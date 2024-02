El jurado del Benidorm Fest 2024 se opone a la voluntad del público: así han discrepado con el televoto

Ha llegado el día. El Benidorm Fest 2024 coronará en la noche de este sábado 3 de febrero a su ganador o ganadora, en una gran final que emitirá en directo La 1 de TVE con el foco situado en esa ronda de votaciones que determinará qué artista nos representará el próximo mes de mayo en Eurovisión, y con la expectativa de comprobar si en esta ocasión hay consenso entre público y jurado.

Tras la celebración de la primera y la segunda semifinal, el grupo de aspirantes a ese billete a Malmö 2024 se reduce a Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll, Miss Caffeina, St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor. Ocho candidatos que ya conocen cuál es la acogida del grupo de expertos y de los espectadores a sus propuestas, y qué opciones tienen, a priori, de llevarse las máximas puntuaciones en la gran cita.

Después de una edición en la que su ganadora Blanca Paloma fue coronada por unanimidad, pues lideró tanto el televoto como la puntuación del jurado, este Benidorm Fest 2024 se ha visto marcado -al menos en sus dos semifinales- por unas discrepancias significativas en torno a algunas candidaturas, como ya ocurrió en el debut del festival con el recordado caso Tanxugueiras... en otra medida.

Si bien las de St. Pedro, Nebulossa, Angy Fernández y María Peláe han sido propuestas que han generado cierto consenso en las galas clasificatorias, donde han obtenido al menos un top-3 en jurado, voto demoscópico y televoto, ha habido otros artistas que han recibido valoraciones radicalmente opuestas desde los distintos participantes en el sistema de votación del festival.

Mantra y Miss Caffeina, dos casos opuestos

En la primera 'semi' el titular en ese sentido se lo llevó el grupo Mantra, cuya actuación de Me vas a ver obtuvo el último puesto para un grupo de expertos que únicamente les otorgó 33 puntos. Por el contrario, la banda formada por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg sí gustó al público de casa, que les hizo ganadores del televoto con una abrumadora mayoría: el 57% de los más de 12.000 votos recibidos.

A pesar de ser los más votados por llamadas y SMS, y de convertirse en la segunda opción favorita para la representación completa del público (televoto más voto demoscópico), el criterio del grupo de profesionales liderado por Beatriz Luengo acabó imperando y se quedaron sin opciones de pasar a la final por los siete puntos que les separaron de Miss Caffeina, los cuartos del ranking general.

Precisamente la banda indie compuesta por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza generó la otra discrepancia más significativa en los votos de la semifinal 1, ya que jurado y público tampoco coincidieron en su visión: para los expertos su Bla, bla, bla fue la segunda mejor propuesta de la noche, sólo por detrás de Nebulossa. En el televoto fueron quintos, lo que les hubiera dejado fuera de la final, mientras que el demoscópico les situó últimos.

Sumando la representación completa del público (de nuevo, ese agregado de televoto y demoscópico) fueron la séptima opción de la noche. Es decir, para el gusto de los jueces fueron la segunda mejor candidatura y para el de los espectadores y fans, la segunda peor.

El 'no' del jurado a Jorge González

Lejos de quedarse en una anécdota de la primera semifinal, las discrepancias entre jurado y público volvieron a aparecer en la segunda, donde incluso tuvo que pararse momentáneamente el anuncio de los puntos de los jueces por la 'bronca' del público de plató al grupo de profesionales.

El protagonista de este 'conflicto' fue Jorge González, cuya propuesta Caliente no generó consenso: para Beatriz Luengo, Ángela Carrasco, Carlos Baute, Guille Milkyway, Lee Smithurst, David Tserunyan, Nicoline Refsing y Marta Piekarska su actuación fue merecedora de 42 puntos, quedando sexto en el ranking del jurado. Para el público, sin embargo, fue el mejor de la noche, superando a St. Pedro y María Peláe en televoto y voto demoscópico.

El cantante acaparó el 21.9% de las llamadas telefónicas y SMS, que se redujeron a la mitad respecto a la primera semifinal, y fue el más votado también por la muestra demoscópica. En su caso, y gracias a esta unanimidad en los espectadores, pudo pasar a la final como tercero del ranking general con una ventaja considerable.

Sobre la baja valoración de los jueces se pronunció el propio Jorge González minutos después de finalizar la gala, en una rueda de prensa en la que estuvo presente verTele y donde se marcó como objetivo cambiar la opinión de los profesionales sobre su actuación: “Están ahí para opinar lo que ellos sienten. Lo único que puedo decir es que intentaremos dar mucho más en la final para convencerlos y llevármelo. Que se prepare el jurado que voy con todo. Para mí no está perdido. Si hemos cambiado en diez años, podemos hacerlo en cinco minutos. Voy a intentar convencerlos”, comentó, optimista tras ver que había tenido el apoyo del público.

La evolución de un televoto que pierde participación

En medio de este debate, y como ha hecho en cada una de las ediciones, TVE ha ido detallando durante la semana los datos de participación en un televoto que ha perdido 'pegada' entre ediciones, especialmente en una segunda semifinal que ha experimentado una caída significativa.

Frente al fenómeno vivido en la primera edición con la movilización del voto gallego, los datos actuales del televoto evidencian que la participación es reducida y que con poco más de mil llamadas y SMS es posible alcanzar la primera posición, como ocurrió este jueves con Jorge González.

En la primera 'semi' se recibieron un total de 12.275 votos, de los cuales más de 7.000 fueron dirigidos a Mantra. En la segunda semifinal se perdió casi la mitad de participación, y se recibieron únicamente 6.375 votos durante los minutos en los que estuvieron abiertas las líneas. Eso supone 5.900 menos que en la primera gala clasificatoria de la edición, y una cantidad inferior también a todas las llamadas y mensajes que auparon al grupo pop a ganar el televoto el martes.

El abrumador apoyo a la propuesta de Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg ha generado todo tipo de comentarios y teorías “conspiranoicas” en redes sociales sobre una supuesta compra de votos, que ellos mismos zanjaron con rotundidad en conversación con un grupo reducido de medios, entre los que estaba verTele: “Ojalá tuviéramos tanto dinero. Nosotros somos artistas independientes y creo que nadie tiene la estructura para hacer eso. Es completamente inviable a ese volumen”, defendieron, como recogimos en este otro artículo.

· Primera semifinal

2022: 42.051 votos

2023: 10.285 votos

2024: 12.275 votos

· Segunda semifinal

2022: 17.533 votos

2023: 11.224 votos

2024: 6.375 votos

· Final

2022: 192.000 votos

2023: 34.997 votos

2024: ¿?

Conspiraciones aparte, lo que sí resulta evidente ante los datos aquí recogidos es que el televoto actual del Benidorm Fest, especialmente con la caída en la segunda semifinal, resulta poco representativo en cuanto a número. TVE ha prometido que trabajará en el lanzamiento de una aplicación gratuita de cara a otras ediciones, que ampliaría la representación y democratizaría el voto y la participación del público en el Benidorm Fest del futuro.

Los favoritos para ganar el Benidorm Fest 2024

Analizadas las discrepancias surgidas en las votaciones de las dos semifinales, y aunque no se debe dar nada por sentado, lo cierto es que hay propuestas que llegan a la final del Benidorm Fest 2024 como claras favoritas a disputar el Micrófono de Bronce.

Atendiendo a las puntuaciones, St. Pedro se desmarca como el candidato con el camino más despejado hacia Malmö, ya que los 94 puntos de 96 posibles que recibió por parte del jurado reflejan que hubo unanimidad absoluta en los ocho miembros del grupo de expertos. Por parte del público también fue apoyado de manera notable, ya que quedó segundo en televoto y demoscópico, y lidera el ranking combinado de las dos semifinales.

El canario, con su bolero Dos extraños, competirá de frente contra Nebulossa, dúo ganador de la primera semifinal y la otra candidatura que, siempre a priori, parece tener más opciones de optar a la victoria con Zorra. Por detrás en puntuaciones previas se encuentran Angy Fernández, María Peláe y un Jorge González que podrían meterse en la pelea si de cara a la final cambian las valoraciones del jurado y deciden aupar a alguna de las otras propuestas que también han gustado al público.

Benidorm Fest 2024, del sonido al cambio con el 'hate'

La semana del Benidorm Fest llega a su clímax después de un arranque algo accidentado, por los problemas técnicos de sonido que el festival experimentó durante la emisión en La 1 de la primera semifinal. La propia RTVE reconoció enseguida el error, asegurando que abrirían una investigación interna para descubrir qué había ocurrido después de que las redes sociales se inundaran de quejas por parte de los espectadores respecto a la mala calidad de lo que estaban escuchando a través de sus pantallas.

Horas más tarde, en la rueda de prensa de los cuatro primeros descalificados, llegaba la aclaración por parte de la cadena pública: “Todo el sonido, toda la mezcla de lo que ocurrió en el Palau, llegó en buena calidad a la unidad móvil y el problema surge en esa transmisión. Lo que se está viendo es exactamente qué es lo que ha provocado esa interferencia que ha hecho que en TV no se haya escuchado de manera correcta. Lo que salía de aquí estaba bien mezclado y era con buena calidad”, declaró María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

La responsable explicaba que “hay distintas fases de emisión, y es una de esas fases donde han registrado alguna incidencia que están viendo cómo se puede solucionar”. Una promesa que RTVE cumpliría durante la segunda semifinal, la cual se llevó a cabo sin ningún sobresalto. “Se solventaron los problemas que había, había alguna cosa por pulir en esa transmisión de la onda por la que luego sale el programa al aire. El programa de ayer fue mejor”, valoró Eizaguirre este viernes, en la rueda de prensa del sorteo de la gran final.

Un encuentro ante los medios en el que algunos de los finalistas reflexionaron también sobre el feedback que han estado recibiendo a través de las redes sociales. Después de que el año pasado algunos participantes, como Aritz o Twin Melody, se derrumbasen por el odio que estaban percibiendo por una parte significativa del público, esta vez los artistas han coincidido en el respeto generalizado que están teniendo con sus propuestas.

“Yo la mayoría de los comentarios que veo son muy bonitos. La gente este año está siendo superrespetuosa. Algunos dicen que habría que cambiar esto o aquello, pero no se puede cambiar nada. Pero que sigan así, con ese respeto a todos los artistas”, pedía Angy de cara a estos últimos días de certamen. Una idea que compartían algunos de sus compañeros, como Jorge González o St. Pedro: “Yo desde ayer me quité las redes para estar concentrado, pero ayer después de actuar mi equipo me dijo que me metiese porque iba a ver la avalancha de comentarios superpositivos. Me vine muy arriba”, señaló el primero. “Agradezco el cariño. Y cuando ha habido comentarios negativos, me lo tomo como algo constructivo. Pero este año está siendo con respeto para todo el mundo”, sentenció el canario.

En definitiva, esta noche RTVE pondrá el broche a una tercera edición del Benidorm Fest en la que, tal y como analizamos, hay mucho en juego y sobre la que habrá que hacer balance, una vez se descubra el veredicto de la final -con la elección del nuevo representante de España en Eurovisión-, y se conozcan los datos de audiencia de la última gala del certamen, que permitirá ver el impacto que ha tenido este año el festival respecto los dos anteriores.