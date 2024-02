'Zorra' de Nebulossa, símbolo de cambio en TVE: así vengan la censura con una “bofetada al patriarcado” en Eurovisión

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 no ha dejado a nadie indiferente. Su canción Zorra, elevada a himno antes de su participación en el festival por el mensaje de su letra, se ha disparado como fenómeno global desde su actuación el pasado sábado en TVE y, a juzgar por los acontecimientos de los últimos siete días, podría decirse que es incluso una cuestión de Estado.

Una semana después de que María Bas y Mark Dasousa levantasen el Micrófono de Bronce en La 1, pocas personas en España no conocen, al menos, cómo se llama la canción que nos representará en el próximo festival de Eurovisión. El matrimonio valenciano ha acaparado titulares dentro y fuera de nuestras fronteras, situándose en el centro de un debate nacional en el que ha participado el propio presidente del Gobierno con su defensa al mensaje feminista de la propuesta eurovisiva.

'Zorra' de Nebulossa, fenómeno y debate nacional

A un lado de este debate encontramos a aquellos que afirman no sentirse representados por una canción que, leyendo su letra, no es más que un intento de resignificar una palabra que durante años ha sido empleada como arma arrojadiza contra la mujer. Entre ellos está Monserrat Boix Delegada de Igualdad y Diversidad en RTVE, que ha llegado a anunciar su dimisión por oponerse al mensaje. Al otro los, están los que defienden precisamente esa resignificación como apropiación de un insulto que, celebrado y reivindicado por la víctima, pierde todo su poder.

“A mí me parece que el feminismo no sólo es justo, sino divertido. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura. Entiendo que a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones”, apuntó Pedro Sánchez en Al Rojo Vivo el pasado lunes 5 de febrero, cuando el debate alrededor de la canción únicamente acababa de comenzar.

Desde entonces, pocas voces políticas y televisivas se han quedado sin opinar: la ministra de Igualdad Ana Redondo ha destacado que “rompe moldes y estereotipos”, mientras Ana Rosa Quintana y Susanna Griso se han mostrado contrarias a la utilización del término “zorra” desde Telecinco y Antena 3, por poner sólo dos ejemplos.

Además, se ha sometido incluso a los concursantes de GH Dúo al “experimento” de escuchar la canción sin contexto, dando como resultado la comprensión del mensaje con la intención con el que fue escrito. Todo, mientras Zorra no deja de multiplicar sus reproducciones en todas las plataformas musicales, superando los 8 millones de visitas entre los canales oficiales de TVE y Eurovisión en Youtube y rompiendo moldes en Spotify, donde ha llegado a ser la segunda canción más viral en todo el mundo con más de 4 millones de escuchas en el momento de elaboración de este artículo.

Un impacto sin precedentes en una candidatura española reciente para Eurovisión que no sólo reafirma la consagración del Benidorm Fest como preselección, sino también es símbolo del cambio. Porque a pesar del debate a su alrededor, el hecho de que Nebulossa vaya a Eurovisión con Zorra ejemplifica una evolución en España como sociedad y en la propia Radio Televisión Española, abanderada de este himno feminista ante Europa.

Cuando TVE censuró a Las Vulpes por su 'zorra'

Como muestra de este progreso, y sólo un día después de la victoria de Zorra en el Benidorm Fest 2024, la misma TVE recuperó en sus Telediarios un episodio de su historia como televisión pública que ahora vuelve a tomar relevancia: cuando censuraron a Las Vulpes por cantar en televisión su tema Me gusta ser una zorra.

Como también recogimos, en el año 1983 el grupo hizo una actuación en el programa Caja de ritmos, que presentaba Carlos Tena en horario infantil, con una canción en la que además de repetirse el término “zorra” se incluían una serie de palabras malsonantes.

En el momento la actuación se emitió sin censura, a pesar de que Las Vulpes habían sido advertidas por TVE de que superpondrían un pitido, según desveló su vocalista Loles Vázquez en 2020 a laSexta Columna. El problema surgió 16 días después de la emisión, cuando el diario ABC señaló al grupo musical y al programa por considerar que “degradaba” a la sociedad española.

“Subleva al padre de familia e indigna al ciudadano responsable”, señalaba la crítica del periódico que dirigía Luis María Ansón. Tal fue la polémica entonces que la Fiscalía presentó una querella contra Las Vulpes por un supuesto delito de escándalo público, el director de Caja de ritmos dimitió y el programa de TVE fue cancelado.

“No se entendió qué es lo que pretendían, y de repente todo aquello provocó tensiones”, reflexiona ahora su guionista Diego Manrique sobre un caso que quedó para la historia como el principal ejemplo de censura en TVE después de la dictadura franquista.

Desde verTele hemos intentado tener el testimonio de Begoña Astigarraga, bajista de Las Vulpes, para aportar su punto de vista en este reportaje. No ha sido posible recogerlo, si bien sí puede reflejarse la voz de la Televisión Pública a través de las palabras de Luismi Palao, redactor al cargo de la elaboración de la pieza del Telediario, que define Zorra de Nebulossa como “un himno con el que se pretende plantar cara al machismo, resignificando una palabra que la RAE define en una de sus acepciones como 'prostituta'”, y asegura que el grupo valenciano “vengará delante de toda Europa a Las Vulpes”.

TVE abandera ahora 'Zorra' en Eurovisión, 40 años después

40 años después de aquel episodio, la situación en la TV pública es muy distinta. Y es que no sólo se ha simbolizado su avance al seleccionar Zorra como una de las 16 candidaturas del Benidorm Fest 2024, sino también se ha volcado con la propuesta de Nebulossa tras su victoria en el festival y la llevará por bandera ante Europa el próximo 11 de mayo en Malmö.

Desde sus primeras entrevistas, María Bas, vocalista y cara visible de Nebulossa, ya centró la fuerza de su propuesta en el mensaje. “Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones, sigue pasando hoy en día, y necesitábamos una canción así. He llevado esto ahí dentro, he vivido situaciones en las que me han llamado 'zorra' o lo han insinuado. Se nos ocurrió hacer este tipo de letra que aunque sea simple, llega a la gente porque es un mensaje liberador. Y realmente Zorra me ha servido de terapia”, declaró en su charla con verTele.

“Sería un cambio para nuestro país poder expresar ese mensaje a nivel europeo”, dijo también. Toda una declaración de intenciones que se hizo realidad el pasado sábado cuando consiguió el billete a Eurovisión gracias a los votos del jurado -Nebulossa fue la mejor valorada por los expertos junto a St. Pedro- y el apoyo mayoritario del público -fue primera en el televoto y tercera en el demoscópico-.

Con su canción, ya elevada a la categoría de himno, Nebulossa ha implicado en su propuesta a aquellos que alguna vez se han sentido marginados o juzgados por su sexo, su edad o incluso su identidad sexual. Algo que también se refleja en el videoclip de Zorra, dirigido por Laia Lluch, que incluye un guiño a Manuela Trasobares en el vestuario de la cantante.

“Es empoderar a la mujer y darle una bofetada al patriarcado”

La artista multidisciplinar, a la que también homenajeó María Bas al finalizar su actuación ganadora a grito de “¡tira la copa!”, se convirtió en un icono trans a raíz de su paso por el programa Parle vosté, calle vosté del difunto Canal 9, donde tras horas de vejaciones hacia las personas trans, especialmente a cargo de un comentarista, estalló. Ahora vuelve a la actualidad por inspirar un tema que en los próximos meses cantará toda Europa.

“Ha sido increíble que se hayan inspirado en mí y hayan hecho este temazo que es un himno a la libertad de la mujer y al empoderamiento de una palabra que a todas las mujeres en algún momento nos han dicho. Es empoderar a la mujer y darle una bofetada al patriarcado. Es también la reivindicación de que las mujeres aunque tengamos 50, 60 o 70 años, podemos estar perfectamente en el candelero”, defiende en conversación telefónica con verTele.

“Ojalá esto pueda calar en Europa, porque verdaderamente es lo que hace falta, un empoderamiento de la mujer y de las personas que de alguna manera estamos un poco discriminadas también”, añade Trasobares, que echa la vista a aquel 1997 de su salto televisivo para reflexionar que “prácticamente no han cambiado tantas cosas”: “Todavía mi mensaje es muy moderno y muy actual porque todavía la mujer no se ha acabado de liberar y la igualdad existe”.

🦊🍷 NEBULOSSA & MANUELA TRASOBARES



🤬No puedo más con esta sociedad, ¡Pero no véis que nos tienen marginadas!



TIRA LA COPA!, THROW THE CUP! 🍷💥🦊#BenidormFest2024 | #BenidormFest | #Eurovision pic.twitter.com/kLX25QALwD — El Vasko (@Elvasko) February 7, 2024

Cuestionada por las críticas de ciertos sectores políticos e ideológicos al mensaje de Zorra, Manuela Trasobares afirma que “eso quiere decir que el mensaje es tan poderoso que les ha ofendido, porque son unos retrógrados, porque son personas que no creen en el progresismo, se obsesionan con que el mundo es de hombres y mujeres y que el sexo es para procrear entre machos y hembras y nada más. Eso no es la realidad, la realidad es muy plural (...) Cuando la ofensa viene de la derecha pienso que es incluso un halago y un piropo, porque lo que quiere decir es que el mensaje es muy poderoso y la derecha tiene pánico a nuestros mensajes poderosos”.

“Es fabuloso que desde nuestro país demos un mensaje tan progresista y tan necesario para una sociedad sana de verdad, igualitaria. Y que no existan estos prejuicios machistas y patriarcales respecto a la mujer. Me gustaría que Europa se diera cuenta del valor que tiene esta canción”, añade la entrevistada, que define Zorra como “el himno de empoderamiento más grande que se ha podido dar en un festival como ese, que tiene siempre tintes superficiales”: “Toda Europa se tendría que arrodillar ante este himno”, sentencia.

A falta de tres meses para que Nebulossa se suba al escenario del Malmö Arena, todavía es una incógnita cuál será la respuesta del público europeo a la propuesta española. Lo que es una certeza es que, independientemente de su resultado en Eurovisión, Zorra es un reflejo del progreso de una sociedad a través de su televisión pública.