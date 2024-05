El feo de Buika a Ruslana al ser preguntada por su single tras 'OT 2023': “¿Cuál era?”

Han pasado tres meses desde el final de OT 2023, pero parece que una vieja herida se reabre. La controvertida puntuación de Buika a Ruslana en la recta final del programa de Amazon Prime Video ha vuelto a ser tema de actualidad por una reciente entrevista a la miembro del jurado en la que, en primera instancia, dice no recordar quién es la concursante.

El asunto se remonta a la gala 10 del talent show, cuando la benjamina de la edición recibió un 7.5, la peor valoración de la noche, por parte de Concha Buika. Esa puntuación, que le impidió ser finalista en ese momento y le llevó a tocar fondo en la Academia, inspiró el mensaje de su primer single Las chicas malas desafinan, que se interpreta como un dardo a la jueza y que incluye un cameo de esta misma con una de sus frases más virales: “Un poquito de calma, mis amores”.

Una participación sobre la que han cuestionado ahora a la miembro del jurado, que ha devuelto la 'pulla' a la joven cantante. Preguntada por Sevilla en hora sobre cómo surgió su colaboración en la canción de Ruslana, responde con aparente confusión: “¿Ruslana? ¿Cuál era Ruslana?”, comenta, para a continuación hacer memoria: “Ay, esa muchachita era muy linda. Esa muchacha es muy fuerte”.

Sobre su cameo en Las chicas malas desafinan, afirma que “ni lo sabía”. Y pese a su confusión inicial, termina elogiando a la artista de 18 años: “Ese grupo de muchachos son muy fuertes, me gustaron mucho todos. No puedo decir uno más y otro menos. Me gustaron por su valentía. En el caso de Ruslana precisamente, esa muchacha tiene mucha presión encima, quizás mucha más que los demás. Una presión que no es justa. Y le auguro una carrera muy bonita”.

En la misma entrevista, Buika también es preguntada sobre si ha escuchado los singles o ha seguido las carreras fuera de la Academia de los participantes, a lo que responde: “¿Yo? ¡Qué va! ¿Qué voy a seguir yo? Me cuesta seguir la mía misma”. Para ellos, no obstante, sigue teniendo consejos: “Les recomendaría que no se centren solo en cantar. Que adquieran educación financiera, física, psicológica... que eso vale mucho más para una carrera que cantar bonito”.

Cabe recordar que Amazon Prime Video ha renovado Operación Triunfo para una nueva temporada, mientras los concursantes de la última generación afrontan su gira conjunta que tendrá un documental en la plataforma.