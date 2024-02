Sanz choca con su falta de apoyos y prorroga el presupuesto de Sevilla para no abrir la puerta del gobierno a Vox

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), presentó un proyecto de presupuestos para 2024 que definió “sin líneas rojas” ni “ideología”, una propuesta con la que pretendía captar apoyos a derecha o izquierda. Pero al final no los ha conseguido ni en un lado ni en otro, así que este martes ha formalizado la única vía que le quedaba, que no era otra que prorrogar las cuentas que diseñaron PSOE y Ciudadanos para 2023. Los acontecimientos se han precipitado tras anunciar los socialistas una enmienda a la totalidad, que se unía así al rechazo ya expresado por Podemos-IU y tras constatar el PP que Vox seguía enrocado en que sólo votaría a favor a cambio de entrar en el gobierno local.

El anuncio de la prórroga lo ha hecho el propio Sanz, que ha señalado que “desde este momento Sevilla empieza a funcionar con un presupuesto prorrogado”. El regidor ha señalado que el paso se da para “no perder ni un minuto más” con una oposición que “no ha aportado ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene la ciudad de Sevilla”. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, había criticado poco antes que el gobierno local ni había respondido al documento de propuestas que se le entregó hace más de un mes.

Sea como sea, lo cierto es que Sanz ha optado por cerrarle la puerta de su gobierno a Vox, aunque a cambio debe asumir el varapalo político de no poder sacar adelante sus primeros presupuestos como alcalde. El PP se ha chocado con la realidad de su minoría en cuanto el PSOE ha dejado de sostenerle, y es que las cuestiones más importantes en estos meses han salido adelante gracias al apoyo de los socialistas. Así ocurrió con las ordenanzas fiscales, la subida de la tarifa del agua y con dos grandes modificaciones presupuestarias, la última la semana pasada, pero esa dinámica no se va a repetir ahora con las cuentas para 2024.

“Bloquear la ciudad”

Así las cosas, Muñoz ha recordado que “la responsabilidad de no tener presupuesto es del gobierno municipal”, y lo ha contrapuesto a la “pasmosa relajación” con la que ha abordado una negociación con la que “ha querido dar la sensación de que tiene mayoría absoluta”. En este sentido, ha recordado que un PSOE en minoría logró pactar el presupuesto en siete de los ocho últimos años en los que ha gobernado, lo que contrasta con la actitud de un Sanz “al que no le vamos a dar un cheque en blanco para ideas descabelladas” como la de la cerrar la Plaza de España y cobrarle a los turistas, de ahí su enmienda a la totalidad.

No ve las cosas así el delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), ha achacado a los grupos de la oposición que el Ayuntamiento hispalense no vaya a tener nuevas cuentas para 2024 y les ha acusado de que “no ha venido a trabajar por Sevilla sino a tratar de bloquear la ciudad y hacer suyo el dicho de «cuanto peor, mejor»”. En esta línea, les ha acusado de no presentar propuestas y de no contemplar siquiera la posibilidad de la abstención, reprochándoles que “han votado no a más de 150 millones de euros de inversiones para Sevilla” en los consejos de administración de organismos autónomos y empresas públicas municipales.

Bueno ha señalado que el objetivo ahora es “sacar el máximo partido posible a la prórroga presupuestaria sin renunciar a nada que sea bueno para Sevilla”. Y aunque ha admitido que “la situación no es la ideal”, ha garantizado que la oposición “no va a conseguir bloquear la ciudad como pretende” y les ha acusado de “rechazar un gran pacto por Sevilla para poner por delante sus intereses políticos y personales”.

“Vox sólo ha pedido sillones”

En esta línea, ha repartido estopa a los tres grupos de la oposición y sus portavoces, especialmente la de Vox, Cristina Peláez, de la que ha dicho que “su única obsesión y la de sus compañeros es estar en el gobierno: no están mirando qué pueden hacer ellos por Sevilla, sino qué les puede dar Sevilla a ellos, y con esa actitud demuestran que vienen a servirse de Sevilla y no a servir a los sevillanos”. Por ello, considera que “Vox ha demostrado que es un partido inútil a los sevillanos porque sólo han pedido sillones”.

A todo esto, los socialistas han hecho un “llamamiento a la tranquilidad”, porque unas cuentas prorrogadas “no significa que la ciudad se vaya a paralizar o que el gobierno esté bloqueado”. “Cambiarán las reglas del juego”, eso sí, pero ni habrá problemas con los salarios municipales y además el PSOE se compromete desde ya a respaldar las modificaciones necesarias para que las entidades que tienen subvenciones nominativas puedan seguir contando con ellas.