'OT 2023': Un éxito para Amazon Prime Video tan evidente como “incomprobable”

OT 2023 baja el telón este lunes 19 de febrero con la celebración de su gran final en Amazon Prime Video. Una cita que coronará a Naiara, Paul Thin, Ruslana, Lucas, Juanjo o Martin como el primer ganador o ganadora del formato en su etapa en streaming, y que pondrá el broche a una edición que ha supuesto un éxito tan grande como “incomprobable” en la plataforma de pago.

El regreso de Operación Triunfo, integrado por primera vez al completo en el mercado digital, despertó muchas incógnitas desde que verTele lo adelantó por primera vez en abril de 2023, y fue oficializado después por la compañía. No era para menos, pues se trataba de la primera vez que un streamer se lanzaba a emitir un gran formato en directo con las “reglas” de la televisión lineal y con una marca que ya había sido un fenómeno en sus distintas ediciones en TVE y Telecinco.

Entre los grandes desafíos a los que se enfrentaban Prime Video y Gestmusic, productora del talent show, se encontraban siete que planteamos previamente a su estreno y que una vez llegado el final, se han cumplido en su mayoría: definir su público objetivo e implicarlo en el desarrollo del concurso, que las galas siguieran teniendo la esencia de OT, que Chenoa cuajase como presentadora, acertar con el casting, aprovechar las herramientas de Amazon, o elevar el espectáculo e implicar al público de Latinoamérica, que por primera vez iba a poder ser espectador y partícipe en vivo.

El mayor reto residía precisamente en la adaptación de Operación Triunfo a su nuevo entorno, que suponía iniciar una nueva era en el mercado del entretenimiento a nivel mundial. Amazon Prime Video apostó por emitir galas semanales en directo en su plataforma, y además realizar una cobertura propia de “televisión tradicional” con su programa diario de access prime time presentado por Xuso Jones, OT Al Día.

Tras doce semanas de emisiones, el desafío se ha superado con creces: la edición se ha desarrollado sin incidentes, con la esencia de siempre y ha logrado generar eventos de programación semanales como hacía en su etapa en abierto. Así se ha sentido y palpado en las redes, donde ha vuelto a ser un fenómeno, y también en determinados círculos sociales, donde ha sido tema de conversación como antaño. Sin embargo, como ya anticipábamos, no es posible medir su impacto real y completo en un entorno, el de las plataformas de streaming, que sigue rigiéndose por el ocultismo de sus datos de audiencia y consumo.

Las audiencias que nunca sabremos

Frente a titulares que pretenden desgranar las audiencias de OT 2023 basados en estudios como el publicado por SigmaDos30, que en ningún caso tiene acceso a datos oficiales, la realidad es que las audiencias en Amazon Prime Video sólo las conoce la propia plataforma.

Es posible realizar estimaciones basadas en estudios de consumo o sondeos, pero no dar por válidos análisis que equiparan número de contactos o espectadores únicos a las medias de espectadores en las que se basa la medición tradicional de las audiencias televisivas, y que han marcado hasta ahora el “éxito” o “fracaso” de una edición.

Del nuevo Operación Triunfo no sabemos, ni posiblemente sabremos, cuántas personas han visto en directo cada gala en la noche de los lunes, ni como ha evolucionado su seguimiento desde la gala 0 hasta el final. No conocemos, pues, los datos que hemos tenido a disposición durante las once ediciones anteriores, que al emitirse en abierto sí han sido analizadas en base a mediciones de share y espectadores por Kantar Media.

Tampoco sabemos los espectadores que OT 2023 ha tenido en España y en los países de Latinoamérica que por primera vez han emitido el programa de Gestmusic, haciéndolo global. Desconocemos, a la vez, los números de visualizaciones que ha acumulado cada gala “a la carta”, y también cuál ha sido el consumo real de los nuevos formatos que han acompañado a la emisión principal: el magacín diario OT Al Día, y las posgalas de Masi Rodríguez. No es posible saber, por tanto, si han sido un acierto o si es algo a pulir de cara a la evidente próxima edición.

Y es precisamente la ausencia de estas cifras tradicionales y todo el ruido generado en otras redes que sí tienen estadísticas públicas lo que ha permitido que flote en el ambiente una percepción de éxito total, que nada ni nadie puede contradecir y que prácticamente confirma que el Operación Triunfo de Amazon Prime Video no terminará con esta temporada.

Los datos que sí indican el fenómeno de 'OT 2023' en redes

Que OT ha vuelto a ser un fenómeno en redes sociales es algo evidente: lo sugiere la conversación y movimiento que se palpa a diario en plataformas como X, Instagram o TikTok, y lo prueban las completas estadísticas digitales, facilitadas a verTele por Gestmusic, que miden el impacto del talent show desde la Gala 0 a la Gala 10 (del 19 de noviembre al 8 de febrero).

La conclusión principal de este análisis es que Operación Triunfo ha doblado su impacto digital respecto a su edición de hace tres años en TVE, impulsada principalmente por la alta incidencia del consumo en TikTok y por mantener los buenos datos en Youtube.

· Las cifras de Youtube y el impulso de TikTok

En total, OT 2023 acumulaba hasta su décima gala 718,9 millones de visualizaciones de vídeo entre Youtube y TikTok, frente a los 336,1 millones de 2020. De ellos, 180,4 millones corresponden a la primera de las plataformas, donde OT emite a diario y de manera gratuita su Canal 24 horas y publica los vídeos de los ensayos, pases de micros y convivencia. No así los vídeos de las actuaciones, que de manera inédita han pasado a ser exclusividad de Prime Video y que no han podido impactar en los datos del canal gratuito.

En esta nueva edición, el perfil oficial de OT en Youtube ha ganado (a fecha 8 de febrero) 262.310 suscriptores y ha acumulado más de 73 millones de visitas en directo, con un pico de 183.000 en un mismo momento. Se han superado los picos de mayor consumo de la edición de 2020, aunque no hay comparativa disponible con las ediciones más exitosas de TVE (2017 y 2018).

Por su parte, 538,5 millones del total de visualizaciones de 2023 vienen de TikTok, una plataforma que hace tres años no estaba tan popularizada y que tuvo una incidencia mínima en las estadísticas digitales de la última edición en la televisión en abierto. Por tanto, si OT ha doblado su impacto digital ha sido principalmente por esta nueva red social, donde el pasado mes de diciembre se logró un pico de más de 44 millones de reproducciones de vídeo en un solo día.

· Se multiplica la participación en las votaciones

Además de estas plataformas de vídeo, también se han multiplicado los datos en la aplicación oficial del programa, que mide de manera más precisa la implicación del público con el formato y su seguimiento.

De los 20,6 millones de votos de la última edición de TVE se ha pasado a los 53 millones de votos acumulados hasta la Gala 10 de la presente temporada. Una cifra que incluye los emitidos desde España y también, por primera vez, la participación desde Latinoamérica, que aportó un total de 2,3 millones de votos desde la Gala 0 a la Gala 10.

La gala de mayor participación de las contempladas en el análisis (no incluye la semifinal del pasado lunes, ni tampoco la final por celebrar) fue la décima, en la que se recibieron un total de 8,6 millones de votos durante una semana por la nominación de Lucas y Chiara, y la elección del nómada favorito.

Cabe puntualizar que a diferencia de las ediciones en abierto, en esta primera temporada de Prime Video los votos se han concentrado únicamente en la aplicación gratuita y no ha habido disponible un televoto por llamadas o SMS. Además, se ha añadido un voto extra durante las galas que tampoco existía en ediciones previas.

· La popularidad de los concursantes en redes sociales

Otras estadísticas públicas e indicadoras del éxito de la presente edición es el seguimiento a los concursantes en sus perfiles sociales, desde las redes Instagram y TikTok hasta la plataforma musical Spotify, donde el programa edita semanalmente los discos con las canciones de las galas.

- Ranking de popularidad en Instagram

Si nos centramos en las figuras de los seis finalistas, y gracias a los datos recopilados por este portal, Naiara es la participante que más seguidores acumula y más fans ha ganado en la primera de las redes sociales aquí recopiladas: Instagram. En total, la artista maña cuenta con 259.000 'followers' en el momento de cierre de este artículo, y ha ganado más de 250.000 desde la Gala 0 hasta los días previos a la Gala Final.

Naiara | Gala 0: 9484 | Gala Final: 259K | Incremento: +250K Martin | Gala 0: 8422 | Gala Final: 231K | Incremento: +223K Ruslana | Gala 0: 10,1K | Gala Final: 220K | Incremento: +210K Juanjo | Gala 0: 11,9K | Gala Final: 176K | Incremento: +164K Paul | Gala 0: 6716 | Gala Final: 163K | Incremento: +156K Lucas | Gala 0: 6552 | Gala Final: 142K | Incremento: +135K

- Ranking de popularidad en TikTok

En TikTok la más popular es Ruslana, que acumula en su perfil oficial que actualiza desde la Academia un total de 156.400 seguidores. De los seis finalistas, cuatro superan los 100.000 fans en esa red social de vídeo que, como analizábamos en líneas previas, ha supuesto un gran impulso para el el impacto social del programa.

Ruslana: 156,4K seguidores Naiara: 147,7K seguidores Martin: 143,5K seguidores Paul: 112,1K seguidores Juanjo: 90,1K seguidores Lucas: 80,9K seguidores

- Ranking de popularidad en Spotify

En lo que respecta a las plataformas puramente musicales, que van a ser claves en el desarrollo artístico de los concursantes, los datos facilitados a verTele por Gestmusic indican que se han superado los 90 millones de escuchas de todas las canciones editadas por el programa hasta la Gala 10, en todos los servicios en los que están disponibles.

Además, los álbumes del programa acumulan 1,5 millones de oyentes únicos. Un resultado que en su conjunto está por encima de las tres ediciones anteriores de TVE, según los mismos datos facilitados por la productora.

Este éxito musical se ha traducido en la certificación como Disco de Oro del álbum recopilatorio OT 2023: Lo Mejor Parte I y en el fenómeno que pudo observarse in situ en las firmas de discos organizadas por Universal Music, a las que asistieron miles de fans.

Si nos centramos en los perfiles de los finalistas, el que acumula mayor número de oyentes mensuales en Spotify es Paul Thin, que contaba con tres canciones propias en la misma plataforma autoeditadas antes de Operación Triunfo y que acumula 762.400 de consumidores activos de su música. Le siguen Naiara, con 761.000 oyentes mensuales, y Ruslana con 740.900 antes de la celebración de la final.

Paul: 166.700 oyentes mensuales | 762.400 antes de la final (Con 3 canciones previas a 'OT') Naiara: 159.800 oyentes mensuales | 761.300 antes de la final Ruslana: 118.400 oyentes mensuales antes de la Gala 4 | 740.900 antes de la final (Con 1 canción previa a 'OT') Martin: 126.700 oyentes mensuales antes de la Gala 4 | 559.600 antes de la final Juanjo: 140.600 oyentes mensuales antes de la Gala 4 | 502.400 antes de la final Lucas: 87.600 oyentes mensuales | 416.500 antes de la final (Con un álbum de 7 canciones y un single previos a 'OT')

Estas cifras, que sin contexto pueden significar poco para aquellos que no sean usuarios de Spotify, se entienden mejor si aportamos datos de otros artistas salidos de OT con música en activo. Dejando fuera perfiles que juegan en 'otra liga' como Aitana (11,3 millones), Pablo López, que tiene un single recién editado y visitó la Gala 11 como invitado, tiene 825.000 oyentes mensuales. Ana Guerra promedia 454.000, mientras que Amaia, la ganadora de su edición, registra 992.000.

'OT 2023': un éxito para Amazon, aun sin datos

Según lo analizado en este artículo, podemos concluir que OT 2023 ha supuesto un éxito evidente para Amazon Prime Video, que cinco años después del estreno de su primera serie original para España (Pequeñas Coincidencias) ha logrado tener al fin un formato que les ha hecho desmarcarse en el mercado 'patrio'.

Aun sin tener datos de audiencia, e ignorando también si ha aumentado el número de suscriptores de Prime Video a causa de Operación Triunfo, sí sabemos que el talent show les ha hecho subir un escalón en el mapa español del streaming, creando un evento cada lunes como no había conseguido hasta ahora con sus series de ficción ni otros estrenos propios.

No es posible conocer si este rotundo éxito digital se ha traducido en espectadores de las galas, ni cuán exitoso ha sido OT 2023 respecto a otras ediciones en la televisión. Y lo cierto es que no sería el primer programa con gran ruido en redes sociales, especialmente por su nicho juvenil, cuyas audiencias reales no se ajustan a esa percepción de éxito.

No obstante, este fenómeno social sí se ha trasladado a la calle con las multitudinarias firmas de discos y con la alta demanda de entradas para la gira, que ha agotado ya fechas en recintos como el Wizink Center de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Además del crecimiento de sus perfiles sociales, algunos concursantes han traspasado las fronteras de Amazon Prime Video antes de la finalización de la edición teniendo protagonismo en programas de otras cadenas (Socialité, de Telecinco) y realizando actuaciones en eventos de emisoras externas.

Dicho esto, sólo Amazon como empresa conoce si Operación Triunfo ha resultado una apuesta rentable para sus intereses económicos, y está en su poder decidir si le da continuidad con más ediciones. La lógica invita a pensar que la inversión en la Academia y el plató no son únicamente para una temporada. Ahora bien, en sus manos está cómo gestionar posibles ediciones venideras de un formato que, por la intensidad con la que se vive y sigue, necesita respiros.