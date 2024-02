Los horarios locos de las presentadoras que abren cada día 'Informativos Telecinco': “Al final el matinal te curte”

La nueva etapa de Informativos Telecinco tiene a Carlos Franganillo como gran aliciente en la edición nocturna, inédito trío de presentadores en el fin de semana, y nueva pareja al mediodía. Pero la renovada apuesta de Mediaset por la información es una rueda que cada día empieza a girar con su Informativo Matinal, que en palabras de Francisco Moreno, el director de contenidos informativos del grupo, es precisamente el que más se beneficia del nuevo plató porque “permite un cambio de concepto, nos permite 'amagacinar' mucho más el programa, y es la intención con la que estamos trabajando”, prometiendo que irán llegando los cambios: “Probablemente el matinal sea el contenido informativo que más se transforme de todos”.

Al igual que con el propio Carlos Franganillo para la noche, sus tres compañeros del fin de semana (José Ribagorda, David Cantero y Leticia Iglesias), y la nueva pareja del mediodía (Ángeles Blanco e Isabel Jiménez), para este nuevo comienzo de los servicios informativos pudimos hablar con las encargadas del matinal Arancha Morales y Laila Jiménez, a las que su nuevo jefe Moreno presenta como “dos presentadoras estupendas para conducirnos por las primeras horas de la mañana, sin demasiadas estridencias, porque son optimistas por naturaleza levantándose a las 3 de la mañana”.

Y justo sobre eso, sus horarios, empieza versando esta charla que rápidamente se convierte en animada y demuestra la buena sintonía entre ambas, que forman la nueva pareja del Matinal, y que incluso da para algún 'recadito' de Morales aprovechando que el jefe está al lado, que provoca las risas incluso de Moreno: “Llevo cinco años en este horario, desde el principio me adapté bastante bien. No quiere decir que no quiera salir de este horario eh. Yo soy sincera, pero estar en otro horario sería maravilloso”.

¿Entonces os levantáis a las tres de la mañana? ¿Cómo son vuestros horarios?

Arancha Morales: No, entramos a las tres ahora. Antes era a las dos, estamos contentas [ríen].

Laila Jiménez: Nos levantamos a las dos. Pero ya llega un momento que haces tu kit básico de supervivencia, como los niños chicos, antes de acostarme preparo todo, y así te levantas, te vistes, y te vas con la radio, y ya está.

¿Y entonces a qué hora os acostáis?

Arancha Morales: Pues yo, que además tengo un bebé de 10 meses, me acuesto con él, le obligo a no echar siesta para que a las siete y media en punto esté dormidito. Entonces me acuesto con él, y me levanto en torno a las 2:20. Duermo mis siete horitas un día bueno, normalmente. Si el niño tiene un mal día... Pero bueno, sobre las 19:30 me acuesto, y sobre las 2:15 me despierto.

¿Y qué desayuna una persona a las dos de la madrugada?

Arancha Morales: Yo, lo que todo el mundo a las siete: mi café, y mi fruta.

Laila Jiménez: Yo no, yo dulce, azúcar [ríe].

¿Ayuda un poco el invierno, con menos horas de sol?

Arancha Morales: Claro, ayuda, sobre todo a la hora de irte a dormir. Por muy oscura que consigas poner la habitación, el ambiente... si hay bullicio en la calle, es más difícil. Pero en mi caso, que llevo cinco años en este horario, desde el principio me adapté bastante bien. No quiere decir que no quiera salir de este horario eh [dice, aprovechando que está a su lado Francisco Moreno, el director de informativos de Mediaset, generando las risas de todos]. Yo soy sincera, pero estar en otro horario sería maravilloso [risas].

Laila Jiménez: Yo en verano lo que llevo peor es el calor. Meterte en la cama con 41 grados. Este verano lo pasé fatal.

Arancha Morales: Yo es que mi casa es muy fresquita, hasta me tapo.

Laila Jiménez: Ah, pues acógeme en tu casa, venga.

Arancha Morales: ¡Sólo nos faltaba! Es que es lo único que nos faltaba ya.

Sobre las 19:30 me acuesto, y sobre las 2:15 me despierto Arancha Morales

¿El informativo va a mantenerse similar, o habrá novedades como incorporar entrevistas?

Arancha Morales: La vía de las entrevistas la exploramos sobre todo durante la pandemia, vía Skype. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de, con el nuevo plató, poner un set para incluso contar con los protagonistas en directo. Pero esto no va a ser “ya”. Ahora es coger la nave, subirse, que se suba el resto, despegar, y después poquito a poco.

¿Cómo os veis ahora en todo ese plató, no sólo en la mesa?

Arancha Morales: Pues es que, de verdad, somos optimistas. Yo me veo muy cómoda. Va a haber que aprender a moverse, a enseñar las piernas con la broma esa de que las presentadoras también tenemos piernas. Tenemos que adaptarnos, pero yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Creo, y no quiero que suene a palabras vacías o típicas, que aquí hay un equipazo de profesionales, en cuanto a técnicos no creo que los haya mejores en otras teles, los cámaras que tenemos, los redactores... toda esta gente es un equipazo, y estamos todos deseando, con ganas de volver a sentir esta apuesta por la información. Estamos ilusionados, es la palabra.

Laila Jiménez: A veces salir de esa zona que has tenido siempre, más de confort, da un poquito de vértigo. Pero aprender también es muy divertido, y si tienes esa red de técnicos y equipos que te da tantísima seguridad, porque a mí me la da, pues luego vas pensando: lo que voy a hacer es disfrutar, caminar, poder contar con esta pantalla, poder relacionarme con mi compañera de otra manera... Pesa más esa parte que la del vértigo.

Arancha Morales: Bueno, y si falla la técnica en algo, pues nos lo perdonáis, porque esas cosas pasan con un plató normalito como teníamos hasta ahora, pues imaginaos con la 'Enterprise' esta.

¿Cómo ha sido la llegada de Carlos Franganillo, y cómo es el acople con la edición matinal?

Arancha Morales: En cuanto a la edición, el trabajo en general es una rueda. No es una edición que cierra y llega la siguiente, sino que unos vamos trabajando para los otros, lo que hacen unos lo aprovechan otros, y todos vamos pensando en nuestra edición y la que viene después, porque la información no para. Y en cuanto a Carlos, es que es una persona tan amable, que se le coge cariño nada más verle.

Laila Jiménez: Es que de hecho parece que lleva aquí muchísimo más tiempo, no es una persona que parece que tengas que conocer.

Arancha Morales: Es cercano, es sencillo, es humilde... es un superprofesional, y además le das más valor a todo esto cuando es una persona de esa talla. Es verdad que llega en un momento, con la marcha de Pedro Piqueras al que todos queremos mucho, que no era fácil. Pero como ha sido una salida tan bien organizada, Pedro ha elegido su momento, ha colaborado en la elección de su sucesor... la verdad es que no ha podido ser mejor. Carlos tendría que decir cómo le hemos acogido, pero nosotros estamos encantadas de que haya venido.

Creo que es una virtud de esta redacción. Es una redacción abierta porque hubo un cambio muy grande hace años con la agencia Atlas. Aquello fue también una revolución, y esta redacción acogió sin problemas. Pero ha habido otras redacciones, no vamos a mencionar, donde esta idea de negocio no se ha podido implantar, porque la propia redacción no ha funcionado. Con esto quiero decir que aquí la gente es hospitalaria, como una familia. Y todos teníamos ganas de cambio y de apostar por la información, que para eso somos periodistas.

Laila, ¿cómo has llevado el salto de reportera a presentadora en plató?

Laila Jiménez: Pues es súper ilusionante. Estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad, y es como aprender una cosa que también te falta, porque para mí esto es mi hogar después de 18 años. Yo tenía 22 o 23 años cuando empecé, he hecho muchísimas cosas con ellos, me han acompañado en muchas primeras veces, primeras ruedas de prensa, primeras coberturas fuera, primeras cagadas, porque también las ha habido...

Arancha Morales: Y las habrá... [risas].

Laila Jiménez, riéndose: Muchas gracias, compi.

Arancha Morales: No no, no digo tuyas, ¿eh?

Laila Jiménez: No no, si serán compartidas, ¿tú qué te crees? [risas]. Pero, bueno, es verdad que cuando vas cerrando etapas, y sigues estando con la misma gente de siempre pero te siguen ilusionando y apostando por ti... Eso es muy guay. Que tengas una edad y que te sigan ilusionando las cosas, es lo mejor.

¿Te pasa igual, Arancha?

Arancha Morales: En mi caso es parecido y también lo quiero resaltar. Yo llevo aquí 22 años, entré en la agencia Atlas que antes mencionaba, y luego he ido poco a poco pasando a informativos. Entré de becaria, y todas las oportunidades que se me han dado, todo lo que he aprendido, lo que he disfrutado... Me pasa un poco igual, porque para mí esto es mi familia. Pepe Ribagorda me dio la oportunidad de pasar a informativos, cuando yo estaba en agencia deseando dar el salto, y a él, agradecimiento eterno. Y luego llega la oportunidad de presentar. Y lo que venga.

Ojalá llegue un día la oportunidad, pero es que el matinal también es un fin en sí mismo Arancha Morales

¿El matinal es una cantera para pasar luego a otras ediciones?

Laila Jiménez: Es una cantera para aprender. Porque al final, es verdad que somos un equipo más reducido, que la noche es más complicada, y es un poco más difícil. Al final te curte.

Arancha Morales: Sí, ojalá llegue un día la oportunidad, pero es que también es un fin en sí mismo. Nosotras ahora mismo estamos ilusionadísimas, tampoco estamos deseando que mañana nos cambien. Esto que no lo oiga Paco... [risas]. De verdad, estamos ilusionadas, pensando en cosas que hacer hasta en redes. Mientras estemos en el matinal, lo defendemos y aprendemos todo lo que podamos y damos lo máximo. Y si llega otra oportunidad, pues bienvenida, claro.

Cuando os hablan de todas las posibilidades que tenéis con el nuevo plató, ¿os abruma, u os anima?

Laila Jiménez: Las dos cosas [ríe].

Arancha Morales: A mí me preocuparía más tener que operarlas, la verdad. Mientras no me pongan a los mandos de las cámaras... [risas]. Sí que ya empezamos a cambiar el chip, y a pensar cómo contar las cosas teniendo en cuenta todos los medios tecnológicos que hay ahora. Pero más que abrumar, ilusiona: vamos a explorar, a divertirnos, y a ver qué sale. Y si tocamos una tecla que no, pues tocamos otra, y algo funcionará. Eso también es parte de lo nuevo. Empezamos a ver ese cambio de chip.