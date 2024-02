Ana Belén confesó a Évole su “época terrible” con Víctor Manuel, y lo que opina de que PP-Vox usen sus canciones

Lo de Évole se desplazó hasta Menorca para entrevistar a Ana Belén desde su refugio más íntimo. A pocos días de presentar la gala de los Premios Goya junto a Los Javis, la artista protagonizaba la entrega del programa de laSexta repasando su entrelazada trayectoria personal y profesional.

Ana Belén recordó que su primer contrato lo firmó a los 13 años, para rodar cuatro películas en cuatro años, en una época en la que las “niñas prodigio” estaban de moda: “Teníamos interiorizado que ser artista significaba que podías ayudar a tu familia a tener una vida mejor”, lamentó por su responsabilidad tan temprana.

En su faceta musical conoció a Víctor Manuel, a la misma vez que a Julio Iglesias y el primero le gustó casi desde el primero momento en el que él le besó la mano: “Me lo luché, porque él estaba a por otra”, recordó riendo. Tras 51 años juntos, el presentador quiso saber si tenían una relación abierta y ella ironizó: “Muy abierta... sé que mucha gente lo piensa”, zanjó.

Pero en lo que sí fue clara fue al recordar la peor época que pasaron: “Recuerdo cuando saqué el disco 'Como una novia' (1991) que no lo pasé bien, era una época jodida, en la que tuvimos problemas económicos por la productora que puso Víctor. Fue una época terrible, funcionó fatal. Hicimos la película de la Pantoja 'Yo soy esa' sí, pero no vives de una película. Todo lo ganado lo perdimos y con deudas. Muchas”.

Las crisis económicas (y de pareja),

Los papeles de protagonista que ya no llegan. #LoDeAnaBelén pic.twitter.com/mfyYxkvUsT — Lo de Évole (@LoDeEvole) 4 de febrero de 2024

Momento en el que “Víctor compuso 'A dónde irán los besos' y volvió a retomar giras, conciertos y tal y empezamos a pagar todas las deudas. Como pareja fue difícil porque no podíamos echarnos nada en cara. No sabía cómo saldríamos. Fue una época muy triste, no fui nada feliz, esa época de la productora”, reiteró.

Sobre la política actual: “La putada es que han conseguido que la gente tenga miedo”

Ana Belén aseguró que su conciencia política fue creciendo con sus compañeros de teatro. Con ellos formó parte del Partido Comunista y siempre se ha mostrado en el bando de la izquierda, con apariciones como el 'No a la Guerra' en el Congreso. Con Évole hasta bromearon de ser “dos rojos en un barco”.

Por ello, el presentador le preguntó su opinión sobre que en los mítines de PP y Vox se amenizaran las esperas con su canción 'España camisa blanca'. Algo de lo que ella no tenía conocimiento: “¡No me digas! No han entendido la canción. Jo, tanto remar para acabar en la orilla”, lamentó.

Empieza a ser complicado encontrar invitados a los que no les importe mojarse políticamente. Ana Belén lo hizo como lo lleva haciendo toda la vida. Sin miedo. Sin autocensura. Y eso hay quien no lo soporta aunque se llenen la boca de libertad.#LoDeAnaBelén pic.twitter.com/Z46OdSR21c — Jordi Évole (@jordievole) 4 de febrero de 2024

Sobre que ahora haya ayuntamientos que cancelen obras de teatro: “Hacía muchos años que no pasaba. La putada es que han conseguido que la gente tenga miedo, a expresarse... a tener problemas para contratar. Eso es importante aprenderlo desde joven: el no. Tienes que asumir que muchas veces te van a decir no, que no puedes gustar a todo el mundo”, reiteró.

El #MeToo en el cine y cuando el teléfono dejó de sonar

Con toda una vida dedicada a la gran pantalla, Évole le preguntó si había tenido alguna mala experiencia con hombres del cine: “Sí. El director de una película, yendo por la calle me arrinconó y me besó. Supongo que me daría esa risa nerviosa ante una situación inusual y violentita y luego tuve que rodar toda la película. Con él”.

Preguntada por si había notado que a cierta edad dejaban de llamara, como muchas otras compañeras han asegurado, ella también estuvo de acuerdo: “Antes compaginaba el teatro y el cine, pero hacía más cine y excepcionalmente hacía teatro. Con la edad noté que los personajes cinematográficos que me ofrecían eran poquísimos y tenía mucho tiempo para hacer teatro. Ahora hace años que solo hago teatro. Como protagonista mi última en el cine fue en 2004”, aseguró.