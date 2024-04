Carlos Franganillo salta a la TV estadounidense para explicar el discurso de Pedro Sánchez: “Es un privilegio hablar contigo”

“Joining us now from Madrid, Carlos Franganillo, head of Telecinco News”. Así daba entrada el periodista José Díaz-Balart a Carlos Franganillo al canal MSNBC de Estados Unidos. El presentador de Telecinco se encargó de explicar a la audiencia del canal todo noticias, propiedad de NBC, sobre la situación en España tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el Gobierno tras cinco días de reflexión.

“Es un privilegio para mí poder hablar contigo”, dijo Díaz-Balart al español que, con un dominio absoluto del inglés, explicó la cronología de la última semana en nuestro país. “Es muy difícil de explicar al público español, mucho más aún si hay que hacerlo al público americano”.

Franganillo habló de que Sánchez y su mujer habían sufrido una campaña de fake news constante, pero que también había acusaciones graves contra esta última por un posible conflicto de intereses, y destacó que la decisión de aislarse del dirigente “ha creado mucha incertidumbre e inestabilidad” en el PSOE. Tras hablar de la reacción al mensaje institucional del lunes, añadió que “fue tan ambiguo que tendremos que esperar a ver qué propone”.

“A largo plazo hay dudas sobre qué tiene en mente, qué significan estas reformas”, termina su intervención Franganillo, reconociendo que la crispación va a peor pero incidiendo en que “nadie es inocente” al respecto.

No era esta la primera vez que el español participa en esta cadena estadounidense, aunque sí la primera en que lo hace como director de Informativos Telecinco.