Jorge González anuncia demandas por “odio” y critica al jurado del Benidorm Fest: “Me dejaron fuera de combate”

El Benidorm Fest 2024 sigue generando reacciones, días después de su celebración. Y es que más allá de los comentarios acerca de la victoria de Nebulossa, que se ha convertido casi en cuestión de Estado, otro de los candidatos favoritos a ese billete a Eurovisión ha roto su silencio para lamentar el trato que recibió por parte del jurado y desvelar que ha interpuesto denuncias por el odio de redes sociales.

Jorge González, que quedó cuarto en el ranking definitivo con su propuesta Caliente, ha valorado su paso por un festival que “se veía” ganando. El cantante fue el más votado por el público en la segunda semifinal y se quedó a sólo dos votos de Zorra en el televoto de la final, pero las bajas valoraciones del grupo de expertos liderado por Beatriz Luengo -que discrepó en más de un caso con los espectadores- le dejaron sin opciones de pelear la victoria con Nebulossa y St. Pedro.

Sobre ello ha hablado en una entrevista reciente a 20 minutos, donde afirma “no entender” el criterio de los jueces: “Beatriz Luengo dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí del todo valorado porque hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total”, lamenta el participante, asegurando que la opinión del público “daba igual porque el jurado me dejó fuera de combate”.

“Siento pena porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia, y rabia porque de alguna manera, aun contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final”, añade Jorge González, que extrae un balance positivo de su paso por el Benidorm Fest y adelanta que está recibiendo ofertas para actuar por Europa e incluso participar en America's Got Talent.

“He tenido que poner denuncias por los ataques de odio”

En la cara negativa, el artista también denuncia el odio recibido en redes sociales “de la misma gente que ensalza el feminismo” de Zorra y confirma que ha presentado demandas: “Esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad, es la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje”, declara el participante, al tiempo que asegura que lo ha pasado “realmente mal”.

“Se han traspasado muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado 'gitano maricón' en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo”, zanja.