vehementes se han mostrado Virginia Yagüe (La señora, La República) y Carmen Abarca (El Príncipe, Madres). “Los guionistas hacemos nuestro curro, igual que tú, y esta consideración te la metes por el culo, el mismo sitio desde el que hablas sobre el trabajo de compañeros”, ha dicho la primera. Haremos acotaciones de mierda pero al menos los guionistas no nos cagamos en el trabajo de los compañeros en público, ha señalado, por su parte, la segunda.

“'Entra triste' por algo que se llama 'raccord emocional', que es lo que el personaje arrastra por lo que le ha pasado en la(s) secuencia(s) anterior(es). Obviamente, no por lo que encontrará. Y ya puestos, lo que sí que no es crear un personaje es quitar las p...tas acotaciones”, ha explicado Raúl Díaz (Aída, 7 vidas), a partir del ejemplo expuesto por Keuchkerian.

Otros guionistas, como Curro Royo (Una vida menos en Canarias, Cuéntame), Diego Soto (Venga Juan, 4 Estrellas), Nach Solís (Historias de Los Protegidos) y el mismísimo Álex de la Iglesia (30 Monedas), también han reaccionado a la polémica. “Nada de lo que escriba un guionista es gratuito. Un guion lleva meses, a veces años. Las acotaciones no son consejos. El guionista crea al personaje y sabe cómo se siente”, ha dicho el director de El día de la bestia y Balada triste de trompeta.

Otros escritor de series, Cristóbal Garrido (Reyes de la noche, Días mejores), ha tirado de humor y ha dado a Hovik “el Premio María Galiana 2024” en alusión a la actriz de Cuéntame, que hace unos meses generó un fuerte revuelo en el sector por las críticas que vertió sobre los guionistas de la mítica serie de TVE.

A todo esto, Juan Gómez Jurado, creador del universo literario de Reina Roja y testigo directo de la reflexión de Keuchkerian, ha definido como “maravilla”, el momento en el que el actor alzó la voz para pronunciar las palabras de la discordia.