Las canciones del Benidorm Fest 2024, analizadas una a una

Queda menos de un mes para la nueva edición del Benidorm Fest 2024, cuyo ganador se convertirá en el próximo representante de España en Eurovisión. Este año han sido 16 –y no 18– las canciones seleccionadas por RTVE, de entre las que saldrá la gran triunfadora el próximo 3 de febrero. Suya será la misión de suceder a Chanel y a Blanca Paloma, vencedoras del Micrófono de Bronce en las dos pasadas ediciones; y hacerse con el billete para viajar a Malmö en mayo.

Si atendemos al número de escuchas en Spotify y YouTube, Zorra, de Nebulossa; Amor de verano, de Marlena; y Brillos Platino ,de Almacor, parten con ventaja. Pero ya sabemos cómo funciona el certamen, las puestas en escena una vez comience la preselección serán determinantes para convencer al público y al jurado del que dependerá la decisión definitiva. A la espera de poder ver las propuestas sobre el escenario, aquí van unos cuantos puntos a favor y en contra de cada candidatura, para ayudaros a elegir a vuestras favoritas.

Un último apunte sobre la normativa del Benidorm Fest respecto a cómo serán las futuras actuaciones y lo diferente –o no– que se vayan a escuchar los temas durante las mismas. Se cantará en directo, sin instrumentos y sin efectos que distorsionen o mejoren la voz, con el acompañamiento de la grabación de la base instrumental del tema, que deberá facilitarse a RTVE. Es decir, no se permitirá el uso del autotune.

'Brillos platino', de Almacor

La propuesta de el alicantino Arturo Almarcha Corella, conocido como Almácor, es un tema urbano con base electrónica, que recuerda con su timbre, estilo y pronunciación a Bad Bunny. Más allá de lo que ocurra en el Benidorm Fest, todo apunta a que sus Brillos platino será una de las canciones participantes que más suenen este año en las discotecas, ya que es sin duda una de las más pegadizas de la lista. Ahora bien, ¿será este aval suficiente para convertir Malmö en una fiesta y convencer a los eurofans de que merece el Micrófono de cristal?

Dado que en el certamen el directo es fundamental, esperemos, eso sí, que su sonido no quede reducido al de otros artistas como Quevedo que sí, consiguen que sus conciertos sean auténticas noches de fiesta –agotadoras de entradas–, pero como show digno de ganar un concurso de música y voz... pues no. La historia detrás del bailable sencillo de este joven de 26 años juega a su favor, ya que como explicó a verTele, la compuso después de un concierto de Harry Styles del que salió “con una energía increíble” y su título no hace solo referencia a los brillos que te puedas poner en la cara o el outfit: “Es más que nada una actitud”. Si logra contagiarla, será uno de los favoritos para representar a España.

'Remitente', de María Peláe

Que María Peláe opte a ganar el Benidorm Fest este año es una pena. Después de un Eurovisión en el que comprobamos que la propuesta flamenca de Blanca Paloma –más allá de su incontestable calidad– no cuajó en Europa, repetir estilo sería un error. Es cierto que la malagueña ha añadido rock y electrónica a su propuesta Remitente, pero la comparación es inevitable. Y puestos a elegir, lo suyo sería llevar algo distinto y que, si no al menos sorprenda, no suene a repetitivo.

El nombre de la cantautora de 33 años es uno de los más potentes de la selección y en sus conciertos y actuaciones–mención aparte merece su brillante paso por Tu cara me suena en 2022–; ha tenido tiempo de demostrar que, de no ser ella quien acuda a Eurovisión, será una oportunidad perdida de enviar a una talentosísima artista. “Es un repaso a la historia para no volver a las partes oscuras de ella. Son mis abuelos y mis abuelas, un homenaje a la libertad y el miedo a perderla”, explicó sobre el valioso mensaje de su tema, que habría podido diferenciarse algo más si hubiera optado por el tono más desvergonzado y gamberro que mostró en otros sencillos previos como La niña.

'Sé quién soy', de Angy Fernández

Otra aspirante que pertenece a la cantera televisiva es Angy Fernández, empezando por su participación en Factor X en 2007 y posterior debut como actriz en Física o química. Después llegaría Tu cara me suena y bien de teatro. Sin embargo, la mallorquina de 33 años fue dejando de lado la música hasta culminar este 2024 con un regreso por todo lo alto, en forma de candidatura para el Benidorm Fest.

El propio título de su canción –que ha escrito junto al compositor del Euphoria con el que la sueca Loreen ganó Eurovisión en 2012– es toda una declaración de intenciones. En ella cuenta el camino que le ha llevado hasta aquí y habla desde una primera persona sincera, honesta y reivindicativa. “Venceré en el juego de ser única en el universo. Ya no necesito de tu aprobación”, asegura en el estribillo. El sencillo pop rock suena muy a los 2000 y tiene un puente ideado para que pueda lucir su calidad vocal. El resultado es una de las propuestas más solventes de la lista. Esperemos que aun así no se quede corta.

'Amor de verano', de Marlena

El dúo madrileño compuesto por Ana Legazpi y Carolina Moyano es una de las propuestas más cañeras del Benidorm Fest. Su Amor de verano es, como bien indica el título, una composición con sabor tanto al estío como al tipo de relaciones que suelen darse en esta época del año. Según revelaron a verTele, su tema pop busca ser un símil a la historia de amor entre Danny Zuko y Sandy en Grease.

Igual se pasaron con la comparación, porque lo cierto es que no consigue tener un magnetismo ni personalidad como para que al pensar en las canciones del festival, sea la primera que venga a la cabeza; pero eso no quita que el dueto que hace unos años participó en Factor X tanto de España como de Italia –donde coincidieron con los mismísimos Måneskin– puedan acabar dando la campanada.

'Zorra', de Nebulossa

Si Rigoberta Bandini consiguió en 2022 que la frase “no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas” fuera gritada hasta la saciedad, todo apunta a que la palabra “zorra” va a ser la que más se escuche durante las noches del Benidorm Fest –y seguramente las posteriores–. De hecho, esta misma semana se ha alzado en Spotify como la canción más viral del momento en España.

Los culpables son Nebulossa, el dueto compuesto por María Bass y Mark Dasousa, que mezclan pop electrónico con un sonido muy de los años ochenta. Particularmente, como temazo y resignificación del término a reivindicar, Zorra es un diez. Ahora bien, de ahí a verla con opciones reales de acabar representando a España en Eurovisión... no parece tan claro. Pero nunca se sabe, de momento es la que más escuchas en Spotify y YouTube acumula.

'Te Echo De -', de Noan

Otro de los temas pop rock que forman parte de la selección es Te Echo de - de Noan. La canción de este joven de 25 años nacido en el País Vasco resuena a los 2000. No en vano ha tenido como referente a El canto del loco. Eso sí, su voz recuerda a la de otro cantante, el sevillano Álvaro de Luna, intérprete de Juramento eterno de sal. El suyo es uno de los sencillos más emotivos y tiernos, sobre una historia de un amor acabado. “Quiero decirte que lo siento, quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos pensando en los besos que ahora a otro le das”, reza su estribillo.

El cantante llega al Benidorm Fest tras haber colaborado con El sueño de Morfeo y Edurne, ambas representantes españolas de Eurovisión en 2013 y 2015, respectivamente. Habrá que esperar para ver si finalmente se convierte en sus sucesoras aunque, de darse el caso, confiando en que lograran un puesto más elevado. El grupo liderado por Raquel del Rosario quedó penúltimo y la triunfita en el 21º de 27.

'Here to stay', de Sofía Coll

Vamos con la gran revelación y el temazo festivalero por excelencia, que mezcla además castellano, inglés y catalán. Una de las propuestas que más despunta y se diferencia de los estilos que imperan en la lista. En gran parte por la propia estética de la barcelonesa de 25 años Sofia Coll, que llega al Benidorm Fest tras haber participado en La Voz Kids cuando tenía 14 años y en el concurso de TV3 Eufòria. Here to stay combina pop, electrónica y urbano en un hit que va de menos a más, y que tiene un estribillo especialmente bailable. Bien de petardeo y bien de poderío para poner a Europa de pie.

'Beso en la mañana', de Dellacruz

En la música urbana con tintes de pop y electrónica se enmarca también la canción de Dellacruz, Beso en la mañana, que cumple al dedillo la dinámica propia de este estilo. Bien de beat para marcar el bailoteo, un estribillo relativamente pegadizo y partes instrumentales en las que el público podrá saltar a su antojo. Fuera del Benidorm Fest, sería uno de los temas que cada viernes se cuelan en las listas de las novedades más destacadas de Spotify para acabar en un cajón de propuestas muy similares. Por ello no sorprende que por el momento no sea de los temas candidatos que más reproducciones acumula.

El canario de 32 años, que ha compuesto para artistas como Sergio Dalma, Dvicio y Famous –en concreto La lola, con la que el ganador de OT 2018 se presentó a la pasada edición de la preselección eurovisiva– anima en Beso en la mañana a no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy.

'Prisionero', de Quique Niza

Este madrileño de 20 años es el benjamín de la edición, cuyo Prisionero recuerda en su inicio al Inviernos en Marte con el que José Otero probó suerte en 2023. Posteriormente su evolución es distinta, y permite que muestre los matices de una voz que ha podido depurar en sus años haciendo teatro musical (Sonrisas y lágrimas, Grease). Todo ello al tiempo que con su letra invita a la reflexión sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos. Su experiencia sobre las tablas invita a que su puesta en escena genere curiosidad, aunque a priori su canción no parte como una de las más singulares de la preselección.

'Caliente', de Jorge González

A medio caballo entre el SloMo, de Chanel; y Quiero arder, de Agoney, el Caliente de Jorge González es la propuesta más parecida a la que alzó a la hispano cubana al segundo puesto de Eurovisión en 2022. La sensual canción de este madrileño de 35 años invita a elevar el ánimo, mover el cuerpo y salir a la pista a bailar. Su letra incorpora fragmentos en inglés que también recuerdan a los de SloMo y todo apunta a que contará con un prometedor dance break. “Mi canción tiene un momento muy 'hot'. Muy sensual. ¿Qué somos los españoles? Somos pasión. Se va a poner Europa que no veas”, avanzó a verTele.

El cantante es uno de los aspirantes de los que se espera que más crezca el tema con su directo, ya que tras verle sobre escenarios de concursos como Operación Triunfo, La Voz y Tu cara me suena –que ganó–, domina el formato y podrá aprovechar su experiencia para aventajar a sus rivales y lograr una puesta en escena bien fogosa y digna de conquistar el certamen.

'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)', de st. Pedro

El bolero romántico de st. Pedro es una de las pocas canciones que bajan las pulsaciones –que no el nivel– de la preselección. Un tema depurado, bonito y envolvente gracias especialmente a sus dinámicas que incluyen violines, ideal para escuchar en cualquier cita. Su coda supone el broche perfecto para que al terminar, se mantenga como un pellizco en el corazón. Aun así, al imaginarla sobre el escenario de Eurovisión, cuesta pensar que no fuera a resultar una propuesta algo descafeinada. La nostálgica letra y la dulce voz del canario de 27 años tendrían que suplir que la intimidad de la propuesta no se convierta precisamente en su talón de Aquiles.

'No se me olvida', de Yoly Saa

La de Yoly Saa es otra de las propuestas que en cierto modo se pierden dentro de la lista. El timbre de esta gallega de 31 años es uno de los más singulares de la edición, pero No se me olvida no termina ni de romper ni de tener una fuerza que lleve a pensar que se impondrá al resto de propuestas. Con su balada y dulce voz, inmersa en un pop que abraza en determinados momentos el folk, tendrá la misión de cautivar a los eurofans con este tema en el que habla sobre experiencias pasadas complicadas.

'Astronauta', de Lérica

La de Lérica es una de las que, a poco menos de un mes de celebrarse el Benidorm Fest, más escuchas acumula de las participantes. Con Astronauta, el dúo formado por los gaditanos Juan Carlos Aranza y Tony Mateo se ha alejado del toque flamenco que ha caracterizado parte de su discografía –por mucho que en la descripción de la canción figure que sí que lo es–, para armar un tema eminentemente dance y electrónico que recuerda mucho a Avicii, sobre todo en sus momentos instrumentales.

Una apuesta muy inteligente teniendo en cuenta lo que mundialmente triunfó su sonido. Aunque no ocultan que el DJ sueco fue una de sus referencias, aseguran que él no habría interpretado sus letras como su principal diferencia. Puestos a pedir, genera curiosidad saber si mantendrán la estética futurista de su videoclip, para acompañar este título que habla sobre el desamor pero sin bajar los ánimos.

'Me vas a ver', de Mantra

Otra de las candidaturas que suma más reproducciones hasta la fechas es el Me vas a ver de Mantra. El grupo formado por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg proponen una canción pop divertida que, aunque cuente con la enésima letra de la lista sobre amor, desamor y salir de fiesta; y no sea especialmente innovadora, sí consigue ser de las que se queden algo más en el radar por su buen rollo. Su letra habla sobre una pareja que ha roto que saben que van a encontrarse en la discoteca esa misma noche –un poco como el Me quedo de Lola Indigo y Aitana, pero menos cañero y pincantón–. Su tono es muy juvenil, que quizás sea algo que aleje al público más adulto que también vote para el Benidorm Fest, aunque no olvidemos quién compone el grueso.

Como posible ventaja, Mantra cuenta en su grupo con un veterano en las preselecciones de Eurovisión, y quizás esta podría ser la oportunidad de lograr el billete al festival. Formando parte de la boyband Auryn, quedó en segunda posición –por detrás del Que me quiten lo bailao de Lucía Pérez–, con Volver en 2011. Como compositor ha participado en las dos anteriores ediciones del Benidorm Fest: escribió Eco para Xeinn en 2021 y Flamenco para Artiz en 2022.

'Bla bla bla', de Miss Caffeina

Cómo molan Miss Caffeina. Siguiendo la esatela de Varry Brava, que lo dieron todo con su Raffaella en homenaje a la italiana en la primera edición del Benidorm Fest, la banda madrileña compuesta por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza será la encargada de subir el rock indie al certamen. A priori no es el género más eurovisivo y ellos han decidido mantenerse fieles a su estilo. Algo que, igual que puede jugar en su contra por convencer menos a los eurofans, a su vez les convierte en una de las opciones que más se diferencian del resto.

“Nuestra canción tiene un mensaje personal de cabreo hacia la gente que tiene una opinión para todo”, explicaron a verTele. Razón no les falta. “Tu ejemplo de rectitud, supremacía moral, sabelotodo brillante. Me tienes que perdonar pero es que no puedo más, es que me pierde la sangre”, clama una de sus estrofas.

'El Temps', de Roger Padrós

Es una de las canciones que menos está dando que hablar, de hecho es la que cuenta con menos reproducciones, quizás porque se queda algo pequeña para Eurovisión. No podía faltar la clásica balada al piano en una preselección como esta. La de Roger Padrós, interpretada en catalán, es emotiva sí, pero no aporta demasiado especialmente llamativo que apunte que vaya a colarse en la final del Benidorm Fest, pese al beat que ha incluido en el estribillo para darle algo más de ritmo. Muy bonita y sincera, pero algo tímida.