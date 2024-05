Puigdemont anuncia su intención de presentarse a la investidura

El candidato de Junts, Carles Puigdemont, no tiró la toalla en la noche electoral y este lunes ha confirmado que su intención de presentarse a la investidura. A pesar de quedar segundo tras el PSC, asegura con los apoyos de ERC y la CUP podría sumar hasta 59 votos favorables, una mayoría simple suficiente para alcanzar la presidencia si el PSC se abstiene.

“Me veo como presidente, si no no me presentaría. No haría teatro”, se ha reafirmado Puigdemont. “Hay opciones ciertas de conseguir más votos por el sí que por el no”, ha remarcado en una rueda de prensa en la que también ha confirmado que Junts aspira a ocupar la presidencia del Parlament.

Desde el pabellón Jean Carrère, su cuartel electoral en Argelès-sur-Mer, Puigdemont ha puesto algunas de las cartas de su formación sobre la mesa. Descartan investir al socialista Salvador Illa, buscarán todos los votos independentistas salvo los de Aliança Catalana y, si los consiguen, apelaran al PSC para que faciliten un gobierno que, según ha argumentado Puigdemont, tendría más respaldos que uno de socialistas y Comuns Sumar, que ahora mismo están en 48 escaños.

“Hay más fortaleza parlamentaria en nuestro gobierno que en otro encabezado por Illa”, ha afirmado. La primera parada para levantar esa mayoría simple pasa por ERC, con quien ha asegurado que ya han establecido contactos para “rehacer puentes” y negociar un programa de gobierno. Sobre un eventual apoyo de la CUP, que ha reconocido que sería más “difícil” todavía y que no pasaría por incluirlos en un Ejecutivo, ha expresado: “Es posible y trabajable llegar a acuerdos parlamentarios”.

Mensaje a Sánchez: solo romperá si Illa se apoya en PP y Vox

La clave de su complicado camino hacia el Palau de la Generalitat pasa sin embargo por la abstención socialista, a pesar de que Illa también quiere concurrir a la investidura. Puigdemont tiene la opción de exigir a Pedro Sánchez esa decisión de los socialistas catalanes a cambio de no desestabilizar su legislatura en el Congreso de los Diputados.

Sobre ello, Puigdemont ha expresado que no romperá su pacto con Sánchez si Illa llega a un acuerdo tripartito con ERC y Comuns Sumar, pero sí si busca “alianzas contranatura” que pasen por el PP o Vox, como ha recordado que ocurrió en Barcelona para conseguir la alcaldía de Jaume Collboni. “No amenazamos a Sánchez con que acaba la legislatura si hay un tripartito de izquierdas, pero si hay juego sucio como es apoyarse en el PP o Vox, entonces no podremos continuar”, ha afirmado.

Dicho de otro modo, el mensaje de Puigdemont para Sanchez en estos momentos es que el Acuerdo de Bruselas que alcanzaron Junts y PSOE para facilitar la presidencia de Sánchez solo se romperá si se incumple el contenido de lo acordado, por un lado, o si Illa es investido con el voto o la abstención de la derechas y la extrema derecha. “Si el PSOE cumple con esos dos compromisos, nosotros cumpliremos, pase lo que pase en Catalunya”, ha recalcado.

Puidgemont logró este domingo 35 escaños, tres más que en 2021. Junts no logró el revulsivo que ansiaba con la apuesta del expresident y su regreso a Catalunya para la investidura, pero aún así logró imponerse en la mayoría de municipios del interior de la comunidad. En total, recogió 100.000 votos más que en 2021 (670.000), y fue capaz de batir a ERC en algunas ciudades metropolitanas, incluida Barcelona. Con esa posición de fuerza sobre los republicanos, Puigdemont les ha pedido que le cierren la puerta antes de empezar a valorar opciones.