Alfonso Ribeiro afirma que hacer Carlton en 'El Príncipe de Bel-Air' “acabó con su carrera como actor”

Durante los seis años que duró El príncipe de Bel-Air, Alfonso Ribeiro se convirtió en una celebridad mundial gracias al característico Carlton Banks, el consentido primo de Will Smith. La exorbitante fama alcanzada se diluyó en años posteriores, sin que el actor lograse separarse del personaje que le hizo popular. Ahora, con su carrera reencauzada en televisión como presentador, el artista ha reconocido el “sacrificio” que supuso ese personaje.

“Solía decir que Carlton era lo mejor y lo peor que me ha pasado jamás”, declara el intérprete al medio Closer Weekly, al que asegura que el papel fulminó toda esperanza de seguir actuando.

“Ha sido uno de los mejores personajes que he tenido la fortuna de hacer. Pero también fue el personaje que hizo que no volviera a actuar, porque la gente no me podía ver haciendo otra cosa. El sacrificio fue no tener una carrera nunca más”.

Reconvertido en presentador, con tres programas en ABC

En todo caso, no guarda mal recuerdo de esos años en El príncipe de Bel-Air, ni mucho menos. De hecho, echa de menos “pasar tiempo” con el reparto. “Antes de cada capítulo, íbamos al camerino de Will Smith, poníamos música y bailábamos para conseguir la energía necesaria con la que estar preparados para grabar”.

Ahora, Ribeiro es el copresentador de Dancing with the Stars, programa del que llegó a proclamarse vencedor hace ahora diez años, en un momento en que su carrera capitalizaba esa popularidad en talent shows y realities. Además, también presenta otros dos programas en ABC, America’s Funniest Home Videos y Jack Hanna’s Passport.

“Mis momentos más felices, a nivel profesional, son haber ganado Dancing with the Stars y acabar convirtiéndome en su presentador”, asegura el artista, que aunque se declara feliz con los derroteros de su carrera, reconoce que “retornaría a la interpretación si fuera lo correcto”.