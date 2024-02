El giro de RTVE 40 años después: de censurar a Las Vulpes a resignificar y enviar 'Zorra' a Eurovisión con Nebulossa

RTVE ha dedicado una pieza en sus Telediarios, replicada en el Canal 24h, a destacar el cambio que la misma cadena pública ha experimentado a la hora de resignificar la palabra 'Zorra'.

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 con un tema con ese título que ya se ha convertido en un himno, supondrá que el grupo sea el representante de España (y de RTVE, en realidad) en Eurovisión 2024. Es decir, que la apuesta de RTVE en el festival europeo será 'Zorra'.

La propia Corporación pública ha destacado cómo ha cambiado su relación con ese término, y la percepción que de él tiene la sociedad española, en este vídeo en el que recuerdan el caso de Las Vulpes, que quedó para la historia como el principal ejemplo de censura en TVE después de la dictadura franquista.

En el año 1983, el grupo hizo una actuación en el programa Caja de ritmos, que se emitía en horario infantil, con una canción que se llamaba Me gusta ser una zorra, en la que además de repetir ese estribillo se decían bastantes palabrotas.

Lo cierto es que no pasó nada con su emisión, como Loles Vázquez, vocalista del grupo, recordó en 2020 entrevistada por laSexta Columna: “Nos habían dicho que iba a salir con un pitido, que se iba a censurar, y no salió el pitido. Nosotras nos sorprendimos, pero no pasó nada”.

Sin embargo el diario ABC, 16 días después, se refirió al episodio por considerar que “degradaba” a la sociedad española: “Subleva al padre de familia e indigna al ciudadano responsable”, añadía la crítica del periódico que dirigía Luis María Ansón. Tal escándalo se originó que la Fiscalía presentó una querella contra Las Vulpes por un supuesto delito de escándalo público.

Finalmente, el director de Caja de ritmos dimitió por encontrarse “indefenso” y el programa fue cancelado. En el mismo reportaje del programa de laSexta, Jesús Ordovás, periodista de Radio Nacional, sostuvo que aquel episodio abrió paso a la “censura en radio y televisión”.

La resignificación de 'Zorra'

En su vídeo para el Telediario, TVE pone el foco en cómo entonces “la polémica fue tal que el programa Caja de ritmos, presentado por Carlos Tena, dejó de emitirse”, y entrevista a su guionista, Diego Manrique, que explica que “no se entendió qué es lo que pretendían, y de repente todo aquello provocó tensiones”.

La voz de Luismi Palao, redactor al cargo de la elaboración del vídeo, destaca que ahora “las reacciones no tienen nada que ver”, y que el tema de Nebulossa se ha convertido en “un himno con el que se pretende plantar cara al machismo, resignificando una palabra que la RAE define en una de sus acepciones como 'prostituta'”.

Sobre ello entrevistan a Elena Herraiz, divulgadora lingüística, que ejemplifica con la diferencia entre qué significa “zorro” o “zorra” el machismo en el lenguaje, y destacan cómo se están resignificando palabras para eliminarlo.