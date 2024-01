Informativos Telecinco estrena plató en Fin de semana: “En Antena 3 a veces quedan perdidos, queremos que aquí no pase”

Esta semana supone el inicio de una nueva era para Mediaset. La renovada apuesta del grupo por la información como uno de los ejes centrales de su programación se ejemplificó la noche del lunes en Informativos Telecinco 21h, con el estreno de Carlos Franganillo en su nuevo plató, poniendo fin a más de 15 años con el mítico fondo de Singapur.

Desde entonces, tanto la edición matinal como la de mediodía (con sus nuevas presentadoras) han podido estrenar su nuevo escenario de trabajo. Y ahora llega el turno de la edición Fin de semana, que sigue estando capitaneada por José Ribagorda como editor y presentador, pero con dos nuevos compañeros de mesa en lugar de Ángeles Blanco: David Cantero y Leticia Iglesias.

Aprovechando la presentación de esta nueva etapa, verTele y el resto de periodistas pudimos hablar con ellos para conocer cómo han recibido este gran regalo de Reyes, y cómo afrontan la apuesta que Mediaset ha iniciado por los contenidos informativos: “Se hace una apuesta fuerte por la información, cosa que añorábamos mucho”.

¿Han podido hacer ya las primeras pruebas en el plató?

David Cantero: Nosotros hemos tenido esta semana de pruebas a tope, con la gran ventaja de que ya estaba probado por los compañeros. Las primeras pruebas estaban siendo complicadas, un poco caóticas, porque la técnica se estaba terminando, y realmente esto es un orden de prioridades. Quien abrió esto es Carlos Franganillo, con su informativo del lunes a las nueve, y esa era la prioridad. Luego hemos ido poco a poco haciendo pruebas y ensayos; y más que ensayar es hacernos al entorno.

Leticia Iglesias: Nosotros vamos a partir con un poquito de ventaja. El plató lo entregaron el lunes anterior [8 de enero], nosotros estuvimos viendo los primeros ensayos, que era adaptarse un poco a los medios, a esos tótems que se levantan, las distintas posiciones... Ese lunes decíamos: ¡ostras!, pero el martes ya había un dominio sobre algunos de los elementos brutal. Ha habido una progresión exponencial. Y ahora que nosotros vamos a empezar, el público ya conoce también el plató.

David Cantero: El decorado que teníamos daba muy poco juego, como podéis imaginar, era un ABC. Que yo no estoy en contra y le tengo cariño a nuestro viejo decorado, eh, pero estoy encantado con este nuevo, y de lo que se trata es de que en este entorno tan espectacular, tan novedoso, nos podamos mover con comodidad, sabiendo en cada momento dónde estamos, a dónde vamos, y siempre teniendo en cuenta que lo importante no es el decorado, ni las pantallas. Lo importante es quién te cuenta la información diaria, cómo te la cuenta y que además el presentador o la presentadora no se pierda en la inmensidad de ese decorado, porque es una de las primeras cosas que vimos. Es tan grande... habréis visto el de Antena 3, que a veces sus presentadores quedan perdidos en la inmensidad de la realidad aumentada, de todo este tipo de cosas. Pues yo creo que este nuestro es más grande aún, y lo que estamos intentando conseguir aquí es que eso no pase. Que sí, que se va a ver que es un gran decorado, un escenario muy espectacular; pero sin perder el rostro, la mirada, el gesto de los que os contamos la información.

Llevamos muchos años sin movernos de un área, y de pronto ha sido un terremoto y todo se ha cambiado David Cantero

¿Cambia el escenario, pero no el texto?

José Ribagorda: Se va a una máxima que hemos practicado el fin de semana, que es tratar de explicar la actualidad. En el fin de semana, a pesar de lo limitado de los medios -que yo creo que esa ha sido una constante siempre, porque las redacciones de fin de semana siempre han estado más limitadas- siempre hemos tratado, o yo me he esforzado como editor que llevo 17 años en el fin de semana de Telecinco, de ir un poquito más allá, de explicar. Por ejemplo este fin de semana estamos haciendo cómo ha llegado Ecuador a donde ha llegado. Estoy tratando de hacer un vídeo, con las posibilidades también limitadas que tenemos, de por qué son tan importantes las elecciones de Taiwán de este fin de semana. O sea, ha sido una máxima y una constancia, a parte de abrir el informativo a otros contenidos que vamos a a tratar de mantener, como la gastronomía, el ocio, una apuesta fuerte por la cultura...

José, ¿sigue siendo el editor de Informativos Telecinco Fin de semana entonces?

José Ribagorda: Sí sí. Estamos definiéndolo todo, tú piensa que esto es un torbellino.

En la presentación han usado el término “meneo”.

David Cantero: Sí, porque realmente estaba todo muy estancado, por decirlo de alguna manera. Pero por una cuestión lógica: llevamos muchísimos años sin movernos de un área. Y de pronto ha sido un terremoto y todo se ha cambiado. Y ahí estamos. Y lo que estaba contando Pepe: ¿qué vamos a tener ahora en nuestras manos? Vamos a tener una serie de elementos que nos ayuden a explicar mejor cada noticia, lo que contamos. Habrá veces que sea muy fácil hacerlo, otras veces no, porque no siempre tienes suficientes imágenes o suficientes recursos. Pero desde luego este nuevo decorado nos permite profundizar, explicar, contar y mostrar las imágenes de otra manera. Pero hay que ir poco a poco.

José Ribagorda: Hay que ir paso a paso, firmes. No tirarse a la piscina.

David, ¿le suena y trae recuerdos el cambio que está viviendo Carlos Franganillo?

David Cantero: ¡Hombre, imagínate! Yo estuve donde está él hace 13 años. Yo a Carlos le conocía, trabajamos juntos en TVE, y cuando iba a venir me llamó. Estuvimos hablando, y le dije: bueno, tú tranquilo, porque te vas a sentir súper bien. Porque cuando te cambias de casa, cuando cambias de empresa, sobre todo de una televisión pública a una privada -y Pepe [Ribagorda] también lo sabe que también estuvo ahí- te sientes un poco raro. Dices: a ver qué me voy a encontrar, cómo me van a recibir... Y le dije: tranquilo, porque de verdad, si te tratan y te allanan el camino como me lo hicieron a mí... Y efectivamente, ha sido igual.

De todas maneras, además Carlos viene con un añadido y es que él se incorpora a la dirección de Informativos. Yo venía como presentador, como conductor, y él además tiene una responsabilidad en la dirección. Pero creo que está encantado y que además se ha dado cuenta de que ha llegado a un sitio en el que puede crecer muchísimo, que las cosas son distintas a la televisión pública. Pero ha tenido la suerte, además, de llegar en este momento en el que aquí se hace una apuesta fuerte por la información, cosa que añorábamos mucho porque hasta ahora, pues no había una apuesta. Nos dejaban hacer, siempre se ha trabajado con una enorme libertad, que eso también es muy de agradecer. Yo creo que esa es una de las características de Informativos Telecinco. Yo desde que llegué me he sentido libre. Libre para decir y hacer como tú quieras. Pero ahora, además de esa libertad que seguimos teniendo, tenemos una apuesta económica. Que de esto se trata, de dinero, de invertir dinero en esta parte y no sólo en los programas, sino también en los programas informativos.

¿Y a qué creen que se debe que ahora sí se haya puesto ese dinero?

David Cantero: Pues bueno, los cambios. Se fue Paolo Vasile, que tenía otra línea de gestión; llegó Alejandro Salem, y él tiene otra visión, otra idea. Ha querido darle un cambio rotundo a la cadena en general, y yo creo que acierta al apostar por los informativos como uno de los pilares, sin duda.

Leticia Iglesias: Un comentario recurrente es “por fin hay medios”. Lo decía hasta Pedro [Piqueras], cuando se marchaba decía: hay una serie de medios y lo vais a ir notando. Lo estamos notando todos. Por ese motivo yo también quería decir una cosa: me siento muy agradecida al recibimiento que me están dando David y Pepe, y al movimiento y a la apuesta también que han hecho en mi caso personal. Es algo a título individual que quería compartir.

David Cantero: Está muy agradecida porque puede dormir [risas].

Un comentario recurrente es "por fin hay medios". Lo decía hasta Piqueras cuando se marchaba Leticia Iglesias

Leticia Iglesias: Cuando hablamos del informativo matinal, es un horario difícil, muy difícil. Y yo me lo planteé como el deportista de élite que tiene que preparar, no sé, una maratón: vamos a hacerlo bien. Es decir, ya que estamos, pues a no sufrir y si es posible y con los medios que tenemos, hacerlo lo mejor posible. Pero ya después de tanto tiempo yo estaba anhelando, soñando, deseando que hubiera oportunidades y medios... Lo que hablamos ahora. Y por fin las hay. Hay movimientos, hay oportunidades, hay medios, le vamos a dedicar tiempo, va a haber coberturas... está toda la redacción implicada. Estos días todos han estado bajando al plató, y la sensación es de: “Está pasando”.

José Ribagorda: Hay que tener en cuenta que, sin tantos medios, y eso es que algún mérito tenemos que tener los que llevamos aquí ya muchísimo tiempo; sin tantos medios estos informativos se han posicionado por la calidad profesional y humana de la gente que ha trabajado. Con muchos menos medios, se han conseguido resultados magníficos y estos informativos han liderado muchísimo tiempo. Muchísimo. Superando a La 1 en muchísimas ocasiones, en muchísimas temporadas, casi todas las temporadas hemos superado a La 1, que es el paradigma de los medios.

David Cantero: Informativos Telecinco, a pesar de todo, a pesar de no haber tenido medios, de no haber estado muy cuidados... hemos generado un público muy fiel. Es un poco lo que decía Paco [Moreno, director de servicios informativos de Mediaset]: es verdad que en los informativos no hay grandes tirones de audiencia, ni para arriba ni para abajo, por fortuna te mantienes en una línea más o menos. Pero está claro que nosotros tenemos un público muy fiel, gente que ha confiado en nosotros, que se ha acostumbrado a informarse con nosotros, y que con más o menos medios van a seguir ahí.

Yo creo que el espectador fiel que tenemos también va a disfrutar de esto, y va a decir: mira, se los ve más monos, están más guapos, ahora vemos las pantallas bien, es verdad que tienen piernas... porque también estaban un poquito hartos. Y sobre todo van a darse cuenta de que vamos a poder jugar en la liga que jugamos, que es la Champions, pero con los mismos medios que tienen los demás. Porque nosotros a veces salíamos, y es como si te echaran una carrera pero salen los dos primeros y te dicen: espérate, espérate, y ahora un rato después sales tú. Y como decía Pepe, ¡muchas veces ganábamos! Aún así ganábamos, después de salir con el peor coche, con cinco minutos de retraso... Yo creo que es una situación muy positiva para Informativos Telecinco y para Mediaset.

David, en su caso, ¿cómo se ha tomado este salto al fin de semana tras tantos años con Isabel Jiménez a mediodía?

David Cantero: Hombre, a mí me ha dado mucha pena separarme de Isabel, evidentemente. Isabel y yo hemos formado una pareja ideal, pero ya no solamente a nivel televisivo sino a nivel personal. Nos hemos hecho muy amigos, hemos estado 13 años juntos, y esto es raro además en el mundo de la televisión, sin tener ni el más mínimo roce. Ni un desencuentro, nada, todo lo contrario. Entonces, claro, de repente esto se acaba, y dices: hostias... Pero no me separo porque yo quiera.

Interviene José Ribagorda: Nos han puesto los cuernos... [risas].

David Cantero: Nos han puesto los cuernos, sí... Y entonces, bueno, pues ha sido triste, ha sido duro, pero tanto Isabel como yo, como Pepe, como todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que estas cosas pasan y que somos soldados. Nos dicen: vete ahora allí, a aquella trinchera a pegar tiros, y allá voy. No hay más discusión. Uno tiene sus preferencias horarias, pero la verdad, en mi caso me da bastante igual. Incluso me viene bien estar en el fin de semana. Me apetece.

Yo ya conozco el fin de semana, ya estuve en el fin de semana en TVE. He pasado por todas las ediciones, lo he probado todo, desde el matinal a la madrugada, lo he hecho todo. Por tanto, no es nada nuevo para mí. Pero me va a venir bien. Yo creo que me va a venir muy bien un cambio. Con pena por separarme de Isabel, pero nos vamos a seguir viendo los viernes, vamos a seguir tomándonos nuestro café y charlando y contándonos nuestras cosas. La nuestra es una relación de amistad que va más allá de la mera pareja televisiva, nos queremos mucho, y tanto a ella como a mí nos ha dado pena separarnos. Pero bueno, ya estamos en otra cosa. Hay que seguir siempre.

Leticia Iglesias: Desde que yo me incorporé aquí al matinal, el mensaje de David, el apoyo de David de: “Oye, qué bien lo habéis hecho hoy”, siempre ha habido ese apoyo y ese calor humano. O sea que tienes buena relación, pero porque también te haces querer [dirigiéndose y mirándole a él].

Somos soldados. Nos dicen: vete ahora a aquella trinchera a pegar tiros, y allá voy. No hay más discusión David Cantero

Hay compañerismo entonces.

David Cantero: ¿Sabes qué pasa? Mira, en los informativos siempre hay una especie de... estupidez, por decirlo de alguna manera, sobre el prime time, el informativo de las nueve. Y el informativo a las nueve muchas veces no es el más importante ni el más complicado del día. Pero la gente cataloga los informativos por una regla que ya quedó un poco obsoleta. Ahora la información, sobre todo desde que nos inundó internet, las redes sociales y mil millones de plataformas por las que nos llega todo tipo de información y de desinformación; esto ya no es como antes, ya no hay un parte a las tres, un parte a las nueve, y la gente se sienta a verlo. No, ahora la información no se detiene. Da igual que sea el matinal, el de las tres de la tarde, el de las nueve... Si pones uno a las doce de la noche... da igual. Es una rueda que no se detiene, y tienes que darle la misma importancia, el mismo entusiasmo a la hora de hacerlo. Es más difícil imaginar, yo estuve cinco años sin dormir prácticamente y claro, estaba como estaba Leticia hace poco, casi al límite. Pero a ese informativo matinal hay que ponerle el mismo entusiasmo, el mismo cariño... todo. Igual que si haces el de las tres, que si haces el de la nueve, o que si te mandan a hacer un avance informativo a yo que sé.

José Ribagorda: Si enumero noticias relevantes en los últimos diez años, el sesenta o setenta por ciento ha sido en fin de semana. Las ediciones de fin de semana son claves y determinantes.

En los informativos siempre hay una especie de... estupidez, por decirlo de alguna manera, sobre el prime time David Cantero

David Cantero: Y además es un continuo, lo que pasa es que cambian de caras porque hay que parar, hay que descansar, no va a estar la misma persona siete días a la semana. Pero a lo que voy: hoy en día la información no para, no se detiene. En los años 70 y 80 había otros ritmos para la información. Tú llegabas a casa y te ponías la comida, y te ponías el informativo, y la gente lo veía de principio a fin, en silencio, comiendo, y prestando mucha atención. Hoy la gente es muy difícil que te preste esa atención. Presta atención a lo mejor al sumario, pero luego se ponen a charlar, a mirar el móvil, espera que me ha llamado Menganita, que no sé qué... Es complicadísimo captar la atención del espectador en general en la televisión, y no digamos ya con la gente más joven.

Por eso hay que apostar por lo que estamos haciendo aquí ahora: nuevos formatos, hacerlo más atractivo, hacerlo más dinámico. Yo he llegado a hacer informativos, y Pepe seguro que también, de hora y media. Y no me refiero a especiales, que yo con el accidente de Spanair estuve más de ocho horas. Voy al informativo, a lo que era hacer un informativo de una hora, hora y pico. Era normal. Hoy en día más de media hora no se lo traga ni dios. Te dicen: venga, vete ya, hombre.