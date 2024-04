Sara Suberviola: la escritora que enseña a otros a avanzar en la escritura hasta cumplir un sueño

Periodista y escritora o escritora y periodista. Sara Suberviola se considera escritora porque ser periodista es ser escritora también. Una escritora que además, enseña a otros a escribir. En la semana del Día del Libro hemos conversado con Suberviola porque ahora además ayuda a otras personas a “avanzar en la escritura” y a cumplir sus sueños. Un modo de vida que comenzó con Te invento un cuento y que ha evolucionado hasta sarasuberviola.es, un refugio, como ella misma lo describe, para ayudarte a escribir cada vez más y mejor, siempre desde el placer y con total libertad creativa.

¿Cómo ha sido la transición de Te invento un cuento a sarasuberviola.es?

A través de Te invento un cuento, escribía y creaba artesanalmente libros por encargo. De forma bastante natural, a la vez que hacía esto, comencé a realizar actividades puntuales y presenciales de creación literaria, empezaron a llamarme de distintos sitios.. y poco a poco fue creciendo hasta que decidí lanzar el primer curso online. Fue así como Te invento un cuento se transformó en sarasuberviola.es, un proyecto que se centra ,sobre todo, en la formación y con el que estoy disfrutando mucho porque ver los proyectos crecer desde cero es muy gratificante y además no me desgasta tanto desde el punto de vista creativo y me permite también escribir mis propios relatos.

sarasuberviola.es es la solución a todas aquellas personas que siempre han querido escribir un libro pero no saben cómo ni por dónde empezar. Un aula virtual en la que una escritora muestra a otras personas amantes de la escritura a el camino hasta contar con el libro editado en casa.

Eso es. Ahora mismo mi trabajo se basa en ayudar a otros a avanzar en la escritura. Tengo un grupo de mentoría, un grupo pequeño de diez personas, con las que trabajo super a fondo. Cada uno tiene su proyecto que no tiene nada que ver uno con otro. Empezamos con las mentorías en enero de 2021 y en este tiempo dos alumnos ya han publicado sus libros. Otra alumna ha terminado ya su novela y está buscando editoriales para publicarla.

Tres libros en este tiempo, un buen balance...

No está mal, la verdad. Además teniendo en cuenta que mi alumnado es gente normal, con sus profesiones, sus trabajos, sus problemas, sus vidas... pero con un denominador común, todos tienen una espinita clavada, la escritura. Y todos, en un momento dado, han decidido ir a por ello en serio y en eso estamos. La mayoría son mujeres, aunque también hay hombres (3) de edades variadas, pero rondando los 50 años. Y en este tiempo, tres alumnos han finalizado sus proyectos. Oscar Pérez tiene varias ópticas en Alcañiz y también es motero. Hizo un viaje desde Alcañiz hasta Katmandú y ha escrito un libro conmigo en el que cuenta este viaje. Sonia Bel es de Teruel. Es administrativa y actriz. Ha rodado en una película de Aitana Sánchez Gijón y ahora también es escritora y conmigo ha escrito 'Daniela al natural'. Una novela en forma de diario íntimo, un poco entre lo cómico y lo trágico. Un libro muy divertido. Y Patricia Córdoba está buscando editoriales para publicar su novela. Ella es actriz cómica, representante de actores y es de Madrid. Ha escrito una novela intimista con una protagonista que nos permite colarnos en su mente...

sarasuberviola.es un centro de formación virtual para futuros escritores y escritoras. Un trabajo complicado, ¿con qué te encuentras, qué te transmite tu alumnado?

Mucho miedo. Hay mucha gente a la que le gusta escribir y a la que le gustaría escribir un libro. Hay gente que no tiene esos miedos y tira para adelante, pero no son estos los que llegan a sarasuberviola.es. Mi alumnado acude a mí en busca de ayuda. Así, por un lado les enseño a trabajar sus propios textos, técnicas de escritura, literaria, creativa, narrativa... y sobre todo a que el miedo vaya desapareciendo poco a poco. Y es que, en parte mi labor es esta, hacerles entender cómo funciona el proceso creativo, un proceso que no es lineal porque, por ejemplo, si tu practicas un deporte y eres constante, la mejora es lineal. Pero en el proceso creativo esto no ocurre porque aunque tú seas constante, algo que cuesta más, uno a veces no tiene la sensación de que está avanzando. A veces tiras para adelante con un proyecto, lo dejas a medias, no te gusta lo que has hecho, empiezas de nuevo... es un proceso menos lineal y más caótico. Y mi trabajo es este, hacerles entender que esto es así, animarles a seguir a pesar de haber escrito cinco páginas y tener que tirarlas a basura... La motivación aquí es fundamental.

Y ¿cómo les contagias esa motivación?

Haciéndoles que disfruten, poniéndoselo y que ellos se lo pongan fácil. Escribir de por sí ya es difícil y más para personas como mi alumnado que tiene sus trabajos, sus vidas y sus complejidades... El secreto está en buscar un proyecto que les apasione y les enganche muchísimo, que se metan tan a fondo que sientan la necesidad de robarle horas al día para escribir. Buscar una historia, un personaje, buscar posibles géneros, temas, ideas, buscar, buscar, buscar y a partir de ahí trabajar. Un trabajo además que no es en solitario. Trabajamos en grupo y esto también les ayuda a motivarse. Y es que cada semana realizamos sesiones grupales, es importante el grupo y que este sea reducido para poder dedicarles el tiempo que requiere.

Mencionabas antes el miedo como elemento común del alumnado, miedos que incluso tienes identificados.

Sí, de hecho hasta les pongo nombre para que sean más fáciles de identificar. Así tenemos a Kurt el Mudo, que suelen ser escritores de oficio, gente que técnicamente sabe escribir porque es periodista, filóloga o traductora, pero le da miedo tener una voz propia y decir: esta es una obra mía como artista. O está la Doctora Collins, otro perfil, que representa el miedo de quien siempre se quiere formar un poquito más y nunca se lanza a escribir por miedo a las críticas. Luego hay quien tiene vergüenza de exponerse porque, aunque el relato sea una ficción o una fantasía, la idea de tener que exponerse o hablar de su libro le paraliza mucho, o la gente que solo escribe cuando está super inspirada o cuando está atravesando un momento muy difícil y escribe para sacar fuera todos esos sentimientos, pero no quiere tener la paciencia y el hábito de seguir escribiendo cuando no esté tan inspirada... Son varios tipos de miedos, miedos que tenemos que atravesar todos los que nos lanzamos a escribir.. Son varios tipos de miedos, miedos que yo incluso he tenido.

Las mentorías son para las personas que piensan a lo grande y quieren escribir un libro, pero en sarasuberviola.es también tiene cabida para esas otras personas a las que les gusta escribir y a las que un libro les da vértigo.

Estas otras personas, amantes también de la escritura, optan por 'Querida inspiración'. Personas que quieren mantener la escritura en su vida y disfrutarla sin presión ninguna. En este caso, yo mando una carta en papel y por correo postal cada quince días a sus domicilios. Es la misma carta para todos y suele comenzar con un encabezado, 'Querida inspiración' y en cada una suele haber un componente más personal de carta y una propuesta propuesta práctica basada en un asunto técnico. Por ejemplo, en una de las cartas podemos trabajar los personajes, les planteo un reto creativo asequible, divertido y juguetón, para que lo hagan. Y lo hacen, porque a veces he propuesto algunas cosas locas y la gente responde. Me he encontrado con textos chulísimos de gente que se ha dejado llevar por mis propuestas, personas que sólo necesitan un pequeño detonante, una chispilla para seguir escribiendo.

