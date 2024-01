Ángeles Blanco, sin miedo a Vallés: “No debe pasar en muchos países que una pareja presente el mismo informativo”

La revolución de los nuevos Informativos Telecinco ha generado una nueva “pareja” en su edición de mediodía formada por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. La primera se mantiene en la misma ubicación aunque se despide de su compañero durante 13 años David Cantero (que ha pasado al fin de semana), y la segunda sale precisamente de esa edición y llega a las 15:00 horas reconociendo que “este cambio supone tener una vida normal”.

Entrevistamos a las dos para saber cómo valoran esta etapa de cambios en Mediaset, sobre la que Isabel Jiménez nos dice que estaban preparados: “Sabíamos que la salida de Pedro Piqueras era el fin de una etapa para muchas cosas”. Emocionadas por la nueva confianza y los medios a su disposición, sobre todo por el nuevo plató, avisan de que “dos mujeres al frente de un informativo de las tres va a ser la bomba”, aunque dejan claro que su elección “no es una cuestión de género, es de profesionalidad y de elección de caras”.

La animada charla con los periodistas, sobre todo con una Ángeles Blanco pletórica con el cambio, también permite que la periodista valore cómo va a ser competir con su marido, Vicente Vallés, cuando sustituya a Carlos Franganillo en plató porque éste salga a hacer un exterior, como ocurrió este lunes por primera vez. Entre risas, Blanco razona que “no debe pasar en muchos países que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora”, y bromea con que a nivel personal, ahora que se van a ver diariamente, “la única duda es si nos vamos a soportar”. Además, le advierte de que quiere cambiar el ciclo victorioso de Antena 3 Noticias: “Este es el principio del fin. Comentaremos las audiencias dentro de poco, pero al revés”.

¿Ángeles, estás contenta con el cambio de horario, después de tanto tiempo en el fin de semana?

ÁNGELES BLANCO: Pues sí. Yo voy por rounds, y en este segundo round, llevaba más de 13 años en fin de semana. Anteriormente tuve otro round de seis años y medio, en el que -y me adelanto a vuestras curiosidades- compartí también con Vicente Vallés un espacio. Si sumáis treinta años de trayectoria en Telecinco, me salen veinte en fin de semana. Estuve unos tres años y medio y dos rounds en el matinal. Estoy más acostumbrada a ir haciendo el pino que andar con los pies.

Para mí este cambio supone tener una vida normal. Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares... No sé lo que es eso y tengo un poco de vértigo: a ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo '¡Qué horror!' [risas]. A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia, y no sabía que había que hacer reserva en domingo [ríe]. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún.

¿A Vicente Vallés qué le pareció esto de tener vida normal de pareja, yendo más unidos en ritmos? ¿Y lo de tener que competir en horarios?

A.B.: Pues lo de tener la vida normal, lo puedes imaginar. La única duda es si nos vamos a soportar. Cuando tienes una pareja que no se ve nunca... Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado [ríe]. Desde el punto de vista personal tenemos esa duda. Desde el profesional, Vicente y yo hemos coincidido en muchas ocasiones. Antes era de una manera más esporádica, los viernes cuando Pedro [Piqueras] no estaba haciendo el informativo.

Y os voy a decir una cosa, una curiosidad: es verdad que alguna vez hemos comentado en casa que no se enteraban [de que son pareja], porque no debe pasar en muchos países que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora. De vez en cuando se publicaba pero muy poco, y ahora parece que os habéis enterado todos [risas]. Carlos [Franganillo] tiene la intención de salir mucho de plató, lo ha dicho él, con lo cual estaré los mediodías con Isabel pero también bastante tiempo en las nueve. Lo único que tengo que decir [a Vicente] es que tiemble. Que tiemble.

¿Os ves consultando la audiencia de cada noche al día siguiente?

A.B.: Con el desayuno y el café en la mano [risas]. Esto ya lo hemos pasado también. En televisión hay ciclos, y hubo una vez en que Vicente perdía, y nosotros ganábamos. Y cuando yo coincidía con él, le ganábamos también. Ha habido otro ciclo, y esto es normal en los medios de comunicación y en televisión. Son ciclos que agotas, y tienes que reinventarte y salir de nuevo. Le ha pasado a Antena 3, nos pasó a nosotros... Son ciclos que ocurren. Ahora estamos en este ciclo, pero este es el principio del fin. Comentaremos las audiencias dentro de poco, pero al revés.

Se ha hablado de ese fondo mítico de Singapur. ¿Cómo vivís esta etapa de cambios, dejando ese plató pequeño a esta “Enterprise” donde estáis ahora?

A.B.: Por una parte, no os lo voy a negar, con cierta añoranza. Cuando entramos al plató a hacer el primer ensayo y empecé a moverme, dije: 'Pues no se estaba tan mal con el decorado atrás' [risas]. Fuera de bromas, es motivador e ilusionante. Nos adaptamos a los demás, nos sumamos a la tecnología, pero no solo es eso, sino que además vamos más allá. Vamos a tenerlo todo. Esto es un revulsivo para todos nosotros. Seguimos haciendo información, que es lo nuestro porque somos periodistas, pero nos obliga a quitarnos las telarañas después de tantos años haciendo lo mismo en un mismo escenario. Te tienes que reinventar, es como los mayores con la tecnología: tienes que ir reinventándote y aprendiendo a hacer cosas nuevas. Ahora es lo mismo: ¿cómo contar la información de otra manera distinta? Es un soplo de aire fresco, es muy motivador.

¿No quisisteis quedaros con el fondo de Singapur, igual que Piqueras?

A.B.: ¡Yo sí! Pero se lo ha llevado Pedro entero [risas].

Isabel, ¿tú cómo vives esta etapa, en tu caso con cierta continuidad al mantenerte en la sobremesa?

ISABEL JIMÉNEZ: Lo de ponerme de pie, como yo estrené el de Antena 3 hace ya una vida, esa parte de presentar andando por una pasarela y que se te quede el tacón enganchado entre una imagen y otra la viví hace ya 13 años. Sí me apetecía mucho volver a un decorado que te permitiese hacer muchas cosas, contar las cosas de otra manera, analizarlas y tener un apoyo visual muy grande. Soy de las pocas que me quedo donde estoy, y para mí es maravilloso porque tengo a mi hijo de 3 y 4 años en casa por las tardes.

¿Y el cambio de compañero de David Cantero a Ángeles Blanco?

Cambio a David por Ángeles y, por una parte, tenemos esa sensación agridulce de despedida, de dejar atrás muchas cosas. Cantero y yo hemos estado 13 años, nos queremos y pasábamos más tiempo juntos que con la familia, y eso da pena. Pero estamos con muchas ganas de afrontar esa etapa, porque dos mujeres al frente de un informativo de las tres va a ser la bomba. Le va a dar una personalidad al informativo muy chula.

¿Habéis hablado mucho de cómo queréis que sea el informativo?

A.B.: Tenemos dos personalidades y dos formas de presentar diferentes, pero a la vista está que son compatibles. No va a ser que digas: 'Esto no se entiende'. Eso le va a dar una potencia al informativo muy bonita. Además, hay que contar con que nos pusimos en la mesa y nos sentamos las dos juntas desde el martes 16, pero Isabel y yo llevamos en la redacción mucho tiempo y tenemos una relación muy cercana.

I.J.: Os voy a contar una anécdota, para que veáis. Allá por 2001 ó 2002, en otra vida, yo era becaria en Sevilla de Informativos Telecinco antes de entrar en Antena 3. Esta señora me llama por teléfono y me dice: 'Tienes que hacer un directo'. ¿Un directo? Si estaba en segundo de carrera, con 19 años... me ha llamado la presentadora de Madrid para decirme que tengo que hacer un directo... Me iba a morir en vida, me temblaba todo. Y era una broma. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Ángeles [ríen].

A.B.: Han pasado más de 20 años. Es verdad que no hemos coincidido nunca trabajando. Ha sido una relación de compañeros, como con Pepe [Ribagorda] o con Arancha [Morales] o Laila [Jiménez], pero vamos a tener la posibilidad de trabajar mano a mano, que no habíamos tenido.

¿Y no se la tenías guardada de aquella vez, Isabel?

A.B.: Dije yo: 'Hay que ver con la becaria, lo que ha crecido' [risas].

I.J.: Yo soy muy friendly, pero aquella vez dije: 'Me cago en la presentadora de Madrid' [risas].

¿Cómo viviste el momento en que te anuncian que te separan de Cantero?

I.J.: Era lo natural y lo evidente. Teníamos el cuerpo hecho los dos. Sabíamos que la salida de Pedro era el fin de una etapa para muchas cosas. Incluso años atrás te planteas que a mí me trajo Pedro, y a David también, y no sabes si va a llegar un director de informativos diciendo: 'Yo me traigo a mis caras, vosotros lo hacéis muy bien pero buscaos la vida en otro sitio'. La salida de Pedro marcaba para todos un cambio de época, de era y de todo. Desde hace tiempo teníamos asumido que la salida iba a significar el fin. Era muy raro que nuestra pareja continuara.

¿Cómo es Carlos Franganillo con el equipo? ¿Lo veis como el nuevo jefe, al ser director de Informativos Telecinco, o como nuevo compañero?

A.B.: Su actitud es de compañero absolutamente. Es verdad que está centrado en su informativo, y nos dan tanto Paco [Moreno] como él absoluta libertad para hacer lo que queramos. No vamos ahora a volvernos locas, pero...

A.B.: Carlos es el director de Informativos Telecinco, pero tiene una forma de trabajar y un carácter tan cercano, muy de pasearse con la redacción, que creo que ya ha hablado con todos, no solo con redactores sino con gente de diferentes departamentos. Me sorprendía en la rueda de prensa porque se dirigía a gente de departamentos con nombres que a mí casi que se me olvidan de vez en cuando. Se ha reunido ya con todo el mundo. Digamos que es jefe, evidentemente, pero su cercanía es tal que al final acaba siendo también un compañero. Es un jefe compañero, vamos a llamarlo así.

¿Alguna vez os han llamado de algún sitio, u os han apetecido nuevos retos?

A.B.: Sí, me han llamado de otros sitios. Y aquí estoy [risas]. Me iba a enrollar más, pero con esto...

Pero sí que en alguna ocasión habías reconocido que te hubiera gustado hacer cosas distintas dentro de Telecinco. ¿No llegaste a decir, o así se contó, que le propusiste en broma a Paolo Vasile que te pasaran a 'La Voz'?

A.B.: A mí me encanta la información, soy periodista y siempre digo que soy presentadora circunstancial. Otra cosa es que la circunstancia me lleve a hacerlo mucho tiempo. Pero soy periodista. Y tengo la suerte de ser una periodista que además le dan la ocasión y la oportunidad de contar las noticias al público. Pero soy periodista. Dicho lo cual: yo nunca he cerrado la puerta a nada que tenga que ver con la información. Y nunca he cerrado la puerta a La Voz. No espera, perdonadme, ¡a Got Talent!

I.J.: ¡Que la vamos a liar!

A.B.: En la época en que hablé con Paolo, pongamos el contexto, La Voz estaba en Telecinco. Todo surge porque hay una fiesta de Navidad con los presentadores, y montaron un karaoke. Soy una enferma de los karaokes, a lo mejor si vais de juerga a altas horas de la madrugada me encontráis ahí 'como una ola'. Me puse a cantar y Paolo, al que le encanta la música, fue a buscarme a las escaleras, me agarró de la mano, me bajó, y me dijo en italiano: '¡Oh, artista!'. Se quedó sorprendido. Y le dije: 'Pues ya sabes: me llevas al concurso, vamos a dejarlo así, y si no me quieres llevar a presentar, porque Jesús Vázquez lo hace muy bien, pues llévame a cantar' [risas].

¿Cómo vivís este momento de resignación con las audiencias de Telecinco?

I.J: Como decía antes Ángeles, son ciclos. Yo he vivido antes ciclos bonitos en Antena 3, viví también, cuando Pedro empieza a subir las audiencias, la parte de sufrir en Antena 3, y ahora estamos en una remodelación total del modelo de cadena y eso implica remar mucho. Es una travesía de la que esperemos salir muy pronto. Lo llevas con naturalidad, sabiendo que estás haciendo lo mismo que hacías cuando ganabas, y tenemos el mismo equipo, la misma redacción, trabajamos igual o mejor, porque estamos muy motivados. Pero es lo que nos toca. Importa mucho toda la línea de la cadena, los arrastres... En media hora tienes que ser un cohete para subir una audiencia más de tres puntos. Al final juegas con los elementos que juegas y todo es muy circunstancial.

A.B.: No hay que perder de vista que Telecinco en general, y los informativos en particular, hemos sido líderes muchísimo años. No debe olvidarse. Tantos años de líder lleva una etapa en que es normal que la competencia se rearme, que coja todas las armas posibles durante tanto tiempo, porque ellos tienen su labor y su responsabilidad.

¿Cómo valoráis que sean dos mujeres las que conducen un informativo? Francisco Moreno dijo una vez que en un informativo han de estar o un hombre y una mujer, o dos mujeres, pero nunca dos hombres, porque había de ser un reflejo de la sociedad.

A.B.: Pues esa respuesta, ya está [risas]. Tal cual, ni una coma.

I.J.: Aquí no se trata de mujeres ni de hombres, sino de dos periodistas con una trayectoria increíble, con dos personalidades y formas de contar las cosas, y que vamos a hacer un informativo explosivo. Seamos mujeres, hombres o lo que sea.

A.B.: No es una cuestión de género, es de profesionalidad y de elección de caras, seas mujer u hombre.

A mediodía todos los informativos estarán conducidos por mujeres: Alejandra Herranz en TVE, Sandra Golpe en Antena 3, Alba Lago en Cuatro y Helena Resano en laSexta. ¿Qué os parece?

I.J.: No sé cómo han cambiado las facultades, pero yo que estudié hace una vida éramos mujeres el 80%. Es un reflejo de quien estudia periodismo. Hay una evolución profesional, yo creo que es pura estadística.

A.B.: Si vas por las redacciones hay muchísimas mujeres también.