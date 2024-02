De la “cura de humildad” de Henar Álvarez a Jordi Évole, al “niño franquista” que boicoteó la entrevista

Lo de Évole tuvo a Henar Álvarez como protagonista de este domingo, 11 de febrero. Un papel que la cómica y guionista agradeció ya que confesó sentirse en segundo plano en muchas ocasiones: “En el mundo audiovisual siempre me he sentido como el actor secundario Bob, como que me va muy bien pero como que me llaman menos, que me llaman para ser la segunda... ”

Y, aunque aseguró que en las redes sociales está ganando más dinero que en televisión, aprovechó el altavoz que significa el programa de laSexta para hablar de feminismo, reivindicar el placer de las mujeres, reflexionar sobre lo “mitificado” de la maternidad y hasta confesar lo que “sufre” por hablar de todo ello.

“Twitter me lo quité, hubo un momento que llegué a pasar miedo”, empezó recordando. “Cuando convocaron la manifestación contra el aborto, cogieron un vídeo mío para movilizar esa manifestación. Era yo diciéndole a una amiga que si no quería ser madre no lo fuera y luego uno mío emocionada al tener mi hijo. Comparaban 'lo que te dicen y lo que realmente piensan' y yo era la misma. Lo cogieron muchos políticos en sus redes sociales y estaba acojonada por la mierda que recibí y porque me reconocieran y me pegaran una paliza”, aseguró.

Durante esa charla, mientras paseaban por la calle, pasó un niño gritando “¡viva Franco!”, un espontáneo inesperado que sorprendió tanto a Jordi Évole que le provocó la risa y un nuevo ataque de cataplexia por el que Henar tuvo que sujetarlo para que no cayera.

Edadismo en TV y la “cura de humildad” de Évole

Preguntada por si tiene miedo a hacerse mayor, Henar afirmó: “Tengo miedo de que me dejen de escuchar. Porque lo he vivido. Cuando trabajé de guionista, con invitados diarios era muy difícil meter a mujeres mayores. A la sociedad le cuesta querer escuchar a mujeres mayores”, lamentó.

Y continuó hablando del machismo en televisión: “¿Te parece normal que en los telediarios se dediquen 20 minutos la futbol? Es fuerte porque es información de interés general. Si yo hubiera sido directiva de televisión se hubieran dedicado esos minutos a las divas del pop, por ejemplo”, explicó.

Momento en el que Évole le preguntó: ¿Qué llegará antes que tú tengas un programa de TV o que yo me abra un Tik tok?“, a lo que ella respondió sin dudarlo con la primera opción: ”Tik tok no te pega una mierda, si casi no usas ni Instagram. ¿Qué vas a ponerte a bailar en Tik Tok?“, bromeó mientras el presentador comentaba entre risas que ”vaya cura de humildad“.

La invitada aseguró que no quería llamarle “viejo” si no que “tampoco hay que estar en todos sitios. Tú tienes tu programa en laSexta, si eso piensa en A3 pero no te ciegues ahí”, aconsejó.