Telecinco presenta sus nuevos Informativos: “Los hechos son sagrados. La opinión que la pongan otros”

Mediaset ha presentado la nueva era de sus informativos, que también supondrá una nueva era para Telecinco y para todo el grupo, que los espectadores podrán ver a partir del próximo lunes 15 de enero a las 21:00 horas. Es el día y la hora elegidos para el debut de Carlos Franganillo en su nueva casa, y para ver por primera vez el nuevo plató de los informativos (que luce así de espectacular al completo en su primer vídeo) que supondrá el fin del mítico fondo de Singapur.

Con el adiós de Pedro Piqueras en el recuerdo como momento más emotivo de este cambio, y tras anunciarse la revolución de sus presentadores con varios movimientos y la llegada de Franganillo como director de Informativos Telecinco y presentador de su edición nocturna, el director de Informativos de Mediaset, Francisco Moreno, ha conducido una rueda de presentación celebrada en el mismo nuevo plató, a la que han asistido todos los conductores de las cuatro ediciones: matinal, mediodía, noche y fin de semana.

Moreno ha querido comparar la presentación con la botadura de “esta nave que estrenamos, esta Enterprise”, destacando que empezaron a diseñar el plató a primeros de noviembre, y aunque le “parecía imposible que fuese una realidad el 15 de enero, la fecha que siempre tuvimos marcada”, el lunes llegará el gran momento con Franganillo como maestro de ceremonias. Como ha explicado Eugenio Fernández, jefe técnico de Mediaset, “hace tres semanas en este plató no había absolutamente nada, y hace cuatro días ya estaban ensayando”.

Eso sí, el director de informativos explica que de momento esta es la botadura de la nave, que el lunes echa a nadar, pero pide paciencia para hacer “las piruetas que permite este nuevo escenario”: “A lo largo de los días se irán viendo paulatinamente las posibilidades que tiene este plató”, ha añadido. Moreno, que reconoce estar “muy ilusionado” por la apuesta firme de Mediaset, y agradece a todos los trabajadores la implicación incidiendo particularmente en Alessandro Salem, explica que a la labor humana de tantos años de Informativos Telecinco ahora le suman “herramientas que permiten hacer más comprensible y adaptable el contexto y mundo en el que vivimos”.

Cita como ejemplos que “el mundo ahora se graba más en vertical, en 1:2, que en 16:9”, y por ese motivo las tres grandes pantallas verticales que, como se puede ver en el vídeo de presentación del plató, pueden aparecer y desaparecer. También que han “irrumpido en el mundo de la Inteligencia Artificial, que nos permitirá elegir la documentación o que la cámara encuadre perfectamente al presentador”. Por eso es rotundo al reconocer la apuesta, y agradecerla: “La casa ha puesto todo el empeño para cumplir el compromiso de que los informativos sean la nueva columna de Telecinco”.

Sin embargo, y aunque la expectación por el nuevo plató y sus posibilidades es evidente, el propio Moreno ha querido dirigir el foco a lo verdaderamente importante: “La credibilidad de los servicios informativos no está en un decorado, sino en el trabajo y los que lo cuentan”, ha dicho dirigiéndose a todos los presentadores que le acompañaban, y repitiendo: “Ellos son, y no esté plato, los verdaderos protagonistas. Son sus caras las que dan credibilidad. Lo importante son los equipos, y esto es un trabajo en equipo”.

Por ese motivo, y por esos periodistas, el máximo responsbale de los informativos de Mediaset ha puntualizado que no cambiará su forma de trabajar, ya que la trayectoria previa les permite “partir con un bagaje y balance muy positivo, porque la independencia y el rigor de sus servicios informativos es una seña de identidad de esta casa”. Eso sí, al repetir que su “único compromiso está con los espectadores”, y explicar que “más allá del ruido en el que vivimos últimamente, de crispación y polarización, en esos tiempos convulsos nos toca elaborar con sosiego y calma el relato de qué está pasando diariamente”, parece mandar un recado a los rivales: “Los hechos son sagrados, y a ellos nos vamos a dedicar. La opinión que la pongan otros”.

Carlos Franganillo: “Siempre con la referencia de Pedro Piqueras”

Al lado de Francisco Moreno, Carlos Franganillo estaba a apenas un metro del resto de presentadores, y ha tomado la palabra ejerciendo ya como nuevo director de Informativos Telecinco, recogiendo por completo el legado de Pedro Piqueras. “Soy el último en llegar y me incorporo a un proyecto muy interesante que tiene algo de continuidad, y mucho de renovación. No es una ruptura en absoluto”, ha querido comenzar, dejando claro que el trabajo previo de todos sus nuevos compañeros les permite no partir desde cero. “Personalmente inicio también una nueva etapa, y estoy emocionado y muy ilusionado por encontrar a un equipo con tantas ganas”, ha insistido, acordándose de quien recoge el testigo: “Siempre también con la referencia de Pedro Piqueras. Es uno de los pocos profesionales que puede concitar tanto respeto, cariño, y también independencia”.

Entrando en materia, Franganillo ha asegurado que esta apuesta de Mediaset por los informativos “es una buena noticia para los ciudadanos en general”, y por si había dudas de su hoja de ruta, ha sido claro: “La materia prima del periodismo es estar en el sitio, hacer buenas crónicas y tener buenas fuentes. Vamos a seguir estando donde está la noticia. Vamos a buscar ese contacto directo con la realidad más allá de la tecnología”. “Vivimos en un mundo con muchos estímulos informativos, muchos tóxicos, y el informativo debe servir para conectar los puntos y ofrecer una visión panorámica de lo que está sucediendo”, ha añadido, avanzando también, como se esperaba de él, que ya están “pensando en informativos monográficos. Es un año que da para ello”.

Por supuesto, y más aún con el nuevo plató, eso no quiere decir que deseche la tecnología, sino que defiende su correcto uso: “Lo más visible es este plató que ponemos en marcha el lunes, y que va a darnos un enorme soporte. La tecnología si no es útil no sirve de nada, y esta lo va a ser. Va a servir de herramienta para contar mejor las cosas”, ha defendido, aceptando el reto llegando a decir que “no podemos poner ninguna excusa”.

“Ha sido un meneo, pero nos viene muy bien”

Tras el director de informativos Telecinco, han tomado la palabra el resto de presentadores de las distintas ediciones. Ángeles Blanco, feliz y pletórica, ha recordado que lleva 30 años en la cadena, y por ser “la más veterana del lugar” sus palabras tienen un especial significado: “También estoy entusiasmada con este cambio. Es la oportunidad de iniciar un nuevo reto, y quería agradecer que se cuente conmigo para esta etapa tan ilusionante”. La periodista ha bromeado: “Hemos dejado atrás Singapur, que le tenemos mucho cariño pero teníamos miedo de que se nos cayese encima”, y con el mismo buen tono, ha resumido lo que supone para ella salir del fin de semana: “Dejo atrás el fin de semana, con Pepe, y tendré vida”, ha dicho entre las risas de todos.

Su nueva compañera al mediodía será Isabel Jiménez, que sí mantiene su posición. Ha querido dedicarle unas palabras a la pareja que deja atrás tras más de una década, y celebrar su nueva compañera: “Dejó atrás a mi David, que ha sido maravilloso. Pero se abre otra etapa maravillosa con Ángeles, a la que conozco desde hace 20 años cuando entré como becaria”.

Precisamente David Cantero, que hace el camino inverso de Ángeles Blanco, ha sido el que mejor ha resumido “el meneo” que han recibido: “La despedida de Pedro y la llegada de Carlos ha pegado un gran meneo a ese Singapur. Y nos han movido, pero nos viene muy bien. Ha sido un impulso, y cada uno en su nueva posición vamos a seguir contando la información, que no para y está en continua evolución. Y en eso estamos, aunque sea desde otra posición”.

Junto a Cantero en los fines de semana estará ahora Leticia Iglesias, que salta desde el matinal. La periodista ha celebrado: “Vamos a seguir trabajando para todos, y ahora además con este plató. Estamos todos impresionados y encantados. Queremos utilizar estos medios, y hacerlo bien y con cariño”.

José Ribagorda será la tercera “pata” del banco del fin de semana, y se mantendrá como editor. El periodista se ha encargado de remarcar el buen trabajo hasta la fecha: “Hay un componente de ilusión muy grande. Me gustan las palabras de Paco [Francisco Moreno] destacando el compromiso de esta casa. Ese rigor y esa ética siempre han sido clave para conformar nuestro estilo. Ese compromiso con el espectador, por encima de tecnologías, es vital, y mantenerlo es fundamental. Que eso siga siendo nuestra guía es la mejor noticia”.

En el informativo matinal estarán cada día Arancha Morales, que sigue en su puesto y desde la experiencia asegura: “Vamos a intentar despertaros con la misma intención, intentando que sea más dinámico porque a esas horas no puede ser muy espeso”, y junto a ella se incorpora Laila Jiménez, también entusiasmada con la ocasión que se le brinda siguiendo las palabras de Cantero: “En este gran meneo que dice David, yo agradezco la oportunidad”.

“Es comprensible y defendible que un medio tenga una línea editorial”

Al abrir el turno de preguntas, la esperada “batalla” con Antena 3 no ha tardado en salir a relucir. Preguntados sobre si creen que una apuesta informativa sin posicionarse se premia en la actualidad, Carlos Franganillo ha tomado la palabra con rotundidad primero para aceptar las distintas apuestas: “En una democracia y en una sociedad abierta deben competir diferentes modelos. Es comprensible y defendible que un medio tenga una línea editorial”, y a continuación para dejar clara su opinión al respecto: “Soy escéptico en que hay que estar en una trinchera para tener éxito. Noto cierto hartazgo por una excesiva hiperpolitización de la actualidad”. Para no dejar ninguna duda, él mismo se ha referido directamente a Vallés: “Vicente es un excelente profesional, al que tengo un enorme aprecio”.

En este sentido, Francisco Moreno ha intervenido para hacer una acotación, volviendo a insistir que el estilo de los nuevos Informativos Telecinco será otro, alejado de la editorialización: “Lo menos eficaz de todo es hacer lo que otros ya están haciendo. Tenemos que definir qué es lo que queremos nosotros”.

Tanto el director del área de Informativos de Mediaset España como el director de Informativos Telecinco han explicado que han elaborado un plan para acercar a los más jóvenes a sus noticias, en el que tiene un papel importante el nuevo plató. Franganillo ha razonado: “La conexión con los jóvenes no es de contenido, sino de soporte. Lo que no acepta un joven es que le digamos a qué hora tiene que ver las noticias”, aunque también se ha mostrado “escéptico con que los jóvenes no ven la TV tradicional. También es una oportunidad que una noticia del informativo tenga 1,5 millones de visionados en TikTok. No lo veo como una amenaza, sino como una oportunidad”.

El periodista ha confirmado que quieren aprovechar el nuevo plató para tener a expertos, no sólo en entrevistas sino para explicar con ellos la actualidad, y no sólo a políticos. Ha resumido: “Queremos que sea un informativo útil para los ciudadanos, por eso decía lo de la hiperpolitización. Queremos que sea muy plural, como la sociedad española”. Reconociendo que su “mayor interés” es la información internacional, Franganillo también ha avanzado que “el año se pone para apostar por internacional. Va a haber más viajes y coberturas, porque lo vamos a necesitar”. Además, de cara a su estreno, no ha querido desvelar qué ni cómo, pero sí ha reconocido que habrá algún tipo de guiño a Pedro Piqueras en el nuevo comienzo.

“Tenemos un decorado demasiado bonito para llenarlo de sangre”

Desde verTele hemos querido saber, tras explicarnos lo cualitativo, si también han hecho una valoración previa de lo cuantitativo, una previsión de audiencias, dando por hecho que lo que quieren es tener un 60% y dominar. Pero Francisco Moreno ha preferido poner el foco en su proyecto de futuro, de una forma muy gráfica: “Tenemos un decorado demasiado bonito para llenarlo de sangre, que sería una forma de tener un 60%. No se trata de llegar a la audiencia a cualquier precio”.

El directivo, que ha explicado que las audiencias de los informativos suelen ser bastante constantes y no hay grandes picos como en programas de entretenimiento, ha normalizado que la intención es “crecer en esa tendencia, ganarnos la confianza de los espectadores poco a poco. Que cada día haya 600 u 800 espectadores que pasen, nos vean, y decidan que al día siguiente nos eligen”.

La vocación por renovar, pero sin borrar el pasado, se aprecia también en la “nueva” sintonía. Entrecomillamos porque en realidad es una reinvención, como explica Moreno: “Nos parecía un desperdicio y disruptivo cambiar la sintonía, por lo que hemos pedido al mismo autor que la arregle para el siglo XXI. La actualizamos, pero nos permite que el espectador siga pensando y sabiendo que va a ver Informativos Telecinco”.

Lo que sí tendrá una “completa renovación” será la línea gráfica, y se cuidará hasta el más mínimo detalle: “cada edición tendrá la tonalidad que vaya a su hora. No se verá el mismo fondo ni la misma intensidad a las 7:00 del matinal que a las 21:00 del nocturno. Son cambios más sutiles, pero importantes en el mundo audiovisual”, incide meticuloso Francisco Moreno, que no puede (ni quiere) ocultar la emoción ante el “regalo de Reyes” que supone el nuevo plató para iniciar la ambiciosa aventura.