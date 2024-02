Jorge González zanjó sus 'polémicas' del Benidorm Fest en 'Fiesta', que conectó en directo con Nebulossa

El éxito del Benidorm Fest 2024 se demuestra también en que sale de la pantalla de TVE para llegar a otras cadenas. Por ejemplo a Telecinco, como este domingo se vivió en el programa Fiesta.

El magacín de tarde presentado por Emma García recibió pocas horas después del festival a Jorge González en su plató, y conectó en directo con Nebulossa para vivir el recibimiento brindado por su pueblo a los ganadores y próximos representantes de España en Eurovisión 2024.

Jorge González, que “cambió” el escenario de TVE por el plató de Telecinco en apenas unas horas, aprovechó su intervención para responder a las críticas y zanjar la polémica por supuestamente no celebrar como sus compañeros la victoria de Nebulossa. El programa recogió este rumor minoritario en redes, basado en que en teoría el artista no se levantó para aplaudir, para trasladárselo en directo.

La explicación de Jorge González, que ni se había enterado de la supuesta polémica, fue negar que sucediera ironizando al pedir las imágenes que no existen: “¿Eso ha salido? ¿Lo puedo ver?”, y lamentando que la gente “haga daño con esta información” (que en el programa trasladó Makoke pese a no existir vídeo ni contrastarlo). Por si quedaban dudas, el artista zanjó: “Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona... a los dos [a él y a Nebulossa]. Se les ha aplaudido, ellos lo saben, los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más. Y España es una zorra caliente. Estoy orgulloso de que nos representen ellos”.

Tras ver un titular que destacaba su supuesto “feo gesto”, Jorge González insistió: “Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé”. Y volvió a repetir: “Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar que va por encima de los puestos. A Nebulossa los adoramos todos. Si la gente ha decidido que vaya, debe de ir”.

“Es el jurado el que me baja para no tener muchas opciones”

Donde sí que ha habido polémica es en las puntuaciones del jurado. En la segunda semifinal, Jorge González fue el favorito del público tanto en el voto demoscópico como en el televoto. Sin embargo, el jurado le colocó sexto de ocho, lo que le bajó a la tercera posición. En la gran final, el artista volvió a ser el más valorado del demoscópico, y el segundo más puntuado en el televoto apenas dos votos por debajo de Nebulossa. Pero el jurado le situó quinto, lo que en conjunto (y teniendo en cuenta que el voto del jurado vale 50%), le acabó dejando en cuarta posición definitiva.

Fiesta también quiso preguntarle por su valoración de esas puntuaciones, y Jorge González fue tajante: “Es una realidad que es el jurado el que me baja para no tener muchas opciones, por muchos votos que tuviera del público. Con una puntuación tan baja, aun siendo favorito, no ganas”.

'Fiesta' conectó con Nebulossa en directo

La “BenidormFestmanía” de Fiesta este domingo también hizo que el programa de Telecinco conectase en directo con los ganadores del festival de RTVE que elige al representante de España en Eurovisión. Fue para vivir el recibimiento a Nebulossa que les hicieron en su pueblo, el municipio alicantino de Ondara.

Aprovechando la ocasión, el equipo del programa les puso el pinganillo para que pudieran hablar en directo con Emma García y el programa, expresando cómo se sentían: “No nos esperábamos todo esto, tanto apoyo, acabamos de llegar y estamos alucinando. Estamos súper emocionados, no hemos asimilado aún todo lo que nos está pasando, estamos muy contentos y vamos a intentar quedar en una buena posición y sobre todo a defender el mensaje, ya es hora de que este canto a la libertad traspase fronteras”.

María Bas y Mark Dasousa, a los que puedes conocer mejor en este perfil, agradecieron a Fiesta la atención, igual que a todos los asistentes: “No nos ha dado tiempo prácticamente a nada, ni resaca tenemos, no ha habido ocasión de sentirla, lo primero que vamos a hacer es pasar unos días en familia porque estos últimos días han sido muy duros, de mucho trabajo, tenemos que pensar y saborear lo que ha pasado, la responsabilidad que es”.