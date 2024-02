Bea cuestiona “la verdad absoluta” del jurado de 'OT 2023': “En alguna gala he tenido que comerme la nominación”

La semifinal de OT 2023, emitida este lunes 12 de febrero en Amazon Prime Video, estuvo marcada por la elección de los 6 finalistas y la eliminación de Bea a sólo una gala de la meta. Una expulsión que enfadó a los seguidores del formato no sólo por considerarla una de las concursantes con mejor voz de la edición, sino también por el hecho de que el jurado no apostase por darle un pase a la final pese a haberle otorgado una de las mejores puntuaciones del ranking general apenas una semana atrás.

Sobre ello hablamos con la propia exparticipante, que atiende a verTele horas después de abandonar la Academia para hacer balance de su experiencia. Y aunque en un principio disculpa a Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, y empatiza con su “duro curro”, sí se moja al ser preguntada por las valoraciones que ha recibido de los jueces en su paso por el talent show.

“Creo que en algunas galas he tenido que comerme la nominación, pero porque mis compañeros son grandísimos artistas. Hay algunas veces que la opinión del jurado no es la verdad absoluta”, expresa en la entrevista, al tiempo que afirma que ha vivido una última semana más “complicada” a raíz del ranking que se conoció en la Gala 10: “Tras las puntuaciones se volvió más competitivo todo”.

Bea también valora su paso por OT 2023 como un camino de superación en el que ha crecido como artista y persona. “He salido del cascarón. Ha sido como redescubrirme a mí misma”, dice, y eleva a Abril Zamora como su máximo descubrimiento: “Las clases de Abril me han llenado emocionalmente y han luchado con todas mis batallas. Para mí, ha sido ir a terapia, soltarme y quitarme ese corsé”.

Además, la exconcursante responde a polémicas recientes como las pizarras: “Nunca hemos hecho una estrategia para intentar que se quede alguien nominado”. Y también, se pronuncia sobre el vestuario que ha llevado en las galas y que tanto ha dado que hablar después de que afirmase que no se le habían dado suficientes opciones: “Me han puesto cosas que yo nunca me hubiese puesto por mis batallas. Me he sentido muy guapa y les doy las gracias”.

Esta última semana te hemos visto dándole vueltas a las puntuaciones del jurado en la gala anterior. ¿Nació de ti, o fue por algún comentario de algún compañero? ¿Cómo te sientes con el concurso que has hecho?

Estoy superorgullosa del concurso que he hecho y de cómo he evolucionado. Ha sido maravilloso y doy gracias a los profesores y a mis compañeros. Esta semana ha sido más complicada porque tras las puntuaciones se volvió más competitivo todo incluso, y empezamos a compararnos. A veces nuestros demonios nos vienen a la cabeza. Ahí dentro ves tanta gente buenísima, con tantísimo talento, que tu cabeza te hace pensar que no mereces estar ahí. Es un poco ese síndrome del impostor del que he hablado mucho. Pero estoy supercontenta tanto por mis compañeros como por mí.

Precisamente tras ese ranking del que tanto se ha hablado, sorprendió que el jurado no te eligiese como finalista anoche cuando tuviste una de las mejores puntuaciones hace sólo una semana. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Entiendes que no te eligieran ni a ti ni a Lucas, que habíais sido los mejor valorados por ellos mismos?

Siempre he vivido el presente y como siempre he dicho, prefería estar centrada en cantar y hacerlo lo mejor posible, y que fuese un jurado, con su opinión subjetiva también, el que valorase. No pueden elegirnos a todos por desgracia, pero creo que también tienen un curro muy duro y han tenido que pasar 'tela'. Son profesionales, igual que todos los que estamos aquí, y al final uno se tenía que quedar fuera y fui yo. No pasa nada, estoy supercontenta.

Dices que las puntuaciones del jurado aumentaron la competitividad en esta última semana. ¿Eso también se reflejó en la convivencia? Os hemos visto comer separados, ¿viene por esto?

Las últimas semanas han sido un poco más duras en cuanto a 'tengo que exigirme más', 'tengo que hacerlo cada vez un poco mejor'. Al final nos metimos todos mucho en nuestro trabajo, en sacar adelante la canción que teníamos, pero para nada he sentido desconexión con mis compañeros. Creo, de hecho, que hemos tenido una semana muy buena también dentro de la habitación, que últimamente nos poníamos a hablar un montón juntos. Hemos tenido una conexión brutal.

Estoy supercontenta con vestuario porque me han puesto cosas que yo nunca me hubiese puesto por mis batallas. Me he sentido muy guapa Bea, exconcursante 'OT 2023'

¿Crees que el programa ha contribuido en tu crecimiento personal y artístico? ¿Qué aspectos has conocido de ti que hasta ahora desconocías?

Gracias a OT he evolucionado un montón, he salido del cascarón. Antes era muy tímida y no me atrevía a interpretar. Siempre he cantado, pero nunca había interpretado o bailado una canción, y esto me ha ayudado a abrir los ojos y a saber que puedo hacer más cosas que no sólo sean cantar. Ha sido como redescubrirme a mí misma. Gracias también a mis compañeros he ido aprendiendo un poco de cada uno de ellos, y ese es el mayor crecimiento que me he llevado de aquí.

¿Cómo te sentó que los profesores no te salvaran en ninguna de tus nominaciones? ¿Te afectó a tu día a día en la Academia o a tu relación con ellos?

Para nada. Sé que al final todos estábamos compitiendo y creo que todos merecíamos ser salvados por el jurado, por los profesores y por los compañeros. Sí que algunas veces daba rabia, porque siempre hemos tratado de trabajar lo máximo la canción y sacar el máximo provecho de las clases, pero para nada creo que haya favoritismo.

¿Cómo te has sentido con el tema vestuario? El público ha hablado de esto a raíz de una conversación que tuviste con Abril, en la que le comentaste que no tenías muchas opciones a tu disposición. ¿Te has sentido cómoda, capaz de arriesgar o expresarte a través del estilismo, o crees que has estado más limitada que otros compañeros?

En general, yo misma tampoco sé cómo estilizarme en cuanto a la ropa, todavía lo tengo que descubrir. Pero creo que en vestuario siempre han apostado porque yo fuese guapísima. Sí que es verdad que en alguna gala igual no había muchas opciones, pero siempre que he dicho que con algo no me veía me lo han cambiado, me lo han cosido, me han hecho vestidos de cero a mano... De verdad, estoy supercontenta con vestuario porque me han puesto cosas que yo nunca me hubiese puesto por mis batallas. Me he sentido muy guapa y les doy las gracias por vestirme así.

En las nominaciones, el jurado te ha dicho en ocasiones que estabas un poco contenida. ¿Cómo has recibido sus comentarios y valoraciones? ¿Consideras que ha sido así?

Es verdad que dentro de la Academia viví un bajón de emociones tremendo y se reflejó en mi trabajo y en las galas. Pero a veces hay que tocar fondo para volver a resurgir, y creo que he sido el ejemplo máximo de esa frase. Estoy superorgullosa de lo que he hecho, de lo que he construido después de ese bajón, y voy a por todas.

¿Crees que el jurado ha sido justo contigo?

Creo que en algunas galas he tenido que comerme la nominación, pero porque mis compañeros son grandísimos artistas. Sin embargo, hay algunas veces que la opinión del jurado no es la verdad absoluta. Sólo tenemos a ese jurado y tenemos que respetarles siempre, pero tenemos que tener en cuenta que son personas con opiniones subjetivas y que están haciendo el trabajo de jurado, que es muy difícil.

Aitana, durante su visita a la Academia, os contó que se tomó su edición como un juego y no tenía muy claro si quería ser artista. ¿Entre vosotros ha surgido esa conversación de si de verdad queréis dedicaros a la música de esa manera, o tenéis un plan B y queréis hacer otro tipo de cosas?

Lo que tenemos claro es que vamos a ir a por todas para intentar hacernos un hueco en la música. Vamos a trabajar como nadie para merecernos ese puesto. Estoy segura de que todos mis compañeros van a luchar por ello igual que yo.

¿Cómo has llevado el tema de la composición? ¿Tienes claro cómo te gustaría enfocar tu carrera musical?

He tenido un poco de bloqueo porque era mi primera vez enfrentándome a la composición. Vengo del clásico, que es ejecutar una partitura, y nunca había tenido ese proceso creativo ni partir de cero para expresar como te sientes. Tengo muchísimas ganas de formarme en la composición, tanto a nivel musical como letrista, para sacar música nueva y empezar a definirme como artista fuera de la Academia.

¿Tienes cierta seguridad de lo que quieres hacer a nivel musical, o te abres a que te propongan?

Primero quiero experimentar, quiero probar qué estilo me gusta hacer, cómo quiero hacer las cosas, y para eso tenemos que vivir fuera de la Academia y experimentar cosas nuevas. Para saber lo que podemos hacer con nuestras voces hace falta descubrirse, y creo que en un poquito de tiempo saldrá adelante.

¿Cómo ha sido tu primera toma de contacto con la industria, trabajando con productores en la Academia?

Fue muy impactante, de repente te ves ahí trabajando con productores de verdad. Luego te entra un poquito el miedo por tener que demostrar algo, pero ellos te tranquilizan diciéndote que no hay que ir pensando en sacar un hit sino en decir tu verdad y expresarte como quieras. Esa es la libertad que me han dado ellos a la hora de sacar mi primer single.

Nunca hemos hecho una estrategia para intentar que se quede alguien nominado Bea, exconcursante de 'OT 2023'

En la última gala pudimos ver cómo ha sido la composición del himno, ya en el tramo final de la edición. ¿Por qué habéis tardado tanto en componerlo? ¿Os sentís identificados con la letra?

Yo estoy supercontenta porque salió de una forma muy orgánica. No salía, pero cuando salió fue muy natural. Expresamos ideas que sentíamos, conectamos completamente con la letra. Fue una pena que fuese tan tarde porque ya éramos cuatro gatos, pero creo que todos mis compis que están fuera compartirían las mismas sensaciones que nosotros e intentamos pensar mucho en ellos recordando cómo era esa primera semana con todos.

¿Qué canción hubieses elegido para cantar en la final? ¿Quién crees que tiene más opciones de ganar 'OT 2023'?

Posibilidades de ganar tienen todos. Los 16 que entramos teníamos posibilidades, creo que ha sido una edición que rebosa talento. Y la canción que hubiese cantado para la final era I'd rather go blind, de Retta James. Qué pena no haberla cantado, pero estoy superorgullosa de todos mis compañeros.

¿Qué comprarías de la Academia para sentirte como en casa?

Quizás compraría el piano de la sala de Manu [Guix] porque sentarse ahí a tocar es maravilloso. Tocar todos los días ese piano sería como volver a OT todo el rato.

¿Cómo definirías tu paso por 'OT 2023'?

Superación sería esa palabra. A pesar de tener vaivenes, que aquí hay muchos, creo que he podido remontarlo y luchar contra mis propias batallas. Cada gala me he ido superando e incluso sorprendiéndome a mí misma.

¿Qué temas te gustaría cantar en la gira?

Me gustaría cantar Unholy y Se acabó porque han sido canciones que me han enseñado ya con su mensaje lo que podía contar. Y la primera sobre todo porque me he llevado a dos mejores amigos.

Durante la gala, Álvaro Mayo escribió en redes sociales que no iba a publicar en caliente tras tu expulsión. ¿Has podido hablar con él? ¿Ese tuit iba, como parecía, por lo que había pasado en la semifinal?

He hablado con él y lo único que me ha dicho es que está muy orgulloso de mí y que a ver cuándo vamos a tomar algo por ahí.

¿Con qué compañero o compañera que no has cantado en 'OT' te hubiese gustado hacer un dúo?

Me hubiese encantado cantar con Martin porque es tremendo bailarín y me hubiese encantado probar un poco más el baile.

¿Qué canción hubieses cantado a dúo con Álvaro Mayo?

Alguna de Dua Lipa, seguro.

¿Con qué profesor has tenido mayor conexión?

He tenido mucha conexión con todos los profesores. Creo que han sido buenísimos tanto profesional como personalmente, pero a mí las clases de Abril me han llenado emocionalmente y han luchado con todas mis batallas. Para mí, las clases de Abril han sido ir a terapia, soltarme, quitarme ese corsé, y me quedo con ella al máximo.

De los momentos que más se han comentado han sido cuando habéis tenido que salvar a un compañero con las pizarras. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? ¿Habéis seguido alguna estrategia?

Se vive mal, porque como no esperamos a quién van a nominar no podemos hacer ningún tipo de estrategia. Sí que es verdad que es algo que depende de lo que valores: si valoras la actuación de la gala, la afinidad que tengas con el compañero, o cualquier otra cosa. Pero nunca hemos hecho una estrategia para intentar que se quede alguien nominado. Simplemente, en mi caso, he salvado a la persona con la que he tenido más afinidad o haya valorado que ha sido el que mejor lo ha hecho en la gala.