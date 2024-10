Emma García toma partido tras la polémica llamada de Borrego a su hijo en 'De Viernes': “Más maduro que la madre”

Tal y como advirtió Terelu Campos, en los platós de Telecinco se va a hablar mucho de la tensa conversación que mantuvieron Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera en De Viernes este 4 de octubre.

Al día siguiente de emitirse, los magacines de la cadenas han empezado a desmenuzar lo mucho que dio de sí esa breve pero intensa llamada de teléfono que fue interrumpida por la propia Terelu, presente en el plató de De Viernes junto a su sobrino. La tertuliana paró los pies a su hermana cuando se percató de que esta pasaba del agradecimiento a los reproches. Unos y otros se quedaron totalmente descolocados por el tono de la socialité.

Del tema se habló largo y tendido en Fiesta este sábado, y la presentadora del programa, Emma García, tiene claro que Almoguera estuvo más acertado que Borrego.

“Fue mucho más maduro el hijo que la madre”, reaccionó la periodista durante el debate formado en torno a esta cuestión, en el que se vertieron unas cuantas críticas por la actitud de las hermanas Campos.

“José María Almoguera se quedó absolutamente en shock y sorprendido, como el resto, y dijo: 'Hoy mi madre no tiene la mejor noche'”, recordó García para ensalzar este acto de “generosidad” por parte del joven, quien, efectivamente, al acabar la llamada de teléfono, reconoció que se esperaba otro tono, pero trató de empatizar con su madre: “No lo voy a tener en cuenta porque no debe de estar siendo una buena noche para ella. Esta es una llamada hecha desde el dolor”, dijo ante las cámaras de Telecinco.

“Ayer me gustó especialmente cómo estuvo José”, sentenció la presentadora, que considera que “no era el momento” de hacer los reproches que hizo Carmen.

Respecto a Terelu, que según Fiesta “se desinfló delante de su sobrino”, al que ha criticado en muchas otras ocasiones, Emma García destacó el “papelón” que le tocó desempeñar en el plató de De Viernes.

“Iba de tía y no de colaboradora. Tenía un papelón porque no quería meter la pata para no recrudecer esa batalla”, destacó. “Estoy segura de que se mordió la lengua en varios momentos y optó por ser familia, algo que en otras ocasiones no ha hecho y se lo hemos criticado”.

García cree que Terelu, con la actitud que tuvo el viernes, “ayudó” a una posible “reconciliación” entre Borrego y Almoguera.