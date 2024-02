'OT 2023' ya tiene a sus 6 finalistas, tras la expulsión de Bea y el dardo de Chenoa a ¿Rosa López?

OT 2023 celebró su semifinal en Amazon Prime Video con una gala más relajada para Naiara, Juanjo y Paul Thin que ya se habían convertido en los primeros finalistas, pero mucho más tensa para Bea, Lucas, Martin y Ruslana que podían quedarse a las puertas.

Primero cantaron los “nominados” y de ellos, el jurado clasificó a uno, los profesores a otro y arrancó el duelo final por el que debía votar el público. Un público que ya había alzado a Naiara como la última favorita de la edición con un 37,5% de los votos.

Todo ello en una gala 11 que arrancó con la actuación grupal 'Aire' de Pedro Marín:

La despedida de Bea y el agradecimiento de Ruslana al público

Ruslana, Lucas, Bea y Martin se disputaron las otras tres plazas restantes para la última gala con la que podía ser sentencia final. El primero en defender su continuidad fue Martin que cantó el Murder on the Dancefloor, el hit de Sophie Ellis-Bextor de principios de siglo XXI.

El siguiente en subir al escenario fue Lucas, que versionó la Mariposa Tecknicolor de Fito Páez.

Por su lado, Bea cumplió el desafío de interpretar el Bette Davis Eyes, el gran éxito de Kim Carnes en los ochenta.

Y por último, Ruslana se alzó cual reina del rock en el escenario para partirlo con el Let Me Out, de Dover.

Tras las cuatro actuaciones, más la de Álvaro de Luna, el jurado decidió que fuera Martin el que se convirtiera en cuarto finalista por su “bonita luz”. Seguidamente, Noemí Galera - con la voz rota y lágrimas en los ojos- aseguraron que podrían “salvar a cualquiera de los tres” pero apostaron por la “evolución, actitud y positivismo” de Lucas.

Bea y Ruslana se jugaban la última plaza que quedaba en manos del público. Al final de la noche, tras ver todas las actuaciones, Chenoa sentenciaba: “Los espectadores han decidido con un 55,5% de los votos que la concursante que debe ser finalista de OT 2023 sea Ruslana”.

Bea se queda a las puertas de la semifinal ❤️ y Ruslana se convierte en la última semifinalista de #OT2023 #OTGala11 pic.twitter.com/I2uPI3ZkfF — Prime Video España (@PrimeVideoES) 12 de febrero de 2024

Las dos se abrazaban y la presentadora se dirigía a la expulsada con unas palabras que para muchos espectadores en redes era una indirecta a Rosa López: “Si yo en OT1 hubiera tenido una compañera con esa voz, me mataría aprender. Es única tu voz desde el día en que te vi en un casting. Todo lo que hagas a partir de ahora, créetelo y diviértete”.

Mientras Ruslana agradecía: “Es muy bueno para mí haber llegado a la final por el público y por nadie más”.

Actuaciones de los tres primeros finalistas

Paul confirmó que su elección como finalista había sido acertada al interpretar la Fiebre de Bad Gyal.

El mayor desafío lo protagonizó Juanjo al cantar El Patio de Pablo López, en una noche en la que el artista fue uno de los invitados.

Mientras Naiara consiguió levantar al público con el Let's get loud de Jennifer López.