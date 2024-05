El Gobierno confía en recibir completo el cuarto pago de los fondos europeos tras el acuerdo del subsidio del paro

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado totalmente optimista respecto a la decisión de la Comisión Europea sobre el cuarto pago de los fondos europeos, que quedó pendiente por el fracaso en la aprobación de la reforma del subsidio de desempleo. Ahora, con el acuerdo alcanzado por Trabajo y los sindicatos, que el Gobierno aprobará como decreto ley próximamente, Cuerpo está convencido de que España recibirá ese desembolso completo.

El fracaso en la votación de la reforma inicial, que PP, Vox y Podemos votaron en contra, puso en riesgo el cuarto desembolso. El Gobierno pidió una prórroga para el examen de los hitos vinculados a ese pago por parte de la Comisión Europea, que tiene que dar su veredicto en torno al 20 de mayo. Tras temer que el incumplimiento de esa reforma condujera a un pago parcial de los 10.000 millones previstos, Cuerpo confía en que el acuerdo haga que el gobierno comunitario “pueda llevar a una conclusión positiva” de esa parte del plan de recuperación y que España pueda “tener un desembolso del cuarto pago completo con todas las reformas en él”.

“Los plazos para el desembolso son semanas y esperamos que pueda cumplirse en tiempo y forma para que podamos tener acceso a ese cuarto desembolso”, ha afirmado Cuerpo en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, donde ha recordado que el Gobierno “lleva semanas trabajando en paralelo” negociando con los agentes sociales la reforma del subsidio del paro y con la Comisión Europea “para avanzar en esos 50 hitos y objetivos y que se valore positivamente su cumplimiento”. “Nuestra visión es muy positiva”, ha dicho sobre la posibilidad de que haya flecos pendientes en otros hitos.

Fuentes gubernamentales apuntan, además, a que no sería necesaria una nueva prórroga y que a la Comisión Europea le valdría con que el decreto ley estuviera aprobado en el Consejo de Ministros dado que “entra en vigor” en ese momento y no tendría que esperar a su ratificación parlamentaria.

Antes de reunirse con sus homólogos de la eurozona, el ministro de Economía ha mantenido un encuentro bilateral con la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, y han intercambiado opiniones sobre la OPA del BBVA por Sabadell. “Le he comentado esas preocupaciones que ya he adelantado con respecto al impacto en términos de concentración y el posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esa operación”, ha dicho el ministro, que no ha querido dar muchos detalles sobre la opinión de Buch más allá de asegurar que tenía “curiosidad” sobre los argumentos del Gobierno.