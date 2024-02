La derecha juega en Sevilla a anularse mutuamente: ni el PP tiene presupuesto ni Vox entra en el gobierno de Sanz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), prorrogó el plazo que él mismo se dio para contar con un presupuesto para 2024, poniéndose ahora como límite principios de marzo, pero no parece que estas semanas de más que se ha autoconcedido vayan a servirle para llevar su objetivo a buen puerto. De hecho, ahora mismo su única opción de disfrutar de unas cuentas nuevas parece el PSOE si le da poco menos que un cheque en blanco, porque Podemos-IU ya se descolgó y el que estaba llamado a ser su socio natural, Vox, sigue con el cuchillo entre los dientes: o entra en el gobierno local, o que no cuenten con su voto. Y para reforzar que sigue en sus trece, el pleno municipal de este jueves ha servido para escenificarlo con su voto en contra a todas las modificaciones presupuestarias que llevaba (y necesitaba) el PP, que por su parte ha cargado con dureza contra los de Santiago Abascal.

En total han sido nueve modificaciones presupuestarias y dos suplementos de créditos las que se han presentado, entre las que se incluían pagos para el intercambiador de transportes de Santa Justa, un carril bici metropolitano, obras de mejora energética en viviendas de Los Pajaritos o la compra de un horno crematorio para el cementerio. Vox lo ha tenido claro y ha votado 'no' a todas, con lo que nueve de las 11 operaciones (por un importe conjunto que ronda los 9,5 millones de euros) han salido adelante gracias al voto favorable o la abstención de PSOE y Podemos-IU. De hecho, el 'sí' de la coalición ha permitido sacar dos de los puntos a los que se opuso el PSOE.

Es decir, que una vez más ha sido la izquierda la que le ha sacado las castañas del fuego a José Luis Sanz. De hecho, es la cuarta vez que sale del apuro gracias a los socialistas, que ya le permitieron aprobar las ordenanzas fiscales, la subida de la tarifa del agua y la primera gran modificación presupuestaria. Estas tres operaciones son las que –con las cuentas prorrogadas de 2023– han permitido que no colapse el gobierno de un PP en minoría (necesita dos votos) que no encuentra socios para aprobar el presupuesto de este año.

Los trastos a la cabeza

El caso es que Vox está más que dispuesto a refrendar estas cuentas, pero mantiene contra viento y marea su condición de que para ello debe entrar en el gobierno local, una presión a la que los populares se están resistiendo hasta la fecha. Así las cosas, en este pleno ha quedado meridianamente claro que PP y Vox siguen tirándose los trastos a la cabeza. La formación de ultraderecha no participó en el debate previo a la votación de las modificaciones presupuestarias, la cuestión más importante que abordaba el pleno, pero luego su portavoz, Cristina Peláez, se despachaba a gusto contra los populares: su forma de gobernar es “prorrogando y parcheando”, otras ciudades en las que gobiernan juntos PP y Vox tienen ya sus presupuestos y “un modelo de ciudad bien definido” y la culpa de todo esto es del alcalde.

El encargado de defender al gobierno municipal ha sido el delegado de Hacienda y también portavoz del PP, Juan Bueno, para quien Vox está como Pedro Sánchez en su momento, instalado en la “postura del no es no”. “No están hablando desde la responsabilidad y están obcecados con que entran en el gobierno o nada”, para a continuación reprocharle a los tres concejales de la formación de Santiago Abascal que lo que han hecho es votar en contra de proyectos ciudadanos, “castigar a los barrios y paralizar la ciudad”, así que a ver cómo explican que se han opuesto a mejorar las cosas y “han dejado tirados” a Los Pajaritos.

Estos argumentos no es que hayan hecho especial mella en Cristina Peláez, que se ha justificado con que no están en contra del fondo pero sí de las formas, porque a su juicio –con tal de no pactar con ellos– lo que están intentando es parchear el presupuesto de 2023 del PSOE contra el que presentaron una enmienda a la totalidad. “Los que no han sido capaces de llegar a un entendimiento son ustedes, que tienen a la ciudad paralizada, así que no nos usen como chivo expiatorio”, ha apostillado la portavoz.

Pimpinela y Juanito Valderrama

Y a todo esto, ¿José Luis Sanz ha dicho algo? Pues no ha aprovechado sus intervenciones en las preguntas de los grupos al alcalde para entrar en este terreno, aunque sí lo ha tenido para lanzar un pildorazo cuando la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, le ha reprochado que la ordenanza de veladores que está ultimando es una “amnistía” para muchos bares con terrazas. “Me la ha puesto votando: quienes defienden la amnistía están todos allí”, ha dicho señalando a la bancada de los partidos de izquierda por la negociación del indulto a Carles Puigdemont, “utilice otro término porque los defensores de la amnistía no estamos aquí ninguno”.

Entre los aludidos estaba el PSOE, cuya portavoz adjunta, Sonia Gaya, le había reprochado antes a los populares que “qué van a hacer cuando no puedan vivir de las rentas” del presupuesto de 2023. “No tienen proyecto ni estrategia, todo es funcional, por no trabajar no se molestan ni en traer propuestas al pleno”, ha criticado, al tiempo que les ha alertado de que con tanta modificación presupuestaria van a tener difícil cumplir con el objetivo de déficit que marcan unas reglas fiscales recuperadas tras la tregua postpandémica.

La cuestión se complicará especialmente si finalmente el PP es incapaz de sacar adelante el presupuesto de este año –que asciende a 1.031 millones de euros sin contar con los organismos autónomos– y tiene que prorrogar las cuentas de 2023, un escenario que ya no descarta ni el propio regidor. En cambio, los socialistas están convencidos de que al final habrá pacto PP-Vox por mucho que escenifiquen sus diferencias “como si fuesen Pimpinela o las peleas de broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril”, ha descrito el portavoz socialista y exalcalde Antonio Muñoz. “Están ahora en la fase de hacer manitas, cortejándose, y al final se irán a vivir juntos a la misma casa”, ha augurado.