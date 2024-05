El PP se escuda en que Sánchez hará president a Puigdemont para no revelar si apoyaría a Salvador Illa

“Los catalanes han finiquitado el proceso”. La frase la pronunció el candidato del PP en las elecciones de este domingo tras conocer los resultados de las urnas. El lunes, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha ratificado el análisis: “Nuestros votos van a servir para poner punto final al procés y hacer una alternativa moderada para Catalunya y para toda España”. Pero ni uno ni otro ha explicado si sus 15 diputados servirán para investir a un president no independentista. La excusa: que Pedro Sánchez va a sacrificar a Salvador Illa.

Fernández ha dado varias entrevistas esta mañana en las que ha intentado evitar dar el ‘sí’ del PP a una hipotética investidura del candidato del PSC, ganador de los comicios de este 12 de mayo. “No veo viable ningún escenario de colaboración”, ha dicho en Rac1. En el resto de intervenciones en medios ha dado mensajes similares. Son también coincidentes con lo que dijo en campaña, cuando planteó que ese posible apoyo solo podría darse con una ruptura del PSOE con el independentismo que podría alcanzar al pacto en el Congreso.

Pero Alejandro Fernández no ha dicho un ‘no’ a Illa. Tampoco Sémper, quien se ha limitado a mostrar sus “dudas razonables” a que el candidato del PSC se vaya a presentar finalmente a la investidura, pese a que la dirigente socialista Nuria Parlón ha anunciado esta misma mañana el inicio de una ronda de contactos de Illa con el resto de líderes políticos.

El PP no quiere enfrentarse de momento a la decisión sobre qué haría en esa hipotética investidura. “¿Alguien conociendo a Pedro Sánchez está en condiciones de afirmar que no puede hacer presiden a Puigdemont?”, se ha preguntado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

“Todo lo que Puigdemont le ha pedido se lo ha concedido, ¿por qué iba a ser ahora diferente?”, ha insistido. El líder de Junts ha asegurado este mismo lunes que su intención es presentarse también a un proceso de investidura.

“Nosotros estamos convencidos de que, como Pedro Sánchez depende de los independentistas para seguir en la Moncloa, no romperá con los independentistas”, ha respondido cuando se le ha vuelto a cuestionar. “¿Hay algún español hoy en disposición de jugarse su patrimonio afirmando que el señor Sánchez no va a sacrificar al señor Illa?”, ha vuelto a despejar tras una nueva pregunta al respecto. “De Sánchez no nos fiamos un pelo”, ha remachado.

Pero es que el PP tampoco ha querido entrar a responder sobre qué hará el día que se constituya el Parlament. Un paso previo al de la investidura y en el que habrá que votar, por ejemplo, quién preside la Cámara autonómica. Y ahí los de Alejandro Fernández también tendrán que decidir si dan su apoyo a un diputado no independentista.