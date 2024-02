El corte de Salvador Sobral a Inés Hernand por una pregunta sobre 'Zorra': “¿Tienes algo más de otra cosa?”

Inés Hernand presentó este sábado el programa especial de RTVE Play previo a la gala de los Premios Goya 2024. La comunicadora se encargó de entrevistar a buena parte de los invitados que desfilaron por la alfombra roja desde la que se accedía a la Feria de Valladolid, sede de la fiesta del cine español en esta ocasión.

Hernand se encontró allí con el cantante portugués Salvador Sobral, uno de los artistas que iba a actuar durante la ceremonia. Al haber sido ganador de Eurovisión 2017, Hernand creyó conveniente preguntarle por Nebulossa, el grupo que representará a España en la próxima edición del festival europeo de la canción, pero él prefirió hablar de otro tema que no fuera ese.

“¿Has escuchado la canción Zorra?”, le preguntó la presentadora nada más echarle el alto. “No”, respondió él. “Tienes que escucharla. Es la que nos va a representar en Eurovisión 2024”, le sugirió la madrileña. “Muy bien”, reaccionó él de forma escueta.

Hernand quiso explicarle entonces el significado de “zorra”, pero él no le dejó terminar: “Sé muy bien lo que significa ser una Zorra”. No obstante, la presentadora insistió: “Se ha reivindicado y se ha reinterpretado un poco el término, ¿qué te parece?”. Aparentemente incómodo, Sobral zanjó el tema: “No sé. La verdad es que Eurovisión... no sé. ¿Tienes algo más de otra cosa?”.

“Espero haber arreglado lo de Eurovisión”

El portugués había dejado claro que no quería hablar de Eurovisión, así que Hernand, en una décima de segundo, se llevó el micrófono de RTVE a la boca para preguntarle por su actuación. “¡Perfecto!”, exclamó él.

Sobral portaba una pegatina a favor de la “libertad de Palestina”, y aunque dijo que no sabía si con ello “ayuda mucho, uno hace lo que puede”. La presentadora supo arreglar el 'desaguisado' regalándole una expresión española que gustó al cantante del país vecino: “Un grano no hace granero pero ayuda al compañero”.

“¡Muy bien!, me gusta esa expresión. Ya me enseñaste una expresión española”, le dijo el artista invitado para terminar la entrevista sin la tensión que se respiró al principio: “Me alegro. Espero haber arreglado lo de Eurovisión”. “Tranquila, tranquila”, se despidió él.

Salvador Sobral escuchó un fragmento de Zorra en los estudios de Radio Nacional hace sólo unos días.