Las series de mayo viajan a 'Marbella' con el 'Doctor Who' para un reencuentro con 'Los Bridgerton'

Mayo no da tregua al espectador, y sube la apuesta con respecto a abril. Se agradece el puente de primeros de mes para coger algo de fuelle: a falta de que títulos que llevan meses en la recámara, esperando su fecha de estreno como Detective Touré en La 1 o El Marqués en Telecinco, concreten su fecha, el quinto mes del año nos abruma con 59 títulos con día programado en el calendario. Ahí es nada.

Comenzando como siempre con las producciones españolas, nos encontramos este mes con un buen puñado de ofertas bien variadas: de la conjunción de los creadores de La Unidad y Fariña nos llega, para abrir mayo, un viaje a Marbella guiado por Hugo Silva en Movistar Plus+; luego, Clara Roquet congrega a un poderoso reparto femenino para hacer Las largas sombras, primera serie de la cineasta tras el éxito de su opera prima Libertad, en Disney+; ya a finales de mes, Prime Video monta un Atasco de rostros conocidos en una nueva comedia; y para terminar, Netflix grita Ni una más en la adaptación de la novela homónima de Miguel Saez Carral. Y eso, sin contar la no ficción: esta última plataforma también sigue abordando el true crime con una narración del caso del conocido como Rey del Cachopo.

Más allá de nuestras fronteras, Disney+ también nos ofrece varias opciones: Netflix, que apuesta fuerte este mes, nos devuelve al siglo XIX para las intrigas románticas de Los Bridgerton, con su tercera temporada, dos años después de la anterior; y hablando de viajes temporales, tenemos a Ncuti Gatwa ejerciendo ya como Doctor Who en la nueva temporada, cuya Tardis está fletada por Disney+ para su distribución internacional fuera de Reino Unido. Prime Video, por su parte, también nos ofrece trotar por el misterioso rancho de Outer Range, con su segunda temporada; y Sundance TV, por su lado, nos propone un recorrido por la vida de Brigitte Bardot en un biopic sobre la diva.

Pero, ya que tenemos tanto por contar y tanta serie por enumerar, no perdamos tiempo y arranquemos con el repaso al mayo seriéfilo en las grandes cadenas y plataformas. Hay que advertir de una situación poco usual, la que concierne a HBO Max, sin apenas títulos que reseñar: se debe a este mes será el del rebranding y relanzamiento como Max, por lo que sus principales bazas para la nueva etapa empezarán a anunciarse a partir del 21 de mayo.

Las 14 series más destacadas de mayo de 2024:

1) Marbella (2 de mayo, Movistar Plus+)

Así es la serie: César es un abogado de éxito afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso… sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol. César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigo de todos y no cruzar nunca ciertas líneas. Pero cuando menos se lo espera, descubre que está en ojo del huracán y quién necesita a un abogado que le salve es precisamente él.

Por qué destaca: Por tratarse del regreso de Dani de la Torre y Alberto Marini, artífices de las tres temporadas de La Unidad, que además se alían para esta serie con los periodistas Nacho Carretero (Fariña) y Arturo Lezcano (del pódcast En el corredor de la muerte). Ambos, grandes conocedores del submundo de la delincuencia que opera en la Costa del Sol, dan la idea germinal de Marbella. Partiendo del reportaje publicado en El País sobre el tema, Marbella, sede global del crimen organizado, esta ficción con sello Movistar Plus+ cuenta con Hugo Silva al frente de su variopinto reparto.

2) CSI: Vegas T3 y Final (2 de mayo, Star Channel)

Así es la serie: Continúan las pesquisas dentro del laboratorio criminalista de Las Vegas bajo la dirección de Maxine Roby, Las nuevas temporadas lidian con la situación de Josh Folsom, degradado tras los acontecimientos de la segunda temporada y con su futuro profesional en tela de juicio.

Por qué destaca: Por significar, salvo sorpresa, el final definitivo para la franquicia CSI. Tras el desenlace de la ficción matriz en 2015, CSI: Las Vegas, y el de CSI: Cyber en 2016, CBS trató de rejuvenecer la marca una vez cumplidos 20 años de su estreno con CSI: Vegas. Y lo cierto es que sus datos de audiencia probaron acertada la intentona. Ahora bien, los buenos registros eran insuficientes en una cadena como la estadounidense, que aglutina franquicias de éxito. Así pues, esta temporada será la última del policíaco, que mantiene a Marg Helgenberger en el papel de Catherine Willows, el principal reclamo para los fans de la original.

3) Las largas sombras (10 de mayo, Disney+)

Así es la serie: Las largas sombras es la primera serie dirigida por la galardonada Clara Roquet, protagonizada por Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinticinco años antes.

Por qué destaca: Por ser la primera serie dirigida por Clara Roquet, responsable de Libertad. Tras llevarse dos Premios Goya y cuatro Premios Gaudí con su primera película, y después de firmar el guion de Creatura, Roquet escribe y dirige esta adaptación de la novela homónima de Elia Barceló, con talento predominantemente femenino a ambos lados de la cámara. Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Lorena López y Ana Rayo componen el reparto principal de Las largas sombras, que se presentó en el D'A - Festival de Cine de Barcelona 2024.

4) El rey del cachopo (10 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Las televisiones de toda España se hicieron eco de la truculenta historia protagonizada por César Román, el empresario hostelero al que se conocía coloquialmente como “El Rey del Cachopo”, condenado por el crimen de Heidi Paz. La investigación destapó una telaraña de secretos, falsas identidades, crímenes y el relato de un personaje que vive entre la fantasía y la realidad.

Por qué destaca: Porque, con el estreno de El caso Asunta todavía fresco, Netflix vuelve a apostar por desentrañar más sobre la España negra del último cuarto de siglo. La compañía de streaming, que ha hecho del true crime uno de sus principales valores en materia de contenidos, aborda el caso de César Román, a cuya figura ya se acercó en su día Equipo de investigación, y que ahora pasa por la mirada de Román Parrado, director de la docuserie El asesino de la baraja en RTVE. El rey del cachopo cuenta con el testimonio del propio condenado, desde la cárcel, y con el de Gloria Francis Bulnes, madre de la víctima, en su primera entrevista.

5) Doctor Who (11 de mayo, Disney+)

Así es la serie: El Doctor y su compañera Ruby Sunday viajan a través del tiempo y el espacio, viviendo aventuras desde la época de la Regencia en Inglaterra hasta mundos futuros asolados por la guerra. A través de sus aventuras en la Tardis... una nave que viaja por el tiempo con forma de cabina telefónica de la policía, encuentran amigos increíbles y peligrosos enemigos, incluido un aterrador coco y el enemigo más poderoso del Doctor hasta la fecha.

Por qué destaca: Por suponer el estreno de Ncuti Gatwa como el Decimoquinto doctor de la franquicia, tras despedirse Jodie Whitaker (la primera doctora mujer) y el paréntesis con la vuelta de David Tennant en una serie de especiales con motivo del 60 aniversario del personaje, previos a esta temporada completa. Precisamente la presentación de Gatwa como el doctor tuvo lugar en uno de los episodios especiales. El actor, conocido a raíz de Sex Education por el gran público, es el primer actor negro y el primer actor queer en encarnar al personaje creado por Sydney Newman. Sobre esta primera tanda de aventuras con él al frente, Russell T. Davies, máximo responsable de la ficción, ha prometido que será la más emocional hasta la fecha.

6) Los Bridgerton T3 (16 de mayo, Netflix)

Así es la serie: En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ya ha abandonado la esperanza de conquistar a su amor platónico de toda la vida, Colin Bridgerton (Luke Newton), después de oírle hablar de ella tan despectivamente. No obstante, está decidida a encontrar marido, preferiblemente uno que le dé la independencia suficiente para seguir su doble vida como Lady Whistledown, y que la aleje de su madre y sus hermanas. Pero sus intentos en el mercado del matrimonio fracasan estrepitosamente por sus inseguridades.

Por qué destaca: Por reunir a los espectadores con una de las series que más ha calado de entre todas las producciones de Netflix en los últimos años. La tercera temporada de la adaptación de las célebres novelas de Julia Quinn, ambientadas en la alta sociedad londinses, con el sello Shondaland, se estrena dos años después de la segunda, un lapso de tiempo que se cubrió con el spin-off La reina Carlota. El personaje de Colin (Luke Newton) es el eje de esta tanda, que destaca por el cambio de showrunner: Jess Brownell, curtida a las órdenes de Shonda Rhimes, reemplaza al creador Chris Van Dusen.

7) Mademoiselle Holmes (16 de mayo, Cosmo)

Así es la serie: Charlie Holmes es una policía de 36 años que vive atrapada detrás de su escritorio gestionando las quejas y reclamaciones de su comisaría. Nada en su personalidad parece indicar que se trata de la bisnieta de Sherlock Holmes, pero tras sufrir un accidente sus asombrosas capacidades por fin salen a la luz. De repente, la introvertida y aburrida Charlie rebosa energía y su extraordinaria inteligencia y empatía la transforman en una investigadora infalible e imprevisible.

Por qué destaca: Por aportar una llamativa vuelta de tuerca sobre Sherlock Holmes, imaginando a una descendiente directa con acento francés. Lola Dewaere, conocida por Bright Minds, da vida a esta bisnieta del personaje de Arthur Conan Doyle, de cuyo desarrollo se ha encargado Victoria Spennato (Mismatch) en colaboración con Laëtitia Kügler (Marion). La mejor prueba de su éxito en Francia, donde se estrenó el pasado 11 de abril, son sus registros de audiencia: más de cinco millones de televidentes y un 26.2% de cuota de pantalla para este procedimental.

8) Outer Range T2 (16 de mayo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Royal Abbott y su familia se enfrentan a retos sin precedentes en su lucha por proteger sus tierras y mantenerlas unidas ante la repentina desaparición de su nieta y la creciente amenaza de un fenómeno insondable en los límites de su rancho de Wyoming.

Por qué destaca: Porque permitirnos regresar a una de las ficciones más intrigantes que nos dejó la cosecha de 2022. En apariencia un melodrama western que parecía acercarse a las coordenadas de Yellowstone, Outer Range iba indagando en lo sobrenatural y en la ciencia ficción, nutrida de personajes complejos, en la frontera geográfica y espiritual, con excelentes interpretaciones. Josh Brolin se mantiene como patriarca de la serie, y además dirige uno de los episodios de esta segunda temporada, cuyos episodios llegarán del tirón a Prime Video a diferencia con la anterior tanda.

9) The Big Cigar: La gran fuga (17 de mayo, Apple TV+)

Así es la serie: Narración de una increíble historia real en la que se entrecruza una revolución en Hollywood y la revolución social. Una espectacular peripecia sobre cómo el fundador de los Panteras Negras, Huey Newton, escapó del FBI a Cuba con la ayuda del famoso productor de cine Bert Schneider y un plan increíblemente elaborado, que involucraba una producción cinematográfica falsa, y en la que todo lo que podía salir mal, lo hizo. Y todo (o casi todo) en esta historia es real.

Por qué destaca: Por dramatizar una sorprendente historia real, la huida a Cuba de Huey P. Newton, que se encargó de contar en profundidad Joshuah Bearman, a la postre quien contó el caso de Argo, con el que guarda varios paralelismos. Este es productor ejecutivo en esta miniserie, que tiene a director Don Cheadle ejerciendo como director de los dos primeros episodios y productor ejecutivo. La máxima responsabilidad recae sobre Janine Sherman Barrois (Claws) en calidad de showrunner de The Big Cigar, que cuenta con André Holland en el papel del líder de los Panteras Negras. Junto a él, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram y Glynn Turman, entre otros.

10) Mr. Bates contra Correos (21 de mayo, Movistar Plus+)

Así es la serie: Alan Bates es un honrado ciudadano inglés que regenta junto a su mujer, Suzanne, una oficina local de Correos, cuya vida cambia drásticamente cuando le fuerzan por ley a cerrar su puesto, acusándolo de fraude, robo y falsedad contable. El motivo real: un fallo técnico en el software de contabilidad.

Por qué destaca: Por reflejar un sonado caso real, considerado una de las grandes injusticias en la historia de Reino Unido. El escándalo de la Oficina de Correos, como se le conoce, provocó la injusta condena de más de 900 trabajadores postales por robo y fraude entre 1999 y 2015, debido a un problema con el software Horizon, un paquete de contabilidad que falló reiteradamente al ser instalado. Pese a los reportes de su plantilla, Correos no solo no lo arregló, sino que procesó a cientos de trabajadores por supuesto fraude y malversación, abocándolos a la ruina, a la cárcel y, en algunos casos, al suicidio. En enero, coincidiendo con el estreno de la miniserie en el país, el Gobierno de Rishi Sunak anunció que trabaja en una reparación a las víctimas. Toby Jones es el señor Bates del título.

11) Atasco (24 de mayo, Netflix)

Así es la serie: La serie nos sumerge en el caos que genera un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. Esta situación cotidiana será el punto de partida para tramas inesperadas, cómicas y emotivas.

Por qué destaca: Principalmente, por el nutrido reparto compuesto por más de 25 “actores insignia de la comedia”. La lista que registra Prime Video en sus notas de prensa es de lo más heterogénea: Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Valls, Luisa Gavasa, Silma López, Carmen Ruiz, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, José Mota, Elena Ballesteros, Gonzalo de Castro, Álex García, Fele Martínez, Henar Álvarez y Manuel Manquiña son los principales nombres de esta ficción de seis episodios autoconclusivos que tiene a un director bregado en la comedia de formato televisivo al volante: Rodrigo Sopeña, que ya dirigió La hora de José Mota y Sin novedad, así como el programa LOL: Si te ríes, pierdes. Muchos de los participantes en dichas producciones comparecen de nuevo ahora.

12) Eric (30 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Ambientado en la Nueva York de los ochenta, narra la búsqueda desesperada que emprende un padre cuando su hijo de nueve años desaparece por la mañana de camino al colegio. A Vincent, uno de los marionetistas más destacados de Nueva York y creador de una popularísima serie televisiva infantil, le cuesta horrores lidiar con la pérdida de Edgar y está cada vez más angustiado e inestable. Se odia a sí mismo y se culpa de la desaparición. En ese estado, se aferra a los dibujos que hacía su hijo de un monstruo azul, una marioneta llamada Eric, convencido de que si logra que Eric salga por la tele, Edgar volverá a casa. El comportamiento de Vincent, cada vez más destructivo, lo distancia de su familia, de sus colegas y de los policías que intentan ayudarlo. Será Eric, ese delirio fruto de la necesidad, quien se convierta en su único aliado en la lucha por traer a su hijo a casa.

Por qué destaca: Por marcar el regreso a televisión de Benedict Cumberbatch, aquí aliado con la ganadora del Emmy Abi Morgan (The Hour, The Split, Las sufragistas) en un thriller abientado que se inspira en las propias experiencias de la autora en Nueva York en los años ochenta. Un momento en el que la corrupción moral y el crimen poblaban la Gran Manzana. Lucy Forbes (The End of the F***ing World) dirige los seis episodios de la serie.

13) Bardot (30 de mayo, Sundance TV)

Así es la serie: Biopic sobre la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, esta miniserie ahonda en la carrera de la artista, que fue considerada unánimemente la mujer más bella del mundo, centrándose en sus primeros años como actriz y su recorrido hasta convertirse en un icono mundial.

Por qué destaca: Por suponer un retrato de una de las grandes estrellas del cine europeo de los años sesenta y setenta, protagonista de títulos del calado Y Dios creó a la mujer, El desprecio, Las petroleras o El descanso del guerrero, antes de retirarse del cine en 1973. Desde entonces, ha destacado por su faceta como activista medioambiental y animalista, aunque también por algunas proclamas xenófobas a través de sus libros. La franco-argentina Julia de Núñez, encargada de representar a la estrella, fue reconocida por el Festival de Televisión de Montecarlo con la Ninfa de Oro Internacional al Talento más prometedor creada por su labor en la serie, creada por Daniéle Thompson y Christopher Thompson.

14) Ni una más (31 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Alma tiene 17 años y está a punto de terminar el bachillerato. Greta y Nata son sus dos mejores amigas; se conocen desde pequeñas, salen de fiesta y se enfrentan a los problemas típicos de su edad: dejarse de lado, celos, problemas con sus padres, e incluso relaciones tóxicas... Pero cuando el perfil @Iam_colemanmiller publica una foto con la frase “Esta soy yo el día antes de que me violaran”, la normalidad desaparece y todo cambia. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esta agresión? ¿Quién está detrás de ese perfil? ¿Cuánto tiene de verdad esta denuncia y quién es la verdadera víctima?

Por qué destaca: Por ser la adaptación de la novela homónima de Miguel Sáez Carral, que se encarga junto a Isa Sánchez de escribir esta adaptación producida por José Manuel Lorenzo(segunda serie que estrena este mes, tras Las largas sombras) para Netflix. Concebida como “un retrato de la generación Z y su relación con el mundo adulto, la pornografía, las redes sociales, las drogas y los abusos sexuales en los tiempos de la revolución feminista y el #MeToo”, Ni una más está liderada por Nicole Wallace, emergente estrella juvenil con Culpa mía, acompañada por Clara Galle (A través de mi ventana) y la debutante Aïcha Villaverde.

Otras 25 series nuevas que se estrenan en mayo de 2024:

Heeramandi (1 de mayo, Netflix) Hablando con franqueza (1 de mayo, Netflix) Matthre Shardlake (1 de mayo, Disney+) Time Patrol Bon (2 de mayo, Netflix) Todo un hombre (2 de mayo, Netflix) Felices los seis (2 de mayo, HBO Max) Star Wars: Crónicas del imperio (4 de mayo, Disney+) Una familia atípica (4 de mayo, Netflix) Agatha Christie: Matar es fácil (8 de mayo, Movistar Plus+) Materia oscura (8 de mayo, Apple TV+) Fraude en Hollywood (8 de mayo, Apple TV+) Bodkin (9 de mayo, Netflix) Pequeñas mentirosas: Escuela de verano (9 de mayo, HBO Max) Gracias, ¿el siguiente? (9 de mayo, Netflix) Maxton Hall (9 de mayo, Amazon Prime Video) Without Sin (11 de mayo, AXN Now) Killing It (11 de mayo, Movistar Plus+) Spacey Unmasked (14 de mayo, HBO Max) The 8 Show (17 de mayo, Netflix) 99 (17 de mayo, Amazon Prime Video) Prisoner (21 de mayo, Filmin) Garōden: El camino del lobo solitario (23 de mayo, Netflix) Jurassic World: Teoría del dinocaos (24 de mayo, Netflix) ¿Quién lo mató? (24 de mayo, Prime Video) El caso del Sambre (27 de mayo, Movistar Plus+)

