Max detalla sus planes y precios, y explica qué tendrán que hacer los usuarios de HBO Max para 'cambiarse'

Warner Bros. Discovery ha confirmado este viernes los nuevos planes de suscripción a Max, su renovado servicio de streaming que lanzará en España el 21 de mayo en sustitución de HBO Max, la marca con la que ha operado en los últimos años.

Esta nueva plataforma, que prescinde del nombre de HBO para quedarse con el 'apellido' Max, reunirá la oferta de HBO Max, Discovery+ y Eurosport en una aplicación nueva y mejorada que promete ofrecer nuevas funcionalidades e incluso duplicar el número de contenidos que incluye actualmente HBO Max.

Así lo indica la compañía en una nota de prensa, en la que detalla que la nueva oferta de Max contendrá “historias inéditas” y más mundos de entretenimiento de Warner Bros, el universo DC, HBO Originals, Max Originals, Eurosport, Discovery, TLC y Cartoon Network, entre otros.

Será a partir del 21 de mayo cuando los suscriptores de la actual HBO Max serán redirigidos automáticamente al nuevo servicio. Únicamente tendrán que descargarse la aplicación Max e introducir sus datos de inicio de sesión de siempre, lo que les permitirá acceder al nuevo catálogo conservando sus perfiles, historial de visualización y listas.

Los planes de suscripción de Max

En lo que respecta a los planes de suscripción, Warner Bros. Discovery ha detallado las opciones que sus usuarios tendrán disponibles para contratar. Se trata de una selección de paquetes diferentes que tienen en común la cobertura completa y en directo de los Juegos Olímpicos de París 2024, y a los que podrá añadirse el complemento de Deportes para ampliar su oferta deportiva.

· Plan Estándar:

Los usuarios podrán disfrutar en streaming de contenidos en 2 dispositivos simultáneamente . Los contenidos estarán disponibles en resolución Full HD . Este plan permitirá hasta 30 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión (se aplican límites).

. Los contenidos estarán disponibles en resolución . Este plan permitirá hasta 30 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión (se aplican límites). Su precio mensual es de 9,99 euros.

· Plan Premium:

Los usuarios del Plan Premium podrán ver contenidos en hasta 4 dispositivos simultáneamente . Resolución Full HD o 4K y con sonido Dolby Atmos (según disponibilidad). Este plan permitirá hasta 100 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión (se aplican límites).

. Resolución y con sonido Dolby Atmos (según disponibilidad). Este plan permitirá hasta 100 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión (se aplican límites). Su precio mensual es de 13,99 euros.

· Complemento Deportes:

El Complemento Deportes ofrecerá la cobertura de eventos deportivos como los Grand Slam de tenis, las Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans, los canales lineales en directo Eurosport 1 y 2 y mucho más. Los usuarios podrán ver contenidos deportivos en 2 dispositivos simultáneamente (limitado a 2 de sus retransmisiones disponibles en el plan base).

ofrecerá la cobertura de eventos deportivos como los Grand Slam de tenis, las Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans, los canales lineales en directo Eurosport 1 y 2 y mucho más. Los usuarios podrán ver contenidos deportivos en (limitado a 2 de sus retransmisiones disponibles en el plan base). El servicio Complemento Deportes se vende como complemento de cualquier plan base. Se requiere una suscripción independiente al plan base .

. Su precio mensual es de 5 euros.

Además, Max detalla que los canales y contenidos en directo de los planes Estándar y Premium, así como el complemento Deportes, pueden contener anuncios. Los contenidos a bajo demanda de todos los planes pueden incluir patrocinios y emplazamiento de producto. No todos los contenidos están disponibles en el lanzamiento.

Las cuentas compartidas y los anuncios

Tras este comunicado, desde verTele hemos querido aclarar dos dudas principales, referidas a las cuentas compartidas por lo que explican los planes sobre dispositivos simultáneos, y a los anuncios en eventos en directo.

Cuentas compartidas: Max nos responde con una declaración oficial: “Las personas que viven en el mismo hogar pueden compartir una sola cuenta/contraseña, está permitido en nuestro acuerdo de usuario. Somos conscientes de que se comparten contraseñas fuera del hogar, y desaconsejamos esa actividad”. Es decir las cuentas servirán por hogares, para los que compartan casa, pero no se refiere a cuentas compartidas con amigos o familiares de distintos hogares. Sin embargo, y al mismo tiempo, la plataforma no dice que lo vaya a prohibir o a perseguir, sino que “desaconseja esa actividad”.

Anuncios: Desde la compañía nos explican que puede haber anuncios en eventos en directo simplemente porque al procederse a la retransmisión de un canal a través de la plataforma, la emisión se produce de forma directa y por lo tanto si el canal emite anuncios, también se verá en Max. Pero no que en sus contenidos originales vayan a incluir publicidad.

El contenido de Max

Los abonados de Max podrán disfrutar de una amplia gama de entretenimiento de calidad con películas de Warner Bros como Barbie, Aquaman y El reino perdido y Wonka. Las películas del extenso catálogo de WB incluyen la franquicia de Harry Potter, Paddington, Matrix, la trilogía El Caballero Oscuro, Joker y la trilogía El Señor de los Anillos.

Entre los títulos originales de HBO figuran The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Noche Polar, The Regime, El Simpatizante, The Jinx (El gafe): vida y muertes de Robert Durst, y la próxima comedia The Franchise.

Entre las nuevas series de Max Originals basadas en franquicias de Warner Bros. Pictures que llegarán a Max se incluyen El Pingüino y Welcome to Derry (Stephen King's IT), así como 90 días para casarte, La fiebre del oro y Remodelación en pareja de Discovery.