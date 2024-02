'OT 2023' y Noemí Galera se plantan ante el odio contra los concursantes: “No vamos a consentir faltas de respeto”

OT 2023 cuenta los días para su gran final en Amazon Prime Video. El próximo lunes 19 de febrero, la plataforma emitirá la última gala de la edición, en la que Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul y Ruslana se jugarán la ansiada victoria y los 100.000 euros del premio que pone en juego el talent musical de Gestmusic. La emoción es máxima y los fans del programa se están entregando con la causa a través de grandes campañas para apoyar a sus favoritos.

Sin embargo, estos días, se ha producido una corriente de odio que está empañando el desenlace del concurso y que ha obligado a los responsables del formato a intervenir. Este jueves, la cuenta oficial de Operación Triunfo en la red social X (antes Twitter) publicaba un comunicado en el que denunciaba una oleada de insultos y vejaciones hacia sus finalistas.

“No vamos a consentir faltas de respeto hacia ninguno de nuestros concursantes. Estamos denunciando todas las cuentas que ofenden, insultan y menosprecian a estas personas que, lo único que hacen, es formarse como artistas y compartir su día a día con los fans de este programa. Solo quedan 4 días, disfrutémoslos ¡Viva OT!”, escribían junto a una foto de los seis concursantes que continúan en liza abrazados, como prueba del hermanamiento que, pese a todo, han desarrollado entre ellos.

📣 No vamos a consentir faltas de respeto hacia ninguno de nuestros concursantes. Estamos denunciando todas las cuentas que ofenden, insultan y menosprecian a estas personas que, lo único que hacen, es formarse como artistas y compartir su día a día con los fans de este programa.… pic.twitter.com/Xgd2VB9a3V — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 15 de febrero de 2024

Noemí Galera: “Ojalá nunca leáis semejantes barbaridades”

Noemí Galera, directora de la Academia, ha querido pronunciarse también de forma individual a través de sus redes personales. La responsable del centro de formación de Operación Triunfo ha pedido empatía a los seguidores del formato: “Bloqueando y denunciando a todo aquel que insulte, humille, acose o promueva odio hacia los finalistas”, empieza diciendo la catalana.

“Es tremendo leer según que tuits. Ojalá nunca tengáis que leer semejantes barbaridades sobre vuestros familiares o sobre vosotros mismos. RESPETO”, concluía en su escrito Galera, que hace dos semanas ya utilizaba su perfil en X para mandar un aviso a los fans que acusaban al programa de “favoritismo” e insultaban a algunos de sus concursantes. “Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ello en las redes. No merecen este ambiente enrarecido”, expresaba¡ la televisiva.