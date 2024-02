'OT 2023' llega a su fin: 5 aciertos por los que Amazon debería renovarlo, y 5 claves a mejorar en una posible próxima edición

OT 2023 está a pocas horas de convertirse en historia. El talent musical celebra este lunes 19 de febrero su gran final en Amazon Prime Video, poniéndole el lazo a una edición que ha logrado resucitar el gran fenómeno del emblemático formato de Gestmusic. A las 22:00 horas de la noche dará comienzo una última gala presentada por Chenoa en la que Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul y Ruslana se jugarán la victoria y, por tanto, los 100.000 euros del premio que pone en juego el programa.

Terminan de este modo tres intensos meses en lo que Operación Triunfo ha demostrado que podía tener una provechosa 'cuarta vida' en el entorno digital, a través de la conocida plataforma de pago. A pesar de que Amazon no ha compartido cifras reales de espectadores que han visto las galas de OT 2023, tal y como también analizamos en profundidad, el éxito de la presente temporada del concurso ha sido palpable a través de las redes sociales y gracias a la repercusión que tanto las firmas de discos como la venta de entradas para sus conciertos de la gira están consiguiendo en las últimas semanas.

El pasado 20 de noviembre, Chenoa se consagraba en su gran debut como presentadora, dando el pistoletazo de salida a una edición que ha conseguido superar con creces los desafíos que preveíamos cuando, en abril de 2023, verTele adelantaba en exclusiva la compra de OT por parte de Amazon Prime Video. Gestmusic, con Tinet Rubira a la cabeza, plantearon una serie de modificaciones que exigían el salto del programa a su nuevo ecosistema, el cual ha traído una serie de aciertos y deslices que merecen la pena ser analizados en profundidad.

Cinco aciertos de 'OT 2023'

Aunque después de once ediciones OT tenía sus bases más que asentadas, el equipo de Gestmusic ha sabido dar en la tecla con importantes aciertos en los cambios que planteó para su nueva etapa en la plataforma y que han conseguido darle aire fresco al formato. Los recopilamos:

La apuesta por Chenoa:

Como ocurriera en 2017 con Roberto Leal, el fichaje de Chenoa como presentadora de OT ha sido una de las decisiones que más consenso en positivo ha acabado consiguiendo entre los exigentes seguidores del programa y la crítica televisiva. La que fuese cuarta finalista de la primera edición del talent musical de Gestmusic ha logrado hacerse con las riendas del formato, demostrando una gran evolución desde la Gala 0 -con unos nervios, una emoción y una gran concentración de la que verTele fue testigo directo- hasta la Gala 11, semifinal en la que también pudimos comprobar desde plató la gran implicación que ha forjado con los concursantes, así como el control que tiene de los tiempos (a pesar del apresurado ritmo de las galas) y de las delicadas situaciones que se han podido desencadenar en el desarrollo de cada entrega. Una posible renovación de OT en Amazon sería la oportunidad perfecta para que Chenoa terminara de asentarse en su papel de maestra de ceremonias del concurso que la catapultó a la fama.

La renovación parcial de su profesorado:

OT 2023 ha dado en la tecla también con los fichajes que ejecutó para un claustro de profesores que tuvo que enfrentarse a las sonadas bajas de 'veteranos' como Joan Carles Capdevila o Laura Andrés. Las incorporaciones de Vic Miralles y Pablo Lluch como 'coaches vocales' han supuesto un revulsivo para el talent, aportando grandes conocimientos en materia de composición e interpretación, así como logrando una complicidad con los alumnos que les ha animado a compartir ante la audiencia sus inquietudes artísticas e incluso personales. Una labor que también ha logrado con creces Abril Zamora, la cual se ha coronado como la gran revelación de la presente edición. Todo ello en un cargo, el de profesora de Interpretación, que año tras año ha luchado contra la 'alargada sombra de Los Javis'. La cineasta y actriz se ha volcado con los triunfitos, logrando no sólo que aumentasen semana a semana su dominio escénico, sino que ha proporcionado algunos de los momentos televisivos más memorables de la temporada.

Su brillante casting:

La pieza clave en cada edición de Operación Triunfo, el aspecto que más determina si la entrega dejará huella en la larga historia del formato, es sin duda el plantel de concursantes que la conforman. Y ahí, una vez más, el equipo de casting de Gestmusic encabezado por Noemí Galera ha vuelto a superarse, encontrando entre más de 13.000 personas a 16 personas con talento, personalidad y carisma a borbotones que, de forma individual y colectiva, han conseguido hacerse con el cariño de los viejos seguidores del programa, así como conectar de lleno con las nuevas generaciones. Ayudados por el parón que había hecho OT desde su última edición en TVE, y con la incertidumbre de cómo iba a funcionar en su salto a la plataforma de pago, los triunfitos han demostrado una suerte de 'inocencia' que, en su mayoría, les ha permitido mostrarse de forma transparente ante las cámaras.

'OT al día' como complemento:

El magacín diario presentado por Xuso Jones ha sido la fórmula ideal para arropar el transcurso de OT 2023, con una tira diaria que ha ayudado a los suscriptores de Amazon a seguir, nunca mejor dicho, el día a día de lo que pasaba en la Academia. Todo ello, con un contenido propio más desenfadado -con vídeos exclusivos montados de una forma más original y humorística- al que se ha ofrecido durante las galas. Además, ha sido interesante ver a los nominados y a los favoritos de cada semana salir por un rato del centro de formación, 'rompiendo' de forma controlada su barrera con el exterior. Por otro lado, ha servido para impulsar la marca OT dando espacio a exparticipantes del concurso que se han animado a pasar por el plató para hablar de sus trayectorias profesionales, así como para comentar la actual edición del formato.

El impulso de Amazon a su imagen de marca:

Antes de OT 2023, Amazon Prime Video contaba realmente con pocos productos capaces de impulsar a gran escala su posicionamiento dentro del competido sector de las plataformas de contenido bajo demanda. Especialmente, con pocos productos 'made in Spain'. Con la compra de Operación Triunfo, que adelantó verTele en exclusiva, la compañía ha conseguido dar un salto a su imagen de marca, atrayendo además a un público joven que se ha podido acercar a otros contenidos de su catálogo. Sorprende, eso sí, que no se aprovechase el gran escaparate que proporciona la Academia para promocionar más títulos del canal -como ocurrió con Los Farad, Culpa mía o Reina Roja-, pero se agradece que no hayan convertido OT en una simple ventana de 'autobombo'.

Cinco aspectos a mejorar en una futura edición de 'OT'

En la otra cara de la moneda, y partiendo de la base de que se trata de un formato tan asentado que, después de casi 23 años, prácticamente vuela solo, recopilamos algunos aspectos que Amazon Prime Video y Gestmusic deberían tener en cuenta de cara a posibles futuras ediciones en la plataforma:

El repertorio:

Un aspecto que merece una amplia contextualización. Ya advirtió Noemí Galera en una entrevista con verTele durante los castings de OT 2023 que la gestión de los derechos de las canciones iba a “limitar” la configuración del repertorio de su primera edición en Amazon Prime Video. Este asunto supuso un 'conflicto' durante esas pruebas de acceso, donde Gestmusic ofreció a los aspirantes aquella famosa lista de 50 temas que debían interpretar (como mínimo uno de ellos) para poder emitir posteriormente imágenes de esta fase previa en dos especiales que ofreció la plataforma días antes de la gran puesta de largo del talent. Una traba que iba a repetirse durante el resto del concurso, ya que, al contrario de lo que ocurrió en las etapas de TVE y Telecinco -cuando las cadenas accedían a un gran catálogo de títulos a través de un acuerdo con la SGAE-, OT ha tenido en este caso que negociar canción por canción los derechos de las mismas.

Por este motivo, Gestmusic comenzó a trabajar en el reparto de temas de todo OT 2023 meses antes de su comienzo, para poder llevar a cabo las negociaciones con margen de tiempo suficiente. En esta línea, se les pidió a los participantes que elaborasen sus propias listas de canciones que les gustaría cantar durante el desarrollo de la temporada, con la mirada puesta en sus actuaciones como nominados. Aun así, hemos visto cómo los triunfitos han hablado abiertamente muchas veces ante las cámaras de las dificultades que estaban teniendo para poder cantar los temas que querían. Por tanto, ¿ha hecho Operación Triunfo este año los repartos de temas que ha querido... o los que ha podido?

El hecho de que se hayan cantado hasta 4 canciones de un mismo artista (Bizarrap), que se hayan repetido tantos temas ya escuchados en ediciones anteriores del formato (3 de las 6 canciones de la final ya sonaron anteriormente en OT -Sobreviviré, Without You y Pyllowtalk-), y que se hayan podido interpretar algunas canciones versionadas por artistas reconocidos porque sus derechos pertenecían originalmente a otros cantantes (del Make you feel my love de Adele al One way or another de One Direction), hacen pensar lo segundo, es decir, que el programa ha emprendido una carrera de obstáculos que nunca antes había enfrentado.

Cabe dejar claro que el problema no corresponde a un asunto económico -como algunos fans han señalado erróneamente-, sino que, como dejó claro Noemí Galera hace unos meses, es cuestión de que los autores de los títulos lo autoricen, algo que no siempre ocurre. Con todo ello, esta cuestión requiere una revisión por parte de Amazon de cara a posibles futuras ediciones, en las que el repertorio esté algo más actualizado y adaptado a las necesidades o intereses de cada participante.

No se trata de pagar, se trata de que los autores lo autoricen. #OTDirecto7E https://t.co/NV2j0xexC6 — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 7 de enero de 2024

El jurado:

Dejando a un lado cualquier tipo de discrepancia personal con las decisiones que ha tomado el jurado a lo largo de la edición, el problema principal con Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero es que, en la gran mayoría de los casos, no han sabido transmitir bien en sus valoraciones los motivos de sus determinaciones a la hora de elegir a los cuatro nominados de cada gala. De hecho, el jurado empezó a 'funcionar' -televisivamente hablando- cuando se hizo “de la necesidad virtud” y el público le dio valor a través del 'meme', con los espectadores haciendo bromas sobre sus sorprendentes giros de guion y, especialmente, con las delirantes e impredecibles salidas de tono de Buika.

Aún así, la situación rozó el esperpento durante la semifinal, cuando el tribunal convirtió en finalista a Martin después de haberlo posicionado con sus notas en la gala anterior como el concursante peor valorado junto a Ruslana de los siete que continuaban en la competición. El grupo de expertos evidenció su total incoherencia al no elegir, siguiendo su propia clasificación, ni a Lucas (convertido en finalista por los profesores), ni a Bea, que acabó convirtiéndose en la última expulsada al caer en el televoto frente a Ruslana.

Las estructura de las galas... y las posgalas:

Una de las principales novedades de la llegada de OT 2023 a Amazon Prime Video fue la de la notable reducción de sus galas a 90 minutos, una hora y media de duración. En su presentación, la plataforma y Gestmusic prometieron entregas más cortas que las de sus etapas anteriores en la televisión en abierto, con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, sobre todo en el entorno digital. Esto es algo que todo el mundo agradece, ya que favorece una conciliación que las cadenas tradicionales siguen torpedeando con los horarios de su programación diaria. No obstante, el recorte en muchas ocasiones ha ido a la contra del ritmo televisivo de las galas, dando la sensación de una excesiva prisa en su escaleta que se ha hecho palpable en las apresuradas entrevistas que Chenoa ha realizado a los concursantes después de sus actuaciones.

Por otro lado, el hecho de que se haya 'sacado' a los triunfitos de plató hasta su actuación, no teniéndolos a todos juntos desde el comienzo de cada emisión, ha restado dinamismo al programa y ha impedido la posibilidad de ver sus reacciones a las interpretaciones de sus compañeros. Todo ello ha hecho que las galas corrieran el riego de convertirse en 'meros trámites', tanto para los participantes como para la audiencia, sin margen para la sorpresa y momentos 'televisivos' memorables, como el de la visita sorpresa de Miki Núñez en la Gala 8, un rato cargado de emoción que hizo 'vibrar' al público más allá de los números musicales.

Ese espacio dedicado a contenidos más desenfadados y espontáneos OT 2023 lo reservó para la otra de las novedades de la edición: sus 'posgalas' con Masi Rodríguez. Un programa que no ha terminado de encajar por el ambiente anticlimático que se genera en la resaca de cada entrega del talent musical. Una vez la gala llega a su fin, con el drama de las pertinentes expulsiones y nominaciones, los concursantes han evidenciado no estar del todo cómodos ante las cámaras del plató, algo que no ocurría con los antiguos 'chats' en la Academia, en los que los triunfitos se relajaban y se abrían más al sentir que ya estaban dentro de su 'hogar', de su lugar seguro. Recuperar la fórmula original, o trasladar esas posgalas con Masi al centro de formación, podría ser una vuelta de tuerca oportuna para el futuro.

La viralidad de sus actuaciones:

OT 2023 ha acertado al centrar todos sus esfuerzos en dirigirse a su target objetivo, un sector joven de la sociedad que se entrega al 100% con el formato y que será el potencial público que compre los futuros discos de los triunfitos o que vaya a sus posibles conciertos. Esto tiene un coste, y es que el fenómeno de la presente edición del talent musical no sea un fenómeno intergeneracional, con mucha gente de rangos de edad superiores que probablemente no conoce ni a un solo concursante. Uno de los factores que, tal vez, haya impedido a otros públicos acercarse al programa ha podido ser el hecho de que las actuaciones no fuesen colgadas de forma inmediata en Youtube. En temporadas anteriores, OT conseguía una mayor envergadura gracias a la rápida viralidad que obtenían algunas de sus actuaciones, como por ejemplo la de Amaia y Alfred y su City of Stars en 2017, que fue el detonante para que la edición acabará siendo todo un éxito.

Este año, Amazon ha protegido el contenido estrella del formato en pos de animar a la gente a suscribirse a la plataforma, una decisión aparentemente lógica que, en cambio, ha perjudicado la expansión de OT 2023 y el consecuente tirón que las actuaciones tenían en Youtube, donde este año el vídeo más visto de la edición, correspondiente al segundo pase de micros de la Gala 3, 'apenas' alcanza las 645.000 reproducciones. Una cifra que contrasta con la obtenida en años anteriores, donde muchas actuaciones superaban con facilidad el millón de visualizaciones. En esta entrega, tras cada gala, Amazon ha ido colgando en Youtube apenas 30 segundos de cada número, obligando a la gente a acceder a Prime Video para verlas al completo. Así, la actuación (recortada) más vista de OT 2023 es la de Paul en la Gala 0 con sólo 338.000 reproducciones. Hace dos semanas, la compañía decidía volcar de golpe las actuaciones completas de las seis primeras galas, las cuales apenas han tenido un impacto real en el canal.

El posicionamiento de 'OT 2023' en la interfaz de Amazon:

Y esto nos lleva de la mano al último aspecto que Amazon Prime Video debería mejorar en posibles futuras ediciones del formato: el de mejorar el posicionamiento que OT 2023 tiene dentro de la interfaz del canal, tanto en televisores como en su página web. Y es que buscar un contenido específico del talent musical dentro de la plataforma (ya sea una actuación en concreto o una de sus galas, posgalas y OT al día) no es nada fácil.

A pesar de seguir semana a semana el programa, Amazon no da visibilidad a OT 2023 dentro de su menú principal y la navegación dentro de la aplicación se antoja algo complicada. Por otro lado, no todos los dispositivos permiten retroceder dentro de las emisiones en directo, obligando a concluir las entregas para poder verlas desde el principio. Además, estas no están disponibles de manera inmediata tras su finalización, sino que son incorporadas al cabo de un rato.