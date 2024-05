Vox intenta forzar su entrada en el Gobierno municipal del PP en Sevilla y Moreno lo corta de raíz

El grupo de Vox en Sevilla ha dado un paso más en su empeño de entrar en el Gobierno municipal que lideran los populares, afirmando que se está negociando un posible pacto de gobernabilidad con el PP de José Luis Sanz que va “por buen camino”. El anuncio lo ha trasladado a la prensa la portavoz local del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, la mañana después de que el PP haya logrado dar el 'sorpasso' a Vox en las elecciones catalanas.

Tales declaraciones han llevado a la Ejecutiva de Juan Manuel Moreno, líder del PP en Andalucía, a cortar de raíz el runrún de cualquier “reunión o pacto de gobierno” con los de Abascal en la capital andaluza, hasta ahora gobernada por los populares en minoría. Para ello, el PP andaluz ha emitido un comunicado desmintiendo que la dirección nacional, autonómica o local del partido haya mantenido “ninguna reunión con Vox” para abordar una posible coalición en el Ayuntamiento de Sevilla. Fuentes del PP nacional también han negado ese extremo en rotundo, antes incluso de que el Gobierno local convocase de urgencia a los medios para desmentir lo que ya había tratado de desmentir la plana mayor de su partido a lo largo de la mañana.

Sin embargo, la portavoz de la formación ultraconservadora en Sevilla ha seguido alimentado la idea de sumar sus tres concejales en el Ayuntamiento hispalense al equipo de Sanz, señalando que las supuestas negociaciones “van en buena dirección”. Cristina Peláez ha sido la primera en comparecer este lunes, después de la información difundida por el Grupo Joly recogiendo el supuesto acuerdo entre PP y Vox para que la ultraderecha se incorpore al Gobierno local de Sevilla. Poco después, el secretario general y vicepresidente de su partido, Ignacio Garriga, también se ha referido a esta cuestión desde Barcelona, afirmando que las conversaciones se vienen manteniendo “desde el día después de las elecciones municipales”.

Negociar presupuestos y no pactos de gobierno

Desde el inicio de la legislatura hace casi un año, el alcalde popular, José Luis Sanz, se ha resistido a abrir la puerta de su Gobierno a Vox, aun sabiendo que tendría que encontrar la fórmula para conseguir amarrar su apoyo a la hora de sacar adelante cuestiones clave como el presupuesto municipal, que sigue bloqueado al no haber conseguido el respaldo de ningún grupo de la oposición. Los de Abascal, sin embargo, siguen condicionando su voto a favor a entrar en el gobierno local.

El portavoz del Grupo Popular en Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado en ese sentido que las conversaciones para abordar el tema de los presupuestos con la formación de ultraderecha son frecuentes, al igual que con el resto de grupos que componen el pleno municipal. “El Gobierno está empeñado en lograr apoyos para conseguir una mayoría en los plenos y seguir gobernando solos”, ha resumido Bueno, insistiendo en que “a día de hoy no hay pacto, no ha habido negociaciones de gobierno y, por supuesto, no hay ningún pacto cerrado de gobierno con Vox ni con nadie”.

Más allá de desmentir “con total contundencia” la noticia que se ha difundido esta mañana –como ha enfatizado el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo–, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento hispalense ha dedicado una cascada de reproches al principal grupo de la oposición, el PSOE, a quien responsabiliza de bloquear los presupuestos y otras iniciativas del Gobierno municipal “pensando en sus intereses partidistas”.

En busca de “estabilidad”

Esa carrera de obstáculos que se ha convertido para el PP de Sevilla gobernar en solitario, sumado al contexto de presupuestos prorrogados en el que funciona a día de hoy la administración local, es el telón de fondo de la noticia del supuesto pacto con la que ha amanecido la ciudad. No obstante, desde el Ayuntamiento de Sevilla Juan Bueno ha mantenido que la prioridad del Gobierno de Sanz sigue siendo “recabar apoyos para lograr una mayoría en el pleno y seguir gobernando en solitario”. Tanto es así que el portavoz ha señalado que están dispuestos a continuar el mandato con presupuestos prorrogados.

Aun así, la portavoz ultraderechista ha insistido en que esas conversaciones existen y “van en buena dirección”, confiando en que se puedan materializar finalmente en la entrada de los tres concejales de Vox al Ejecutivo local, en pro de la “estabilidad”, según ha subrayado Peláez. El pacto al que aspiran los de Abascal es similar al que se ha alcanzado en Segovia, donde el partido ultraconservador también anunció hace una semana que había estado negociando con el PP para entrar en el gobierno del Ayuntamiento segoviano, y que la incorporación se podría formalizar tras las elecciones europeas.

La formación ultraconservadora lleva soñando con ese escenario en Sevilla desde las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, en las que el PP alcanzó una mayoría suficiente para garantizarse la investidura sin necesidad de pactos, pero no como para gobernar sin depender del apoyo del resto de formaciones.

Presupuestos prorrogados

No es la primera vez que el PP de Sevilla tiene que salir a desmentir públicamente cuestiones relacionadas con Vox. Ya el pasado mes de septiembre, cuando se cumplían 100 días de gobierno, Sanz desmintió en una entrevista haber ofrecido a Vox un sillón en su ejecutivo, tal y como había afirmado la portavoz del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, que mantenía que el regidor le había lanzado esa propuesta.

“A Vox le he ofrecido acuerdos programáticos, porque tenemos muchas ideas comunes”, explicó entonces José Luis Sanz, negando que fuera a cederles ninguna concejalía, algo que los de Santiago Abascal vienen exigiendo desde el inicio de la legislatura, conscientes de la importancia que juegan sus tres concejales para la aprobación de los presupuestos, teniendo en cuenta que el PP no cuenta con mayoría absoluta. No obstante, el equipo de Sanz sigue esquivando este escena, aunque ello implique supeditar su gobierno a unos presupuestos prorrogados, al no haber sumado el apoyo para aprobar sus propias cuentas, dado que Vox sigue enrocado en entrar en el gobierno local.