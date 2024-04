Pablo Motos, sobre la decisión de Pedro Sánchez: “¿Van a cambiar las leyes y no vamos a poder hacer esta tertulia?”

Pablo Motos arrancaba este lunes El Hormiguero con una indirecta a los cinco días que se ha tomado Pedro Sánchez para decidir sobre su futuro al frente del Gobierno: “Reflexionando todo el fin de semana he decidido que vamos a hacer un programón”, dijo el presentador antes de presentar al invitado.

Seguidamente, informaba de que habían decidido cambiar la tertulia de los cómicos para hacer la política dadas las circunstancias. Por lo que tras la entrevista a Rels B, se sentaron en la mesa Juan del Val, Rosa Belmonte, María Dabían y Rubén Amón.

“Vaya movida, ¿no?” empezaba comentando Motos y daba paso a un vídeo resumen de la comparecencia de Sánchez. Tras las imágenes, tanto los tertulianos como el presentador criticaron el contenido del discurso y los últimos acontecimientos.

Belmonte definía la “película” como “cinco días entre lo cómico y lo solmene, se podría llamar 'ridículo y peligroso'”. Además, de tildar de “idea simple” aquello de que “han atacado a mi mujer y por eso me he puesto así”. Mientras del Val lamentaba no haber “terminado de entenderlo” porque le daba miedo hacerlo.

Dabán aseguraba que el “fango” del que se queja Sánchez ha ido “por los dos lados” y Amón lamentaba haber esperado mucho más del discurso: “Atribuimos una inteligencia y una astucia a Sánchez que no siempre se demuestran”.

Para acabar, Motos aseguraba que le daba “miedo la idea de país que tiene” y ponía como ejemplo el “voy a gobernar para los que están de acuerdo conmigo y ¿los otros qué, los eliminamos?”. Y se preguntaba: “¿Mañana qué? No digo el siguiente show, digo ¿mañana van a cambiar las leyes y no vamos a poder hacer esta tertulia? No podemos tragar con todo, esto es un disparate peligroso”, zanjó entre los aplausos de su público.