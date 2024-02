Amazon renueva 'OT' tras “sobrepasar” expectativas y previene los plazos: “El formato vive bien dejándolo descansar”

OT 2023 ya es historia. Y tras la gran final del programa, que acabó con la aplastante victoria de Naiara, Amazon Prime Video ha celebrado este martes 20 de febrero una rueda de prensa con la que ha puesto fin a una edición de un éxito tan evidente como “indemostrable”, y con una serie de aciertos y errores que la plataforma deberá tener en cuenta ante la renovación del formato.

La rueda de prensa, que ha contado con la presencia de verTele, ha servido para oficializar esa continuidad por una nueva temporada “tras superar todas las expectativas”. Este es el mensaje principal que se ha transmitido, más allá del dato concreto de 3,5 millones de espectadores únicos en España, incluido el consumo en diferido, durante las 14 semanas.

Desde Amazon como desde Gestmusic se resalta el fenómeno generado durante los últimos meses y las posibilidades de hacer que perdure dentro de la plataforma. También, la importancia de “dar descanso” a la nueva edición que se producirá del formato. “Las temporadas de OT funcionan mejor si las dejas descansar”.

Una edición que ha “sobrepasado” las expectativas

Se puede decir que, apropiadamente, ha imperado el triunfalismo: “No sólo ha cumplido las expectativas, sino que las ha sobrepasado. Cuando vimos la oportunidad de que Amazon fuera la casa de OT no lo dudamos”, aseguraba María José Rodríguez, directora de Contenidos de Prime Video. “OT era ambición y ser pioneros. Hemos hecho algo que no se había hecho, no en España, sino en el mundo. Programa en directo, un diario, a más de 34 países... Hemos cumplido con creces y lo hemos podido hacer con un equipo brutal, el de Gestmusic, que tenía el mismo objetivo que nosotros, hacer el programa de siempre, pero como nunca”.

Al dato de espectadores se añadían otros hitos como el del 1,6 millones de usuarios registrados en la app del programa, superando el récord de las ediciones de 2017 y 2018; y los 8,6 millones de votos semanales para la Gala 10, batiendo el máximo histórico de 3,6 millones en 2018, y los 5,6 millones de votos para la final. Asimismo, se contabilizan cinco mil millones de visualizaciones de la tendencia #OT2023 en Tik Tok; y un récord de 200.000 usuarios en YouTube conectados al mismo tiempo pendientes de lo que hacían en la Academia. “Ha traspasado las pantallas”.

"El récord más importante es que hemos hecho algo que no se había hecho nunca" Tinet Rubira

“Estábamos convencidos de que iba a ser un éxito, pero en la tele nunca se sabe. Ha sido bonito como la gente se ha ido sumando, como la gente se ha ido reuniendo cada lunes”, añadía la directiva, que también hablaba tanto de aprendizaje a título individual como generacional, por lo que se ha expresado a través del programa. Lo hacía referenciando uno de los conceptos más repetidos en los últimos meses, “PEC” (siglas de “por el culo”, dicho de algo que gusta especialmente). “He aprendido mucho con Operación Triunfo”.

Tinet Rubira ha reiterado esa sensación de triunfo: “El récord más importante es que hemos hecho algo que no se había hecho nunca: abrir el directo en plataformas, que no se había hecho en ningún lugar del mundo”. “El peor terror para cualquier productor de televisión es que pase alguna cosa y se corte la emisión, con la complejidad que supone hacer un directo en plataforma, que no están pensadas para eso, pues es un éxito y me gustaría recalcar que no solo es de contenidos, sino tecnológico. Estas 80 emisiones en directo no han estado exentas de riesgo, porque estás abriendo el camino para el que llegue detrás siga tu experiencia. No nos hemos ido a negro y la presentadora no se ha quedado en blanco”, ha defendido el productor.

En una conversación posterior con la prensa, el ejecutivo también ha realzado la dificultad de encontrar una duración al programa y horarios adecuados: “Ya sabéis que en plataforma todo tiene una duración reducida y en la TV lineal, tiene una duración más relajada. Tuvimos muchas discusiones sobre esto y, al final, nos hemos dado cuenta de que, si el contenido es bueno, el espectador tanto le da que sean 60 o 90 minutos. Lo que sí ha sido un acierto es que te pongas a las 10 de la noche a ver la gala y a las 12 ya lo sabes todo”, opina Rubira, que hacía hincapié en “hemos trabajado a ciegas, porque es la primera vez”: “Tenemos la experiencia de este año, así que hay que aprovecharla y pulirla a mejor”.

Chenoa, “la gran triunfadora” de la edición

Rubira también ponía el foco en Chenoa, la “gran triunfadora de OT 2023” con permiso de Naiara, en este encuentro. “Le ha costado 20 años llegar hasta aquí. Este trono es tuyo y nadie lo discute. Nadie creo que dude de tú eres la mejor presentadora de Operación Triunfo de ahora en adelante”, señalaba, recalcando su continuidad. “Lo más difícil de encontrar en televisión es la verdad y tú eres verdad. Aportas verdad porque los entiendes. En Chenoa hay muy poca ficción”

La cantante, que saliera del primero Operación Triunfo en 2001, se mostraba agradecida por haber completado un “master a nivel personal y profesional” como presentadora del formato. “Lo más bonito es que he estado arropada por el equipo del programa. Espero haber estado a la altura de los que habéis visto este formato, del equipo y de todo el mundo en general”, afirmaba la mallorquina, que añadía que va a “echarlo muchísimo de menos”.

Para ella, “el truco de OT, y lo más importante, es tener ese talento y luego los guías, que son los que hacen que el talento evolucione”, señalaba en alusión tanto a los talentos que han surgido del casting como al claustro de profesores“.

Xuso Jones y Masi Rodríguez, presentadores de OT al día y de las post-galas, respectivamente, también han destacado la experiencia: “Yo sabía que iba a ser un caramelico, pero no sabía que el sabor iba a ser tan rico”, comentaba el primero, mientras la segunda afirmaba habérselo pasado “de maravilla”.

“Es tan bonito que estemos aquí y que haya ido tan bien”

Y de los presentadores a la Academia. “Ha sido duro, intenso, pero lo hemos pasado muy bien”, declaraba Noemí Galera, directora de la Academia, una labor que “cada año es diferente”. “Tenemos la rutina, las clases, los horarios, pero las personitas que viven dentro cambian, son diferentes. Yo aprendo mucho de ellos, y la edad te da paciencia y aprendes las cosas de otra manera. Ahora no gestionaría según qué polémicas del 17 o 18 de la misma manera”, afirmó la proclamada “madre de dragones”, poniendo de relieve algunos de los momentos más controvertidos del reality en estas semanas.

Sobre los concursantes que han pasado por las instalaciones del programa desde el comienzo del formato, destaca “la libertad con la que se muestran”: “Son muy naturales, muy preparados, con mucho talento, muy preparados académicamente”. Sí ha ironizado al cambio con respecto a ciertas rutinas y hábitos como “las cosas del hogar”, aunque ha señalado que es “una generación diferente”.

Sentía que estaba trabajando mucho, pero en mi cabeza no estaba la idea de ganar. Naiara

Chenoa ha querido enfatizar el “buen ojo” para el casting de la edición, y lo ha hecho poniendo el foco en Galera, recordando que fue ella quien la eligió en una audición hace más de 20 años, y en cómo eso ha hecho de este reencuentro en el programa algo especial. “Es tan bonito que estemos aquí y que haya ido tan bien. Cuando me he sentido insegura, he mirado a la grada y te he encontrado”. La artista ha reiterado el apoyo que Galera ha sido no solo para los concursantes en sí, sino para ella misma. Mientras, la también productora ejecutiva de Gestmusic ha querido compartir la responsabilidad con “un buen equipo” a su alrededor.

“Da vértigo todo lo que puede haber fuera”

Pasando el micrófono a los aspirantes, la primera en hablar era Naiara. Aunque ganadora de forma incontestable de la edición, ella aseguraba que “no sentía” que fuera a lograrlo. “Sentía que estaba trabajando mucho, pero en mi cabeza no estaba la idea de ganar. He disfrutado el momento cada día”.

“Yo me siento crítica conmigo misma. No me doy el valor que me puede dar otra gente. Nunca me es suficiente e intento siempre superarme. Sé que tengo un don pero no es lo mismo cómo me ven que cómo te ves”, afirmaba la nueva integrante del palmarés del espacio, y sucesora de Famous, que también ha puesto atención en el cuidado de la salud mental.

“No soy de quedarme con lo que me puedan decir malo. Si me lo dicen con maldad no me sirve de nada, si me lo dices como algo constructivo me lo tomaré bien. Es importante cuidar la salud mental. Estoy muy tranquila en ese sentido y me estoy intentando quedar con lo bueno y con las cosas que me hacen sentir bien”.

Ruslana y Paul Thin también han mantenido una opinión similar, al destacar la importancia de hablar con un psicólogo y “lo seguiremos usando en nuestra carrera”. Especialmente en lo concerniente al mundo exterior al que se abocan: “Da vértigo todo lo que puede haber fuera y hay muchas emociones que canalizar. Voy a priorizar mi salud mental refugiándome en mi familia”, valoraba ella.

“Yo lo que tengo claro es que nos dedicamos a la música porque nos hace felices y eso es algo que se hace con el corazón”, sostuvo Paul Thin, advirtiendo que pretende seguir el camino musical que ha tomado a nivel de estilo en este OT 2023. “Estoy agradecida a todo lo que me ha dado el programa, podemos tener más o menos claro lo que tenemos, pero es guay probar cosas para ver por donde sí y por dónde no”, añadía su compañera finalista.

“El formato vive bien dejándolo descansar”

En el horizonte más inmediato está la gira de OT 2023, cuyas cifras permite a los responsables del programa concluir que “aquí está pasando algo muy gordo”. Más allá de eso, la pregunta ahora es para cuándo se espera esa siguiente edición y, cuánto se dejará descansar el formato. “Una de las cosas que hemos aprendido es que el formato vive bien dejándolo descansar. Y tenemos unos artistas que se merecen el tiempo necesario de crecer. Viene una gira y tienen y se merecen ese tiempo”, ha apuntado María José Rodríguez, que luego abundaba en un corrillo con periodistas, donde insistía en dedicar tiempo a “invertir” en la cantera actual y “dejarlos crecer”, pero también en dar margen al público.

“Hay que dejar que el público de OT termine el enamoramiento para que se vuelva a enganchar a nosotros”, reitera.

Cada vez que ha habido un parón, por lo que sea, nos ha ido muy bien. Tinet Rubira

En esa línea, Rubira, también en conversación con medios, establece unos límites: “Hay gente que dice que cada cuatro años como las Olimpiadas. A ver, tenemos que vivir de algo”, declaba con tono bromista.

“No estamos descubriendo la sopa de ajo: cada vez que ha habido un parón, por lo que sea, nos ha ido muy bien”, reflexiona. “En 2020 hubo doble parón y han pasado 3 años. En estos 3 años hemos recogido a una generación que no se había podido presentar, porque no tenía la edad. Estoy convencido de que hemos hecho una edición superestupenda, que es un buen reclamo y habrá muchísima gente que, a lo mejor al ver que íbamos a hacer un casting para Prime no lo veían claro, y si le damos el tiempo suficiente, se van a juntar los que no se iban a presentar porque no lo veían claro, más los que tengan la edad para presentarse”.

Más que establecer un tiempo de descanso concreto entre ediciones, Rubira sí establece un patrón que no quiere repetir: “Lo que no quiero volver a hacer nunca más es lo que pasó entre OT1 y OT2, que hicimos OT1, Triunfomanía y OT2, y me pasé dos años sin ver el final del túnel”.

El responsable de la productora emplaza un calendario a corto plazo, con la gira hasta el verano y el inicio de las carreras individuales de los artistas de esta edición. “No sería de recibo, en el momento que estamos haciendo una gira, hacer un casting para la siguiente. Es un poco 'a rey muerto, rey puesto'. Pues no, ya que Amazon nos da la posibilidad de dar un poco de respiro, pues dejemos pasar el enamoramiento, vemos cómo les va a estos y a la gente les entrará más ganas”. Así, pues: “¿A finales de año o a principios del que viene? No lo sé, queremos descansar”.

“El repertorio ha sido el que queríamos”

“Si esto es una cosa que la gente ha percibido como algo bueno hay que mantenerlo”, recalcan sobre este OT y sus posibilidades. Con todo, también ha habido cuestiones que en este tiempo podrán aclararse y pulirse. Un tema recurrente ha sido el del repertorio con el que se ha contado en esta edición. Tinet ha procurado aclarar la circunstancia inédita que surge al realizar el programa para streaming y no para la televisión generalista convencional.

“Cuando estás en la TV lineal, te riges por la SGAE. Haces una lista de las canciones que has usado y hay una gestora que gestiona estos derechos. En el caso de las plataformas y en nuestro caso, que somos un programa que se ve aquí y también en 33 países más, donde la SGAE no llega, tienes que usar otro sistema. Y el sistema es el americano, que tienes que ir a los autores, a los editores, pedirles permiso y negociar los derechos de la canción. Y eso lo tienes que hacer uno a uno”, ha explicado, desglosando los pasos del proceso, para el que han contado con un equipo “entregado a esto desde seis meses antes de la emisión”.

Una de las cosas que ha demostrado que 'OT' esté en Prime Video es que nos gusta innovar, jugar y arriesgar. María José Rodríguez

“El proceso no es: entro en una web y compro los derechos. El gran problema que hemos tenido es por ejemplo con toda la música urbana. En la música urbana, los temas tienen hasta 9 autores y los 9 autores tienen que estar de acuerdo. Tienes que tener la autorización de los 9. Si te falta uno, esa canción no la puedes usar. Con lo cual, es un tema de gestión, de lentitud en la gestión”, clarifica el productor, quien en todo caso manifiesta que “el repertorio ha sido el que queríamos, lo que ocurre es que hemos empezado a gestionarlo sin saber exactamente cómo iba la composición final del casting”.

“A medida que íbamos teniendo el casting, hemos ido ampliando el repertorio, pero a veces las gestiones van más lentas. Pero OT va de lunes a lunes. Un lunes tienes la idea maravillosa de que quieres una canción y los derechos los gestionan en las 'quimbambas' y en ese momento nadie se pone al teléfono, o te dicen que tal autor no saben ni dónde viven, pero necesitas la autorización de ese autor”, concluye.

Gestiones aparte, la relación entre Prime Video y Gestmusic ya ha fundado sus bases para que, por un lado, la plataforma pueda incidir en su oferta en directo; pero también para futuribles innovaciones dentro de OT. Surge la cuestión de realizar una futura edición directamente desde Londres, desde donde se emite la señal del directo. “Una de las cosas que ha demostrado el hecho de que OT esté en Prime Video es que nos gusta innovar, jugar y arriesgar en lo que hacemos. Hemos abierto una puerta y queremos seguir trabajando ahí”, reconoce Rodríguez. “Y lo de trasladar la señal desde España, ¿por qué no? Pero es algo que ahora mismo no está en nuestras prioridades”.