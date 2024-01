El Benidorm Fest 2024, a la caza de otro 'fenómeno Nochentera': así impacta Vicco en las canciones de este año

Arranca el Benidorm Fest 2024. Este domingo, TVE dará el pistoletazo de salida a la nueva edición del festival con la tradicional 'alfombra naranja' por la que desfilarán los 16 candidatos de la tercera entrega del certamen. De ella saldrá el sucesor de Chanel y Blanca Paloma como portador del preciado Micrófono de Bronce que lo acreditará como representante de España en la próxima entrega de Eurovisión que acogerá el 11 de mayo la ciudad de Malmö (Suecia).

Comenzará así una intensa semana en la que, tras las dos semifinales que emitirá La 1 el martes 30 de enero y el jueves 1 de febrero, cuyo reparto y orden de actuaciones ya ha sido confirmado, ocho artistas o grupos accederán a la gran final del sábado 3 de febrero. En ella, tal y como hemos desgranado, el ganador del Benidorm Fest 2024 se decidirá nuevamente mediante una votación mixta entre el jurado profesional (50%) -que sufrió un cambio de última hora con uno de sus integrantes-, el voto demoscópico (25%) y el público a través de llamadas de teléfono y/o SMS (25%).

Angy Fernández, Lérica, Mantra, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Sofía Coll, Almácor, Dellacruz, Jorge González, María Peláe, Marlena, Roger Padrós y Yoly Saa son los 16 participantes de una entrega del festival que ha apostado por una selección de canciones en la que, al contrario de lo que pasó en sus dos primeros años, lo comercial se impone con claridad a otro tipo de géneros y estilos musicales más alternativos. Esto no significa, ni mucho menos, que no haya propuestas de nivel -a falta de ver, como analizamos en 2023, el pack completo sobre el escenario- de cara a hacer un buen papel en Eurovisión, pero sí que deja una 'paleta de colores' final poco variada que invita a la reflexión.

Se atisba así un posible de intento de aumentar las opciones de que varios de los temas de este año acaben colándose en las listas de hits de plataformas digitales y de las radios musicales más importantes del país. Es decir, ir a la caza de un nuevo 'fenómeno Nochentera', canción con la que Vicco se convirtió el año pasado en una de las revelaciones del pop español, a pesar de que se tuviese que conformar con la tercera posición en el Benidorm Fest 2023. De esta manera, pase lo que pase luego en Eurovisión, el certamen amplifica su sensación de éxito e impacto dentro de la industria, así como afianza su posición como escaparate para numerosos cantantes y bandas, noveles y veteranas.

Mucho 'uptempo' y un tema que marca la diferencia

Lo primero que llama la atención al escuchar las canciones del Benidorm Fest 2024 es el predominio de las uptempo, aquellas de 'ritmo rápido', independientemente del género musical concreto de las mismas que ya analizó elDiario Cultura. 11 de las 16 propuestas seleccionadas entrarían dentro de esta categoría, frente dos midtempos (de ritmo medio) y tres temas lentos. Además, todas las canciones, incluidas varias de las baladas que se han presentado, serían susceptibles de acabar siendo amparadas bajo el paraguas de la radiofórmula por ese carácter comercial que mencionábamos en el arranque de este artículo.

Además, el género principal que agrupa a la gran mayoría de los temas es el pop, con ligeras variaciones en función del estilo con el que se fusionan. Así pues encontramos, como define la propia RTVE en sus presentaciones, temas de pop clásico, como los de Amor de verano (Marlena) y Me vas a ver (Mantra); de pop electrónico como el de Here to stay (Sofía Coll), Zorra (Nebulossa) y Astronauta (Lérica); apuestas por el pop rock, como las de Sé quién soy (Angy) y Te echo de - (Noan); por el pop latino, con el Caliente de Jorge González; o por el pop-folk de No se me olvida (Yoly Saa); a los que se suman el pop urbano de Brillos Platino (Almácor) y Beso en la mañana (Dellacruz); el indie-pop de Bla bla bla (Miss Caffeina) las pop ballads de El temps (Roger Padrós) y Prisionero (Quique Niza). Pop, pop y más pop, como decíamos, un género -con apellidos- que da alas a la mayor parte de las canciones de terminar dando el salto al mainstream.

Con este panorama, nos encontramos con dos candidaturas que se postulan como alternativa. Por un lado, el Remitente de María Pelae, un tema de raíz flamenca que va a tener que luchar contra las inevitables comparaciones con Blanca Paloma y el peso del mal resultado que la artista ilicitana se trajo de Liverpool en Eurovisión 2023. Por otro, los Dos Extraños (Cuarteto de cuerdas) de St. Pedro, un bolero que, en el plano de la competición, acaba destacando entre el resto de opciones, desmarcándose como una de las bazas más originales de la edición y la única que, a día de hoy, se siente capaz de acabar marcando la diferencia.

A pesar de ello, el joven tinerfeño no cree que esto le haga llegar a Benidorm con una ventaja sobre el resto: “Creo que destaca por el simple hecho de que sonoramente llama un poco más la atención, porque se sale un poco de la norma de lo que estamos acostumbrados a oír. Pero ver eso en concreto como un beneficio... no lo sé. Si la gente siente la canción y conecta con la canción, sí. Si te llama la atención y no es para bien, pues supongo que no”, reflexiona en palabras a verTele. St. Pedro responde además a las semejanzas que muchos eurofans han hecho de su canción con el Amar pelos dois de Salvador Sobral con el que el portugués conquistó Eurovisión 2018. “Es muy halagüeña la comparación y se agradece muchísimo. Pero sí es verdad que el fado no tiene nada que ver con el bolero, que su personaje y el mío tampoco tienen nada que ver. Pero entiendo la relación que hace la gente, son canciones lentas y es normal. Lo que han tenido en los últimos años es lo único a lo que se pueden agarrar para compararlo”, valora.

Las canciones del Benidorm Fest 2024, en busca del 'hit'

El Benidorm Fest es un certamen emergente que buscará este año asentar su marca en una edición en la que está mucho en juego. Sin embargo, nadie duda de que, en su corta vida, se ha convertido ya en un gran escaparate para muchos grupos y cantantes que no encuentran demasiados espacios en televisión a través de los cuales llegar a un gran público. El evento organizado por RTVE ha logrado en solo dos años copar durante una semana la atención televisiva y musical, poniendo el foco sobre los participantes y sus propuestas, e implicando de nuevo a la población en la selección de nuestro representante en Eurovisión. Un aspecto que verTele analizó en profundidad en la previa del Benidorm Fest 2023, donde ya se hablaba de la “victoria” de Vicco, pasase lo que pasase, por haber convertido en hit su canción para el certamen, algo que se terminó amplificando exponencialmente gracias a su paso por el festival.

“El Benidorm Fest es una plataforma de lanzamiento de música, de televisión y de audiencias millonarias. Evidentemente, esa combinación es igual a repercusión, a promoción y a éxito”, analizaba hace un año con nosotros Tony Aguilar, que durante treinta años siendo la voz de Los 40 ha 'acunado' a centenares de artistas, 'cocinado' éxitos y, desde hace seis años, se ha implicado también en el universo eurovisivo como comentarista junto a Julia Varela de Eurovisión en TVE. Y precisamente su emisora, Los 40, ha sido una de las que este año ha respaldado abiertamente ya a una de las candidaturas: la de Marlena y su Amor de verano, canción que el pasado fin de semana, quince días antes de su puesta de largo en Benidorm, entró directa al puesto 33 en la famosa lista de la compañía de Prisa, siendo la única candidatura del Benidorm Fest 2024 en conseguirlo.

“Sería un regalo ganar el Benidorm Fest. Y en caso de no, ganar como proyecto, que el tema suene, tocar en festivales”, deseaba hace unas semanas Carolina Moyano, guitarrista del dúo, en una entrevista con verTele. “Nosotras somos de mentalidad ganadora. Si vamos, vamos a ganar. Pero creo que va a haber un regalo por todas partes”, auguraba ya Ana Legazpi, cantante de la banda. “Si no ganar como Blanca Paloma, marcarte un Nochentera y que tu proyecto de pronto impacte tan positivamente en toda España”, añadía abiertamente la primera, poniendo de nuevo a Vicco como el claro ejemplo a seguir.

Hablamos, por tanto, de un fenómeno que provocó que el pasado 14 de diciembre, día en el que se hicieron públicas las canciones del Benidorm Fest 2024, se iniciase, voluntaria o involuntariamente, una carrera por convertir en 'hit' las propuestas más comerciales. Un objetivo que algunas de ellas parecen haber logrado. Entre ellas, la mencionada de Marlena, que se coloca entre las más escuchadas de este año en un ranking que, a la fecha de realización de este reportaje, tiene un claro líder: Nebulossa y su Zorra, tema que se dispara hasta los 2,6 millones de reproducciones, sumando los datos de Spotify y las visualizaciones de su videoclip en Youtube. El grupo valenciano se hace poseedor, de momento, del gran éxito en popularidad en la carrera hacia el festival.

A Marlena (1,3 millones de reproducciones en Spotify y Youtube) y Nebulossa se les unen Mantra (1,47 millones con Me vas a ver) Sofía Coll (1,04 millones con Here to stay) y Almácor (algo más de 1 millón con Brillos Platino) como las únicas cinco propuestas que llegan a la semana del certamen superando la barrera del millón de escuchas. Unos datos que hemos desglosado en profundidad en el siguiente gráfico -de elaboración propia- en el que se plasman las cifras que, a 25 de enero, registraron los 16 participantes sumando Spotify y Youtube, ya sea a través del lyric-video o visualizer, o del videoclip oficial de la canción que han compartido en sus propios canales en la plataforma.

Cabe destacar que algunos publicaron directamente el videoclip oficial del tema el día de su lanzamiento, otros como Angy o Jorge González no lo han lanzado todavía, y otros lo han venido haciendo a lo largo de las últimas semanas. Por tanto, el cálculo de escuchas se ha obtenido sumando las cifras obtenidas en los tres formatos previamente explicados.







¿Eurovisión o dar el 'pelotazo'? Los candidatos responden

Mientras tanto, el debate sobre las intenciones con las que cada candidato se presenta al Benidorm Fest ha sido puesto sobre la mesa. ¿Hay un deseo real de ganar el certamen y convertirse en el representante de España en Eurovisión, o solamente concursan con el objetivo de 'dar el pelotazo' y encontrar un hueco en el competido mercado musical? Una pregunta que, a lo largo de las últimas semanas, verTele ha lanzado a los participantes, a través de diferentes entrevistas, previas a su esperada puesta de largo en la famosa ciudad valenciana.

En ellas, todos expresan de forma contundente su meta de alzarse con el Micrófono de Bronce y poner rumbo a Eurovisión, pero dejan también patente, como veíamos antes con Marlena, que la motivación de aprovechar la plataforma que ofrece el festival estuvo entre las motivaciones principales a la hora de animarse a presentar candidatura. “En un principio, hice una canción con otros productores pero era un tema pop, que era lo que se esperaba después de lo que pasó con Vicco o con Rigoberta Bandini”, reconoce Angy Fernández.

“Lo típico de ir a hacer algo que a la gente le guste y que funcione vayamos o no a Eurovisión. Pero lo escuché y aunque la letra que compusimos me gustaba mucho y me representaba, creímos que era mejor buscar algo que sonase a mí. Al final hemos tirado por lo que soy yo”, comenta la artista, confesando que Benidorm será una “terapia de choque” para recuperar su faceta como cantante tras varios años centrada en las tablas del teatro y los musicales.

Algunos de sus compañeros, como Jorge González o Nebulossa, también comparten esa idea de buscar dar un impulso a sus carreras artísticas: “Me presento porque el Benidorm Fest se ha convertido en el evento musical del año en España. La proyección que tiene”, destaca el primero, que insiste también su “ilusión” por ir a Eurovisión, algo que ya intentó en preselecciones anteriores. “Realmente lo que quería era dar más visibilidad al grupo porque estoy muy ilusionada con él, es un proyecto mío, ¡y quién iba a pensar que nos iban a escoger!”, admite por su parte María Bas, vocalista de la banda valenciana.

La catalana Sofía Coll explica que “aparte de que me apetecía muchísimo poder representar a España en Eurovisión”, era consciente de que “era una oportunidad muy chula de dar a conocer mi universo y plantar esa semillita de interés en mucha gente que no me conoce a día de hoy para que luego quieran venir a mis shows y tengan interés en mi persona y lo que tengo que contar como artista”. Almácor, otro de los artistas que más está sonando, deja también claro que el objetivo principal es “ir a Malmö a liarla”: “Yo me presento con la idea de ganar y si puedo hacerlo, la gente me da su apoyo, y acabo representando a España, pues joder, eso es una locura”, asegura el joven.

Como vemos, todos los participantes son conscientes de que el altavoz que les va a proporcionar su paso por Benidorm no sólo les puede otorgar el ansiado billete a Malmö, sino también la posibilidad de vivir un punto de inflexión en sus trayectorias profesionales. Un golpe de efecto como el que consiguió Vicco y su ya himno Nochentera.